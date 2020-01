Quien también habla de Stiuso es Oscar Parrilli, el ex jefe de los servicios de inteligencia que lo echó. “ Cristina Kirchner me dio expresas instrucciones de sacar a Stiuso y toda su gente. La llamé, vino, lo dejé hablar, y cuando le dije que tenía que renunciar con tono amenazante me dijo ‘es la tercera vez que me piden la renuncia pero yo siempre vuelvo’ y se fue a los gritos. Stiuso fue un extorsionador de los dirigentes políticos al que nadie se le animó" , cuenta Parrilli.