Reapareció el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso: votó en una escuela de Recoleta

Antonio Stiuso

Antonio “Jaime” Stiuso, el hombre fuerte de la inteligencia argentina desde 1980 hasta diciembre de 2014, reapareció hoy y se presentó esta mañana a emitir su voto por las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en una escuela del barrio porteño de Recoleta.

El ex agente de 68 años llegó este domingo cerca del mediodía a la Escuela Infantil N° 7 del Palacio Pizzurno, ubicada sobre la calle Paraguay al 1400, para votar en las elecciones legislativas, luego de hacer fila por aproximadamente media hora. Cerca de las 12.30 ingresó al cuarto oscuro en la mesa 801.

Una de las últimas apariciones de Stiusso fue enero de 2020, cuando participó de “Nisman, el documental”, en donde da su testimonio sobre el atentado a la AMIA, su trabajo en inteligencia y se refiere a su poder en la ex Side. Sonriente en la mayoría de los tramos de la serie que publicó Nétflix, contó cómo era su relación con Nisman -lo llama Alberto- y aseguró que desde el gobierno de Cristina Kirchner “o de la gente que la rodea” amenazaron por mail al fiscal unos años antes.

¿Tu crees que Cristina Kirchner quería matarte?, le preguntó el documentalista británico Justin Webster a Stiuso, quien hace silencio y responde: “Sí”.

El espía contó también que lo apodaron “Jaime” cuando entró a la inteligencia por el personaje Jaimito, un “chico travieso” como él. A cargo de la investigación del atentado a la AMIA desde 1994, Stiuso sostiene que los autores fueron Irán y Hezbollah, hipótesis que mantuvo Nisman en la Justicia. “Alberto fue y puso las pelotas para acusar a Irán. Tiene que quedar en la Historia como un tipo que no pensó en él, pensó en los demás. Acá dio la vida”, dice sobre el fiscal y agrega que el trabajo de ambos molestaba: “Siempre estábamos en la mira de alguien que tenía el interés de jorobarnos”.

El ex espía, en la fila para votar en las PASO

También negó las acusaciones sobre sus vínculos espurios con la justicia federal. “Soy acusado de esas cosas desde 1985 así que para mi es normal. Es más, hoy me acusan de cosas y no estoy más en el servicio”, señaló.

La noche anterior a que Nisman fuera encontrado muerto, el fiscal llamó varias veces a Stiuso pero el espía no lo atendió. En el documental explica su por qué: “No le contesté porque estaba el teléfono en vibrador. Y si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Porque prendías la televisión y veías que era Stiuso y el títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, lo iba a llamar después que se presentara en el Congreso”. Y ratifica que a su criterio a Nisman lo mataron.

Pero el testimonio del espía es confrontado por otras personas que hablan en el documental. Una de ellas es Viviana Fein, la primer fiscal que tuvo el caso. “Si eran como un dúo con Nisman le hubiera contestado los llamados. Dijo que a Nisman lo mataron pero no aportó pruebas. No aportó absolutamente nada”, afirma.

Quien también habló de Stiuso es Oscar Parrilli, el ex jefe de los servicios de inteligencia que lo echó. “Cristina Kirchner me dio expresas instrucciones de sacar a Stiuso y toda su gente. La llamé, vino, lo dejé hablar, y cuando le dije que tenía que renunciar con tono amenazante me dijo ‘es la tercera vez que me piden la renuncia pero yo siempre vuelvo’ y se fue a los gritos. Stiuso fue un extorsionador de los dirigentes políticos al que nadie se le animó”, contó Parrilli.

