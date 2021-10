El dinero de la tarjeta Alimentar se cobrará en la misma cuenta que la AUH a partir de noviembre

Zabaleta, Alberto Fernández y Fernanda Raverta, antes del anuncio vinculado a la Tarjeta Alimentar y AUH.

El Gobierno anunció hoy que, a partir de noviembre, el dinero que perciben los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar pasará a depositarse en las cuentas de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , con el objetivo de que las familias puedan destinar los montos a otros fines que no sean exclusivamente la compra de comidas y bebidas.

Así lo anunció esta tarde el presidente mediante un tuit publicado en su cuenta personal, en el que se mostró junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, los dos responsables de las áreas afectadas por la medida.

“A partir de noviembre, el monto de la Tarjeta Alimentar pasa a depositarse en la cuenta de la AUH. Así, las familias van a poder organizar mejor sus compras y se amplían las posibilidades de consumo. Podrán utilizar el dinero extrayéndolo del cajero o comprando con débito”, explicó Alberto Fernández.

Además, “quienes compren con la tarjeta también podrán acceder a devoluciones del 15 por ciento”, se informó oficialmente. El Gobierno difundió también las siguientes precisiones acerca del anuncio:

¿Qué es el programa Alimentar?

Es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos accedan a la canasta básica alimentaria.

¿A quién está dirigido?

A madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH, embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de 7 hijos.

¿Cómo funciona?

Su implementación es automática por lo que no hace falta realizar ningún trámite.

¿Cómo me entero si me corresponde o no?

No es necesario hacer ningún tramite porque su implementación es automática, cruzando bases de datos del ANSES y de AUH.

¿Cuál es el monto que otorga la tarjeta?

-Seis mil pesos ($6.000) para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado.

-Nueve mil pesos ($9.000) en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado.

-Seis mil pesos ($6.000) para quienes perciben la asignación por embarazo.

-Doce mil pesos ($12.000) en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.

Noticia en desarrollo