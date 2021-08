María Eugenia Vidal: “No me preocupa que Javier Milei saque más votos que yo”

María Eugenia Vidal, precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos de Juntos por el Cambio

El “fuego amigo” del ex presidente Mauricio Macri y de la titular del PRO, Patricia Bullrich, contra María Eugenia Vidal agitó la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y desató una tensión inesperada con Javier Milei, el precandidato quien sigue creciendo en las encuestas de la mano de los jóvenes. La ex gobernadora bonaerense minimizó el tema y dijo que “no” le preocupa “que saque más votos” .

Desde el larretismo, que fue el sector que impuso a Vidal para liderar la lista de precandidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires, no sólo miran con preocupación el fenómeno del economista liberal sino que también creen que los intentos de Macri y Bullrich para captar el voto de la centroderecha podrían jugarle en contra.

El ex presidente Macri, que esta semana viajó a Pinamar, aseguró que tiene varias cosas en común con el precandidato libertario: “Con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. Milei tiene razón: nada justifica que te atropellen tu libertad”.

Casi en simultáneo, Patricia salió a elogiar a Milei y a pegarle a Vidal. “Me parece que es un candidato interesante porque ha propuesto un debate sin tener vergüenza, lo cual es bueno y sincero. Aporta un debate de ideas que a la Argentina le hace bien”, dijo. Mientras que días atrás había admitido que era mejor candidata que Vidal en estas PASO y que si se hubiera presentado podría llegar a sacar más votos que ella.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Este domingo, llegó el turno de la defensa por parte de Vidal, quien al ser consultada sobre los dichos de Bullrich evitó confrontar y focalizar en sus objetivos de campaña. “No me preocupa que Milei saque más votos que yo. Me preocupa ver que tantas personas no encuentren trabajo. Que los chicos estén sin escuela. Por eso, le pido a la gente que vaya a votar, a decirle al Gobierno si está de acuerdo o no”, enfatizó en CNN Radio.

“El núcleo central de nuestra propuesta es el trabajo, es el principal problema que vemos hoy en Argentina”, aseguró Vidal, quien dijo tener proyectos para los sectores más afectados por la pandemia, que son la hotelería, la gastronomía y las pymes. “Buscamos que por dos años no paguen impuestos al trabajo por cada puesto que se genere”, admitió.

También, la ex gobernadora bonaerense se refirió a las propuestas que tiene para los jóvenes, ese grupo etario en el que Milei encontró su zona de confort. “Tenemos proyectos para los jóvenes. Estamos proponiendo prácticas laborales para el secundario, porque cuando terminan y buscan trabajo les piden experiencia” , aseguró.

La relación entre Bullrich y Vidal tiene altibajos y en los últimos días la titular del PRO arremetió contra la precandidata

Por último, Vidal llamó a los porteños “a votar en contra de nuevos impuestos si afectan a la producción” y “en contra de reformas que avasallen la libertad”.

A pesar de los intentos por cicatrizar las heridas que dejaron el armado de lista para las PASO, los comentarios de Bullrich siguen irritando a la precandidata aunque en público diga lo contrario. Es que en uno de los intentos por apaciguar el fuego, Vidal dijo: “Hablé con Patricia, fue un tema de humor. Aclaró que me votaba a mí. No hay ningún enfrentamiento entre nosotros”.

Y, durante una entrevista en LN+, remarcó cuales son las aspiraciones políticas de una y otra dentro de la alianza que comparten: “Cada una está dónde quiere estar. A ella y a mí nadie nos saca o nos pone. Si Patricia hubiese querido competir, hubiese competido igual. Ella sintió que su valor es acompañar a los candidatos y recorrer el país en un proyecto legítimo para ser presidenta. Me parece bien que haya más y mejores mujeres haciendo política y fortaleciendo Juntos por el Cambio”.

