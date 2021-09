Tras la llegada de Manzur al Gobierno, renunció una funcionaria del Ministerio de Mujeres que lo había denunciado en 2019

Cecilia “Checha” Merchán

Una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentó su renuncia este viernes tras el desembarco en el Ejecutivo de Juan Manzur , a quien había denunciado en 2019 por impedir la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Tucumán.

Cecilia “Checha” Merchán era Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del ministerio que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta . En su carta de renuncia, que ex funcionaria publicó en las redes sociales, no hizo ninguna referencia al ex gobernador de Tucumán.

“Se inicia un nuevo tiempo, con nuevos desafíos que requieren de una renovación de fuerzas e impulso generador de transformaciones. El movimiento de mujeres y LGBTI+ tiene sobrada energía y capacidad para consolidar los objetivos logrados y los muchos que aún quedan pendientes”, explicó Merchán.

Si bien abandonó el gobierno en medio de un clima de fuertes tensiones internas dentro del Frente de Todos por la derrota en las PASO y la renovación de gran parte del Gabinete nacional, la reconocida militante feminista aclaró que se va del gobierno “con el convencimiento de que es en unidad y con la conducción de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente Alberto Fernández, que podremos definitivamente alcanzar la justicia social que nuestro pueblo merece”.

Elizabeth Gómez Alcorta, Santiago Cafiero y Cecilia “Checha” Merchán

“Quiero dejarle expresado mi agradecimiento y hacerlo extensivo a quienes integran este Ministerio, a los equipos, a las compañeras, compañeres, compañeros y hermanas de la vida con quiénes tuvimos el honor de integrar este primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad producto de la lucha popular del movimiento de mujeres y LGBTI+, y de la histórica decisión política asumida por nuestro gobierno nacional”, dijo Merchán.

Según la ex funcionaria, los primeros dos años de gestión del Frente de Todos fueron “ muy complejo, no solo por la herencia de hambre y exclusión recibida, sino por la pandemia mundial que nos obligó a priorizar acciones ante las necesidades y urgencias de mujeres y LGBTI+”. Y agregó: “No obstante, esta inédita emergencia, intentamos estar a la altura de las circunstancias, creando acciones y planes concretos que dejaran establecidos los pilares hacia adelante”.

La llegada de Juan Manzur no fue bien recibida por el ala más progresista del gobierno nacional ni por el colectivo feminista. De hecho, la ministra Gómez Alcorta se reunión con el propio Alberto Fernández días después de la designación del nuevo jefe de Gabinete y clarificó que no se imagina “un problema de convivencia” con el gobernador en licencia, aunque ratificó que “volvería” a impulsar una investigación judicial en su contra.

Elizabeth Gómez Alcorta y Alberto Fernández en la quinta de Olivos

El caso que disparó la denuncia contra Juan Manzur como gobernador de Tucumán ocurrió en febrero de 2019, cuando la niña Lucía, de 11 años, sufrió la violación de su abuelastro y quedó embarazada. La víctima había pedido la interrupción legal del embarazo (ILE), pero el Estado provincial se negó durante mucho tiempo y después de muchas dilaciones accedió al pedido, pero la gestación estaba avanzada y tuvieron que practicarle una cesárea. El bebé murió a los pocos días, aquejado por problemas respiratorios severos.

En ese momento, Elizabeth Gomez Alcorta junto a referentas feministas del Frente Patria Grande impulsaron una denuncia penal contra el entonces gobernador Juan Manzur, por obstruir el acceso al aborto legal de la niña tucumana que había sido agredido sexualmente.

