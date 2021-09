Nicolás Trotta habló tras su salida del Gabinete: “No comparto la subestimación de la sociedad”

Nicolás Trotta fue reemplazado en el Ministerio de Educación (Gastón Taylor)

Tan solo unos días después de haber dejado el Gobierno como parte de los cambios del Gabinete de Alberto Fernández, el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, defendió su gestión y cuestionó a quienes piensan que “por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta”.

El ex funcionario nacional, que fue reemplazado en la cartera por Jaime Perczyk, consideró que el oficialismo fue derrotado en los comicios porque “la sociedad tenía depositada una expectativa que no se vivió en la realidad y eso se vio reflejado en el resultado electoral” aunque remarcó que “hay que establecer el contexto” en el que ocurrió.

“Si nosotros analizamos hoy la calidad de vida de los argentinos, comparada con la que tenían en enero del 2020, cuando no era tampoco la panacea, estamos peor. Pero no podemos sacar del contexto que el mundo está peor después de la pandemia”, señaló.

En este sentido, Trotta les recomendó a todos los actores políticos “bajar un cambio, escuchar más al otro y tratar de comprender la complejidad”. Además, dijo que no está de acuerdo con las últimas declaraciones del candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Daniel Gollan, quien afirmó que “con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto” a los votantes.

Tras las elecciones primarias, hubo varios recambios en el Gabinete (Juan Mabromata/Pool via REUTERS)

“Yo no comparto la subestimación de la sociedad. Yo creo que pensar que por lo que se haga en los próximos 50 días la sociedad va a votar de una manera distinta... Los que sí creo es que la economía es el 51% del resultado de las elecciones, en estas, en las del 2019, el otro 49% es el resto de las cosas, la salud, la educación”, opinó al respecto.

Asimismo, el ex ministro aclaró que tampoco apoya los dichos del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien durante un acto junto al presidente Alberto Fernández advirtió que “un día el pueblo se va a levantar contra los medios”. Sobre este punto, Trotta sostuvo que es necesario “sacar de la mesa, en términos de la política, la categoría de enemigo”.

También volvió a referirse sobre la docente que fue suspendida por haber protagonizado una acalorada discusión con un estudiante sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri, la cual fue cuestionada por el entonces ministro de Educación, pero defendida por el jefe de Estado: “Fue pública la diferencia que yo tuve con él sobre este tema. Tampoco era una cuestión de sancionarla, pero se hizo un sumario. A mí no me parece que es el modo en una clase de ciencias sociales. No es adoctrinamiento, pero está mal lo que se hizo”, reiteró.

“Yo he tenido algunas diferencias con el Presidente, han sido públicas. En un momento, también las tuve con lo vinculado con la intensidad de la presencialidad en las escuelas, allá cuando estaba por impactar la segunda ola. Creo que el Presidente tenía mucha preocupación de lo que iba a ser el impacto de esa segunda ola; nosotros planteábamos la posibilidad de mantener la presencialidad en el Área Metropolitana”, contó.

El ex ministro de Educación habló sobre su salida del Gabinete

Sobre su salida del Gobierno, Trotta resaltó que “el que define en todo momento el Gabinete” es el mandatario nacional, por lo que tendría que ser Alberto Fernández el que explique “por qué decidió eso”.

“No sé si me jodió, lo que sí creo es que tenemos que poner en valor lo que se hizo y lo que faltó. Yo no he hablado con el Presidente porque no se ha dado la oportunidad de hablar con él. Yo planteo que fue un año y medio de mucho compromiso y mucho esfuerzo. Lo que nosotros, como gestión educativa, nunca dejamos de hacer, es dar las explicaciones de lo que hacíamos, con todas las diferencias”, destacó, durante una entrevista en LN+.

En este punto, defendió fuertemente lo que fue su gestión al asegurar que, “en el marco de la excepcionalidad” en la que se encuentra el país, “y cuando se analiza la región, la voluntad de respuesta, la presencialidad, la reconfiguración de financiamiento y el lanzamiento de programas” que se llevaron adelante durante los meses que estuvo al frente del Ministerio, puso “a la educación en un momento de recuperación”.

Por último, Trotta dijo que “es fundamental, ante cualquier escenario (que surja en las elecciones generales) del 14 de noviembre”, que el Gobierno “pueda recuperar la agenda que se asumió en el 2019 y que fue atravesada por la pandemia”.

“El Presidente tomó la decisión de hacer cambios en el Gabinete que incluyó a la cartera educativa y, bueno, con esto todos tenemos la expectativa de poder bajar un cambio y tratar de generar instancias de diálogo, de poder transitar una agenda que permita unir a los argentinos. Creo que eso es lo que quedó pendiente”, cerró.

