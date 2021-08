Horacio Rodríguez Larreta volvió a rechazar el aval de Alberto Fernández al adoctrinamiento en las aulas: “Es gravísimo”

Horacio Rodríguez Larreta

“Lo de la docente es gravísimo. Pero mucho más grave es que el Presidente de la Nación lo avale. Tan grave es que fue el único que dijo que estaba bien. El ministro de Educación dijo que no, sus candidatos también dijeron que no. Gravísimo” , señaló esta mañana el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto a la polémica por la docente Laura Radetich, filmada por sus alumnos durante su clase en una escuela de La Matanza y luego suspendida.

Consultado por esa situación y por la polémica en torno a la designación de un director denunciado por apología del terrorismo de Estado en una escuela de Parque Chacabuco, Rodríguez Larreta expresó un tajante repudio contra el adoctrinamiento en las aulas.

“No tengo los detalles del director, algo escuché, pero es gravísimo también. Cualquier adoctrinamiento político está mal dentro de un aula. Sea del partido o la idea que sea. Si alguien hizo eso, está mal. En la Ciudad se lo sanciona. No se puede usar el aula para bajar un mensaje”, sentenció y criticó con dureza el apoyo a la docente de Alberto Fernández, quien opinó que se trató de un debate “formidable”.

“No entraría en una discusión semántica de qué es el adoctrinamiento o no. Llamalo bajada de línea política, uso del aula para convencer políticamente a los chicos, adoctrinamiento lo que hizo esta docente está mal”, continuó el jefe de gobierno durante una entrevista con el periodista Ivan Schargrodsky en Radio 10.

Y agregó: “No fueron sólo las formas, sino el fondo. Eso no es un debate. Entre un docente y un alumno hay una asimetría de poder enorme. Los alumnos ven en el docente una autoridad y es una docente que más allá de las formas gravísimas está bajando una línea clara”.

“Pero no son sólo las formas”, continuó. “El aula está primero para que estén los chicos en el aula, que es la gran discusión que tuvimos este año y que seguimos teniendo. Es el día de hoy que en la provincia de Buenos Aires los chicos van a la escuela una semana sí y una semana no. Cuando ya en la Ciudad demostramos que los chicos no demuestran un mayor contagio. Estamos negando la evidencia. Eso también es gravísimo”.

