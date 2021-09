Fuerte cruce entre José Luis Espert y Juan Grabois: “Sos un miserable”

José Luis Espert

El economista y candidato a diputado nacional, José Luis Espert, mantuvo un fuerte cruce con el dirigente social Juan Grabois, luego de decir que “lo metería preso” por los constantes cortes de calle que realizan las organizaciones sociales.

“Para eso tenés que ser juez, fiscal o policía, no diputado, fijate si el narco que te financia te compra una constitución y aprendés mínimamente para qué te estás postulando”, lanzó el dirigente de Patria Grande. Pero la discusión no quedó ahí y el referente liberal redobló la apuesta en sus redes sociales.

Fue el candidato de Avanza Libertad quien encendió la mecha. El miércoles por la noche estuvo de invitado en el canal C5N donde debatió con el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que integra la lista de legisladores nacionales del Frente de Todos. “Estos atorrantes de las organizaciones sociales, Grabois entre ellos, te ponen una pistola en la cabeza a vos como Gobierno”, comenzó Espert.

“Te llenan el obelisco, la 9 de Julio, y le arruinan la vida al laburante porque no pude transitar”, continuó, y se preguntó: “¿Por qué darle plata a las organizaciones y no directamente a las personas que lo necesitan?”

Así comenzó el cruce en redes sociales

En sintonía con la postura que adoptó en esta campaña electoral, el economista dijo que los planes sociales le parecen “una cosa abominable” porque “la persona que lo cobra ha quedado fuera del sistema”.

En ese momento le preguntó a Daniel Arroyo qué haría con Juan Grabois y, sin dar tiempo a responder, el mismo contestó: “Yo lo meto preso, Grabois le caga la vida a la gente de laburo”. “Cortar la calle, violación del artículo 14 de la Constitución”, remarcó.

Juan Grabois (NA)

Al día siguiente, el dirigente social contestó. A través de sus redes sociales, le contestó a Espert: “Para meter preso a alguien tenés que ser juez, fiscal o policía, no diputado. Fijate si el narco que te financia te compra una constitución y aprendés mínimamente para qué te estás postulando” . La respuesta de Grabois apuntó a Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario acusado de estafas y de importar cocaína a Estados Unidos. Meses atrás se lo vinculó al candidato liberal.

El mismo Espert se refirió al tema tiempo atrás en una entrevista con Infobae. “Me han dicho que me ha financiado “Fred” Machado cuando sólo hice un viaje en avión con él. Lo conocí en una reunión donde había empresarios de primera línea. Me lo presentan ellos, me dicen que es fanático de mis ideas. El financiamiento no es Espert sino al partido por el cual compito y esto está debidamente presentado en la Justicia”, aclaró.

Ayer, tras el comentario de Grabois, el economista arremetió por la misma red social: “Te subís a una opereta, pero sos incapaz de negar que estás violando la Constitución cortando las calles. Tenes suerte (o alguien que te protege) de estar libre. Eso habla de la desigualdad ante la ley, pero no de tu inocencia”, escribió en el primero de una serie de tuits.

“Sos un miserable que al mismo tiempo que lucra con la desesperación de la gente que vive de planes sociales por haber quedado fuera de un sistema que ha destruido al país, le arruina la vida a los argentinos que laburan y pagan impuestos para que vos lucres políticamente con los planes, cortando calles, avenidas, etc. Si tuvieras buenas intenciones con los que vos decís defender, estarías capacitando beneficiarios de planes y conectándolos con el mundo del trabajo para que tengan un trabajo digno que los haga libres en vez de armar una suerte de sindicalismo paralelo, mafioso y degradante de la gente que quedó fuera del sistema”, continuó.

Ayer, tras el comentario de Grabois, el economista arremetió con varios mensajes

Espert dijo que “es execrable que ahora tengamos, además de una casta de políticos chorros y sindicalistas mafiosos, una nueva casta de los que supuestamente defienden a los derechos de lo que han quedado fuera del sistema”.

“Los derechos de ellos se defienden siendo obsesivos para que estén cuanto antes dentro del sistema de producción y que vuelvan a sentir dignidad de ganarse el pan, algo que vos solo tal vez aprendas en otra vida”, concluyó.

Grabois se guardó la respuesta final. “Pero ¡Espert! Si te vimos cortando la calle muy campante en unas cuantas ocasiones, como en este motín ¡entregate!; además, perdón, ¿te subías el jet ensangrentado del narco Machado o no?” , tuiteó junto con una foto en la que se ve al economista en medio de una manifestación.

