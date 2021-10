Axel Kicillof evalúa más cambios para después de las elecciones y sumar al massismo al Gabinete

El encuentro entre Kicillof y Massa. Detrás, Malena Galmarini (Foto: Franco Fafasuli)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, piensa en más cambios en el organigrama de su gestión si los resultados electorales del 14 de noviembre acompañan. De darse, irían de la mano de las modificaciones que realizó tras la derrota electoral y que incluyeron la llegada de un sector de intendentes al gabinete provincial con el lomense Martín Insaurralde, como Jefe de Gabinete en lugar de Carlos Bianco, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos en reemplazo de Agustín Simone. Desde hace un tiempo viene diseñando la creación de un ministerio de Medio Ambiente que, por no tener los votos necesarios en la Legislatura bonaerense que le permitan modificar la ley de ministerio, continúa estancada. Aunque en los últimos días volvió sobre el tema.

Fue en la serie de reuniones que el mandatario mantuvo durante todo este martes por la tarde -y por separado- con el presidente Alberto Fernández, en la Quinta presidencial de Olivos, en el Congreso con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

En los tres encuentros, el mandatario provincial hizo un análisis de cómo viene la campaña electoral y la situación general de la provincia de Buenos Aires. Con la vicepresidenta repasaron números de la economía doméstica, niveles inflacionarios y posibles alternativas . Actualmente la Provincia cuenta con un sistema de descuentos para la compra en comercios de cercanía con dos modalidades. Por un lado, el programa “Comprá Más Cerca”, que provee de una canasta de 23 productos de las categorías: alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, a través de un acuerdo trimestral de precios de productos esenciales y sin marca, entre comercios de proximidad y pequeños productores locales de la provincia. Y por el otro “Cuenta DNI”, una billetera digital que incluye beneficios y descuentos para la compra en comercios de cercanías.

Con Massa también analizaron la situación electoral y de gestión. Días atrás, Insaurralde había mantenido un almuerzo con diputados provinciales del Frente de Todos. Fue a modo de presentación formal en su nuevo cargo, pero también para tomar notas de distintos planteos legislativos. Uno de ellos provino desde el sector del Frente Renovador. Se trató de una descripción ministerial y es que hasta el momento la alianza electoral del Frente de Todos no se tradujo en una alianza de gobierno en la provincia de Buenos Aires. No fue un pedido explícito de lugares, pero se tradujo como tal . Al otro día, Kicillof se sentó con Massa.

Se abordaron distintos temas. El encuentro fue luego de que se cayera la sesión en Diputados por la Ley de Etiquetado Frontal. Según pudo saber Infobae, el mandatario le sugirió al presidente de la Cámara de Diputados que piense en tres nombres en caso de abrirse la discusión para la creación de un ministerio de Medio Ambiente. Al retirarse del Congreso se cruzó con la prensa, pero no hizo declaraciones. La idea de Kicillof no es nueva, el año pasado se lo ofreció al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien no aceptó la propuesta.

Kicillof junto a Sujarchuk, la semana pasada en la Fiesta Nacional de la Flor

En el esquema del Frente Renovador hay tres personas en caso de que se abra la conducción del virtual ministerio. El primero es Sergio Federovisky, actual viceministro de Ambiente de la Nación. También están Germán Di Césare, diputado provincial y ex intendente de General Alvarado, y la también diputada provincial, Micaela Moran, de Zárate, que actualmente ocupa el puesto 17 en la lista a diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires.

Con los cambios que se dieron en el Gabinete bonaerense también estaba la idea de presentar la creación de un ministerio de Medio Ambiente bonaerense. Sin embargo, para que tome forma hay que modificar la Ley de Ministerios en la Legislatura, donde hoy Juntos por el Cambio es mayoría en el Senado provincial y, de repetirse el resultado de las PASO, está en condiciones de achicar la diferencia en Diputados.

Agenda ambiental

Pero si existiera el consenso político en la Legislatura a partir de diciembre, Kicillof va armando el boceto de la creación del ministerio de Medio Ambiente. La idea también transita por carriles paralelos a la agenda ambiental mundial.

En vísperas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizará en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, la posición de Argentina está alineada con las iniciativas propuestas por el mandatario estadounidense Joseph Biden. En el marco del COP26 Argentina presentará su estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo enmarcada en los compromisos globales para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Otra posición que empuja el país en acciones ambientales -y que tiene que ver con el proceso de desendeudamiento- es el canje de deuda por clima. Semanas atrás, el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina. Presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz, lo explicó en una columna publicada por Infobae: “Se trata de condonar una parte de la deuda externa a cambio de aplicar dichos recursos a renovar la infraestructura verde, promover energías limpias y fomentar la resiliencia de los sectores más vulnerables”.

La creación de un Ministerio de Ambiente bonaerense también será un contrapeso para contener otro aspecto que la gestión de Kicillof puede llegar a considerar estructural: la posibilidad de que sobre el Mar Argentino, a la altura de la costa bonaerense, haya petróleo . Así lo insinuó incluso el presidente Fernández cuando presentó la Ley de Hidrocarburos con Kicillof sentado en primera fila. “Estamos viendo si cerca de las costas atlánticas está la posibilidad de sacar petróleo”, soltó el mandatario. En La Plata, esperaban hacer ese anuncio cuando haya evidencia y financiamiento concreto. En tránsito hacia la salida de la pandemia, la agenda ambiental pareciera imponerse en la provincia con mayor población del país.

