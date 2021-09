Los intendentes suman protagonismo en el gobierno de Kicillof con una mesa política y más lugares en ministerios

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este jueves con los nuevos ministros Leonardo Nardini (Infraestructura), Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno) y el flamante jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y luego recibió a un puñado de intendentes de la Primera y Tercera sección electoral con el objetivo de empezar a transitar la nueva etapa de gestión tras la derrota electoral de las PASO y luego de los movimientos de gabinete tanto nacional como provincial. Los cambios empiezan a efectivizarse también en cuanto a nombres. Es que con la llegada de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete y de Nardini al poderoso ministerio de Infraestructura bonaerense, más intendentes o dirigentes referenciados en el esquema territorial ocuparán funciones ejecutivas en la órbita provincial.

Así, según se confirmó este jueves, una vez finalizado el encuentro entre mandatarios locales y el Gobernador, se conoció que el intendente de Punta Indio, Hernán Y Zurieta, será el nuevo Administrador General de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.

En el nuevo esquema de Nardini también se supo que el jefe de Gabinete del ministerio de Infraestructura será Franco Laporta. Se trata de un dirigente vinculado al sector de los intendentes. Fue candidato a jefe comunal de San Miguel por el peronismo y antes funcionario provincial bajo la gestión de Daniel Scioli. Su último paso por la gestión fue a cargo de la subsecretaría de Servicios Públicos.

También llega al ejecutivo provincial el diputado provincial del Frente de Todos y ex intendente del partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús. Será el nuevo subsecretario de Coordinación de la Gestión, dentro del esquema de la jefatura de Gabinete provincial. El cargo no es menor: virtualmente es una especie de vicejefatura provincial. Un lugar que hasta este momento ocupaba Agustín Wylder, un funcionario que respondía a Carlos Bianco, ex jefe de Gabinete provincial y actual jefe de asesores de Kicillof.

Este jueves, durante la reunión, Bianco estuvo sentado al lado del gobernador. Como contó Infobae, el mandatario no se desprenderá de quien hasta el día martes era su jefe de Gabinete. Por el contrario, se blindará en él, ya que el rol que asumió Blanco incluirá también la vocería de la gestión.

Bianco, a la izquierda de Kicillof durante la reunión con intendentes

En el marco de la reunión que Kicillof junto a parte de su gabinete y los intendentes que forman parte de la mesa de acción política mantuvieron este jueves se abordaron puntualmente tres temas: seguridad, obras y campaña.

En lo que hace a la campaña, este medio reveló que parte del plan hacia la elección de noviembre es enfocar en la Primera y Tercera sección electoral. El corazón del conurbano bonaerense pone en juego 9 millones de votos. “Ir a buscar los votos que faltan”, resumió uno de los intendentes que participó del encuentro en La Plata, que también puso el eje en la seguridad.

Es que más temprano, Insaurralde recibió en su despacho al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Del contenido de esa reunión no trascendió demasiado. Luego de ello, el jefe de Gabinete también mantuvo un encuentro con la Directora General de Cultura y Educación bonaerense Agustina Vila.

“Conversamos sobre el Plan Escuelas a la obra y la ampliación del Servicio Alimentario Escolar”, dijo Insaurralde.

Del encuentro de este jueves en La Plata participaron los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Moreira (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela) y Fernando Espinoza (La Matanza), junto con el presidente de la cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.

Los intendentes esperan que sea la primera de varias reuniones para darle dinamismo a la gestión, como contó un jefe de la Tercera sección al retirarse del encuentro. Otro fue más optimista. “Empieza el camino para ganar el 14 de noviembre”, soltó. En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos quedó 360.967 votos por debajo de la alianza Juntos.

