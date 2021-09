El gobierno bonaerense empezará a vacunar a jóvenes de 12 a 17 años sin comorbilidades

El gobierno bonaerense habilitó la vacunación libre de segunda dosis para mayores de 60 años y envió turnos para los adolescentes de 17 años sin factores de riesgo

El gobierno bonaerense empezó a entregar turnos para que se vacunen adolescentes de 17 años sin enfermedades previas . Así lo adelantó Axel Kicillof este mediodía, en un acto institucional en el que evitó hablar sobre la crisis política en el Frente de Todos. Entre los anuncios del plan de vacunación, el gobernador anticipó también que se comenzará a suministrar la segunda dosis de manera libre para los mayores de 60 años .

Acompañado por el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, Kicillof volvió a destacar lo realizado en la gestión de la aplicación de las vacunas contra el coronavirus y apuntó a sectores de la oposición por sus críticas a la planificación sanitaria.

“Quiero ser conciso y sintético porque tengo que hacer dos anuncios relevantes”, arrancó diciendo el mandatario en su intervención desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). “De los 11 millones de vacunados que tenemos, hay 7 millones con segundas dosis. Seguimos a la espera del reconocimiento y las disculpas de los que aseguraban que no iba haber vacunas ”.

En relación a las medidas, Kicillof informó que para “los mayores de 60 años que hayan cumplido con las ocho semanas después de aplicada la primera dosis de AstraZeneca o Sputnik V, o las tres semanas de Sinopharm, va a haber segunda dosis libre en los vacuntarios de la provincia de Buenos Aires”.

“A contramano de lo que decían, hoy estamos anunciando la segunda dosis libre”, insistió el gobernador, a lo que calificó la novedad como “un hito más en el avance del proceso de vacunación”.

Kicillof recordó que ya se vacunaron con primera dosis todas las personas de entre 12 y 17 años con factores de riesgo inscriptas al programa. Y comunicó que desde este viernes “estamos dando turnos para los chicos y chicas ‘sanos’ de 17 años para aplicar la primera dosis” con vacunas Pfizer o Moderna, que son los fármacos disponibles para este segmento de la población.

“ Estamos dando para vacunar a 125 mil pibes y pibas inscriptas en el plan de vacunación ”, precisó Kicillof.

El gobernador destacó la evolución de la situación epidemiológica, ya que “venimos de 16 semanas de caída consecutiva de casos” de coronavirus. “No es que el virus se cansó, esto fue gracias a las vacunas que trajo el Gobierno nacional”, remarcó.

“Para lograr esto fue importante el programa ‘Vacuna Libre’ que nos permitió llegar a diferentes segmentos de la población”, evaluó.

Adultos mayores reciben la vacuna contra la covid-19 en una jornada de vacunación en la Provincia de Buenos Aires, (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Durante su intervención, Kicillof dijo que no espera que las disculpas de la oposición ante los resultados actuales del plan de vacunación. Además, destacó que la alta tasa de inoculación corresponde a que Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más completos y que la cultura de la población no es resistente a la vacuna, si bien no ocurrió lo mismo con la del COVID-19.

“Estaban los que dudaban de vacunarse. Argentina tiene una cultura de vacunación, está muy arraigada en nuestra población, el problema es que se machacó con que las vacunas no eran buenas y eso demoró la decisión de muchos”, consideró, y resaltó que se logró “romper esos prejuicios y las operaciones políticas”, lo que finalmente produjo que “masivamente el pueblo concurrió a vacunarse”.

La intervención de Axel Kicillof estuvo exenta de todo tipo de comentario sobre la crisis abierta al interior del oficialismo. En las últimas horas, el gobernador está dedicado a mantener reuniones con intendentes de las siete secciones electorales donde el Frente de Todos tiene presencia, con el fin de analizar los resultados de las PASO del domingo último y evaluar estrategias de cara hacia noviembre. Esta tarde, se reunirá con jefes comunales del interior bonaerense.

