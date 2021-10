Macri recusó al juez Bava por “prejuzgamiento y temor de parcialidad” y la querella pidió la detención del ex presidente

El expresidente Mauricio Macri (Eduardo Parra - Europa Press)

El ex presidente Mauricio Macri formalizó este miércoles su recusación contra el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava: lo acusó de “prejuzgamiento” y “temor de parcialidad” y por lo tanto pidió su apartamiento, tal como había adelando Infobae. En ese contexto la defensa de Macri pidió postergación la indagatoria prevista para esta mañana, en el marco de la causa en donde el ex jefe de Estado está acusado de haber espiado a los familiares de las víctimas del Ara San Juan.

“Son dos las causales que justifican este planteo de recusación que ponen en crisis la garantía de ser oído y juzgado por un juez imparcial -quien además es manifiestamente incompetente-, y ellas son el prejuzgamiento y el temor fundado de parcialidad que genera la actuación del Sr. Juez recusado en la persona del Ing. Mauricio Macri, quien se encargara de anticiparlo en su escrito de presentación en estas actuaciones” afirmó la defensa en el escrito al que accedió Infobae.

A criterio del abogado defensor Pablo Lanusse, “se encuentran rotas en cabeza del Sr. Juez recusado las condiciones esenciales que distinguen al juez imparcial frente al caso concreto: el equilibrio, la templanza, la ecuanimidad, la limitación jurisdiccional y la distancia anímica de no involucramiento personal, lo que se proyecta en perjuicio de mi ahijado procesal”.

La presentación de la defensa se formalizó esta mañana cuando Macri ya había anunciado vía redes sociales, después de arribar al país, que no iba a presentarse a la citación prevista para hoy.

Mientras tanto, una de las querellas pidió la detención de Macri para que Bava lo lleve a declarar por la fuerza pública.“La burla nuevamente afectando a las víctimas que represento, es también una muestra evidente del desprecio por las instituciones; en este caso Poder Judicial y especialmente el destrato y maltrato al juez subrogante doctor Bava”, señaló la presentación de la abogada Valeria Carreras que hizo esta mañana.

“Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia”, decia la presentación.

Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juanen el centro de la plaza de la Base Naval de Mar del Plata, (.EFE/ Mauricio Arduin/Archivo)

La investigación por la que Macri fue llamado a indagatoria busca determinar si desde el gobierno de Cambiemos se buscó controlar -a través de la AFI- los movimientos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño. En la misma resolución en que se citó a Macri a indagatoria, Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes les dictó embargos por 20 millones de pesos. También fueron procesados un grupo de funcionarios y agentes que habían sido indagados.

La citación fue firmada el 1 de octubre, con la prohibición -además- de Macri para salir del país. En ese monento, el ex jefe de Estado estaba en Miami. La primera convocatoria fue para el 7 de octubre. La segunda, debía concretarse este miércoles, a las 10 de la mañana.

En ese contexto, la defensa de Macri recusó este miércoles al juez y pidió la postergación de la indagatoria hasta tanto la Cámara Federal de Mar del Plata revise la actuación del magistrado.

“Si la declaración indagatoria es el primer acto esencial de defensa, y el Estado argentino asumió el compromiso internacional y su deber de garantía de que toda persona investigada debe ser oída por un juez imparcial resulta plausible el planteo que aquí se formula, para tutelar las garantías en jaque y que el perjuicio que ya irroga la intervención del Sr. Juez recusado no se agigante y el temor de parcialidad y su prejuzgamiento no se consumen. Por tal motivo, y por cuestiones de decoro, economía procesal, recta administración de justicia, debido proceso y defensa en juicio que se encuentran involucradas y afectadas, solicito que se suspenda la audiencia dispuesta para el día de la fecha para recibir declaración indagatoria al Sr. Mauricio Macri hasta que el planteo de recusación sea resuelta, debiendo el Sr. Juez recusado inhibirse hasta que ello ocurra”, se afirmó en uno de los escritos de Macri.

Y añadió: “Es sabido, que para el caso de que el Sr. Juez no acepte su recusación y la misma pueda ser luego resuelta por la Alzada, los actos que realice serán nulos tal como lo establece el artículo 62 del ordenamiento ritual, en clara armonía con las previsiones de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el debido proceso, la defensa en juicio y la garantía de ser oído por un juez competente e imparcial”.

El abogado Pablo Lanusse cuestionó en un segundo escrito que la acusación contra Macri por entender que se trata de una “construcción antojadiza” que “es producto exclusivo de la parcialidad que embarga el compromiso personal, cognitivo y emocional del Sr. Juez recusado en relación con el caso concreto y en perjuicio de mi ahijado procesal.”

Y aludió a una afirmación que hizo el juez en su convocatoria diciendo que “la gravedad institucional que demandan avanzar de una vez por todas en el juzgamiento del espionaje político-judicial llevado a cabo de manera sistemática en la Argentina”. “Esta afirmación nos lleva a preguntarnos qué quiere decir de una vez por todas. La respuesta solo se puede encontrar en el compromiso emocional, cognitivo y personal del Sr. Juez recusado frente al caso concreto, que lo distancia de la garantía de juez imparcial que debe reconocer y hacer operativa en beneficio del Sr. Mauricio Macri. Es evidente que esa manifestación denota un interés preexistente del Sr. Juez recusado con un tema en donde él ya prejuzga y da apodícticamente por cierto al concluir afirmando que fue llevado a cabo de manera sistemática en la Argentina”, añadió.

En palabras de la defensa, “la trascendencia y gravedad de esta construcción antojadiza radica en que es formulada previamente a escuchar en declaración al Sr. Mauricio Macri, lo que demuestra, que no puede ser ante el Sr. Juez recusado quien mi ahijado procesal exponga su primer acto esencial de defensa, por cuanto es evidente, de los propios dichos del Sr. Dr. Bava que él no necesita escuchar a mi asistido para tener ya una opinión y una decisión formadas en su contra y en relación con la imputación que se le dirige”, afirmó.

“La incompetencia del Sr. Juez también es manifiesta -sin que esto signifique reconocer hechos ni responsabilidad alguna- motivo por el cual se articuló el correspondiente planteo de inhibitoria ante la justicia federal porteña. Esta situación también justifica la suspensión de la audiencia convocada. La buena praxis judicial impone el criterio aquí planteado”, dijo Lanusse.

En esa estrategia, la defensa de Macri citó palabras del juez federal de la Cámara Federal porteña, Roberto Boico, ex abogado de Cristina Kirchner, en una causa que tramita en Comodoro Py. E incluso del propio Bava que, en otra causa por lavado de dinero que tramita en Dolores, suspendió el proceso hasta que se defina la recusación en su contra, según se desprende del escrito al que accedió Infobae. “La teoría de los actos propios, la igualdad ante la ley y la previsibilidad jurídica imponen, sin dudarlo, que el Sr. Juez acepte el pedido que aquí se formula en consonancia con su criterio ya asumido en una situación similar. De lo contrario, quedaría palmariamente acreditado el temor fundado de parcialidad alegado en su contra”, añadió

Otro de los puntos de sostén que utilizó la defensa en su presentación se basó en la validez del juzgado de Dolores para intervenir en esta investigación. Tal como había señalado Infobae el 11 de octubre, la defensa se basó en un fallo de la Cámara Federal porteña que señaló que la investigación sobre el presunto espionaje ilegal que se llevó adelante desde las distintas sedes del AMBA en la provincia de Buenos Aires es competencia de Comodoro Py. A fines de diciembre, ante una presentación de Arribas, el camarista Martín Irurzun había instado al juez Ariel Lijo a reclamar la investigación que se sustanciaba en Dolores.

Bava es un juez de Azul que está subrogando el juzgado federal de Dolores, en donde estuvo Alejo Ramos Padilla hasta que fue nombrado juez federal de La Plata con competencia electoral. El macrismo ha pedido citarlo en el Consejo de la Magistratura a raíz de una denuncia en su contra por su actuación en un juicio de lesa humanidad.

