Un dirigente radical denunció al intendente de Junín, Pablo Petrecca, por corrupción y lavado de dinero

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, fue denunciado ante la Justicia por lavado de dinero, corrupción y defraudación en perjuicio de la Administración Pública . Se lo acusa de haber aumentado de forma injustificada su patrimonio y de utilizar un entramado de empresas para desviar y blanquear fondos, con maniobras en las que estaría involucrada parte de círculo más íntimo.

La denuncia fue presentada por Martín Darío Agosti, Secretario General de la mesa local de la UCR de Junín, partido que actualmente conforma la coalición Juntos en toda la provincia de Buenos Aires. Petrecca pertenece al PRO.

Agosti también pidió que la Justicia investigue los vínculos comerciales entre Petrecca y Guillermo Alberti, quien se desempeñó como funcionario público de la Municipalidad hasta octubre de 2018, durante el primer mandato de Petrecca como intendente. Alberti está casado con Marta Monserrat y ambos son parte de la iglesia evangélica Catedral de la Esperanza. El primero es Obispo y su mujer, Tesorera.

Esta iglesia evangélica es conducida por el Pastor Christian David Petracca, hermano del intendente . Según la denuncia, Alberti y Monserrat habrían comprado y/o construido casi 30 inmuebles en Junín. También, aseguran que adquirieron varios automóviles.

“Desde la asunción de Pablo Petrecca en el cargo de intendente los denunciados han incrementado notablemente su patrimonio, advirtiéndose un movimiento económico que no habían experimentado con anterioridad. La mejora en su nivel de vida es indisimulable”, dice el escrito presentado ante la Justicia.

Según el denunciante, Monserrat y Alberti también son socios de Walter Petrecca, otro de los hermanos del intendente, en la empresa Renovar Junin SRL. Además, Monserrat integraría la empresa Legat Junin SRL. Ambas tienen el mismo domicilio legal en Aparicio 144, Junín.

Por otro lado, David Mingrino, titular de Mingrino Construcciones SRL, habría sido favorecido con obra pública en ese distrito por cerca de $30 millones. Cabe destacar que la familia Mingrino es cofundadora junto con la familia Petrecca de la Iglesia Cristiana Bíblica. Formalmente la Iglesia Catedral Esperanza depende de la Iglesia Cristiana Bíblica, con sede en la ciudad de Buenos Aires.

Mingrino también es -según la denuncia- dueño de la empresa Fortehause; desde el radicalismo aseguran que es el corralón donde la Municipalidad compra todos los materiales que utiliza.

Todos los denunciados están relacionados por cuestiones familiares o religiosas con la Asociación Iglesia Cristiana y Bíblica, conocida como Iglesia Catedral Esperanza.

Al ser consultado por Infobae, el radical Martín Darío Agosti explicó que decidió hacer la denuncia, a pesar de pertenecer a la misma coalición, porque sintió “una obligación moral y ética”. También reconoció que las sospechas sobre el accionar del intendente Petrecca le hacen “daño políticamente” al radicalismo por integrar el mismo espacio.

El intendente fue consultado por Infobae para que brinde su postura ante las acusaciones presentadas por el dirigente radical: “No estoy al tanto, pero no me sorprende. Cada vez que hay elecciones aparece una denuncia de ese personaje. No hay nada para aportar”.

Agosti también recordó que una de las primeras cosas que hizo Petrecca cuando asumió fue bloquear el acceso a todos los concejales del sitio de transparencia donde se podían consultar todas las compras públicas y los movimientos financieros del Municipio.

También dijo que al poco tiempo de asumir, Petrecca compró una casa valuada en USD 500 mil en el centro de Junin, a pesar de que antes de ser intendente era un empleado “raso” de ARBA. “Su estándar de vida no se podía ocultar por ningún lado”, resumió.

“Ya se han presentado varias denuncias contra Petrecca pero la Justicia provincial no avanza. Ninguna causa se investiga. Por eso esta vez recurrimos a la Justicia Federal y esperamos que el Plou investigue ”, concluyó.

