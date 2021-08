María Eugenia Vidal presentará sus propuestas y afirmó que el Gobierno quiere “burra, pobre y sometida” a la gente

María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Paula Oliveto, en la presentación de las propuestas legislativas de Juntos Podemos Más

“Hoy se están planteando dos caminos: uno en que te quieren burro, pobre y sometido, y otro que te quiere libre, con trabajo y educación”. En estos duros términos, María Eugenia Vidal definió el escenario que se plantea entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio en estas elecciones y que sirve como detonante de las propuestas legislativas que presentará este miércoles durante un acto al que asistirán Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Martín Lousteau y un grupo de vecinos.

En un encuentro con periodistas para anticipar el contenido de los proyectos, la primera precandidata a diputado nacional de Juntos Podemos Más en la Ciudad de Buenos Aires se mostró muy dura contra el Gobierno: “En este último año y medio se agregó una nueva dimensión a la discusión con el kirchnerismo que tiene que ver con que entraron a nuestras casas; en el marco de la pandemia hubo un abuso de poder y empezaron a definir sobre nuestras vidas. Ya no se trata de las discusiones que teníamos de la puerta de nuestras casas hacia afuera sobre el Poder Judicial, el modelo económico o las políticas sociales, sino sobre lo que podemos o no podemos hacer”.

“Fundamentalmente, hay una raya que se corrió que es la de nuestros hijos, que significó que no pudieron ir a la escuela, que si estaban enfermos no pudieron tener las únicas dos vacunas que estaban habilitadas para ellos y que nuestros hijos se quieren ir del país, y los que no se quieren ir no encuentran su futuro”, destacó la postulante porteña.

Para Vidal, “esta no es una campaña como otras porque la Argentina tiene una combinación de duelo y de pérdida no sólo por las 110 mil personas que fallecieron por Covid, sino que se suman los 130 mil comercios y pymes que se cerraron, los 10 puntos más de pobreza, el año y medio sin clases, los 1,3 millones de chicos que dejaron la escuela, los jóvenes que están emigrando y los que no emigran pero no consiguen trabajo porque la desocupación se triplica en ese segmento”.

Mauricio Macri se sumó a la campaña de María Eugenia Vidal

La precandidata le apuntó por esos problemas a “un gobierno sin capacidad de respuesta y que al sentimiento de pérdida y de duelo le ha sumado la bronca de la sociedad porque durante la pandemia los funcionarios no se bajaron el sueldo, porque tuvimos una vacunación vip escandalosa y la foto que confirmó una violación reiterada de la cuarentena por parte del oficialismo”.

Durante la reunión, Vidal estuvo acompañada por candidatos de su lista como Martín Tetaz y Paula Oliveto y los postulantes a legislador porteño Emmanuel Ferrario y Mirasol Gismondi, además de su jefe de campaña, Federico Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales porteño.

La ex gobernadora aseguró que el objetivo político que se plantea Juntos por el Cambio a partir de las elecciones legislativas es tener “un bloque de 120 diputados que sea un freno al kirchnerismo, que le impida la mayoría en la cámara para consolidar esta dirección equivocada y, además, que el Congreso empiece a plantear el debate sobre las medidas que hay que tomar en el sentido correcto”.

María Eugenia Vidal, con Patricia Bullrich y un grupo de vecinos porteños

Antes de referirse a los proyectos que impulsarán cuando asuman como legisladores, Vidal precisó cuáles serán los puntos a los que se comprometerán públicamente a no apoyar desde su banca: “No vamos a votar una suba de impuestos ni la creación de nuevos tributos. No vamos a avalar la reforma sanitaria que le quite a la gente su obra social. No vamos a acompañar los superpoderes para el Presidente, un proyecto que todavía está en el Congreso como producto de la pandemia y que le permitiría cerrar las escuelas si fuera aprobado. No vamos a votar la reforma judicial ni el cambio del Procurador ni ningún cambio que le quite independencia al Poder Judicial. No vamos a votar expropiaciones ni nada que avale las usurpaciones ni la toma de tierras. No vamos a votar nada que restrinja las libertades ni nada que atente contra la creación de trabajo”, enumeró.

En cuanto a las propuestas legislativas, la precandidata brindó detalles primero sobre las que están vinculadas con “la educación para el progreso”. La primera es que “las escuelas estén siempre abiertas y garantizar la presencialidad como regla y la virtualidad como una modalidad de excepción o complementaria”. Además, plantearán “garantizar que cada día de clases que se pierda se deba recuperar; para ello, propondremos una ley de promoción de la prioridad educativa, a la que luego las provincias pueden adherir a través de sus propias normas subnacionales”.

Otros puntos tienen que ver con “la recuperación de clases para quienes perdieron contacto con la escuela, incluir por ley a las familias en el debate educativo, la evaluación educativa nacional obligatoria, las prácticas formativas obligatorias en la escuela y el PASE cultural, un programa que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y que apunta a otorgar crédito y descuentos para promover el consumo cultural entre los jóvenes de 16 a 19 años de las escuelas públicas.

Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Fernán Quirós, de campaña en un vacunatorio

El segundo paquete de proyectos tiene como eje “aliviar a quienes generan empleo” : para eso se impulsará “una Ley de Reparación que busque reducir los impuestos al trabajo a los sectores más golpeados (gastronómico, hotelero, turismo)”, una nueva moratoria de impuestos al trabajo para las pymes, la exención de impuestos al trabajo a nuevos empleos en las pymes, el compromiso de “no crear nuevos impuestos a la producción ni subir los existentes”, la garantía de estabilidad fiscal para inversiones y “un Banco Central Independiente para frenar la inflación”.

Vidal y Tetaz hablaron también sobre las propuestas dirigidas a crear “más trabajo y oportunidades para los jóvenes”. En este rubro, mencionaron la reconversión de planes para jóvenes en trabajo, el fomento del primer trabajo de jóvenes de hasta 29 años que aún no se hayan insertado en el mercado de trabajo formal, el monotributo gratis por un año para jóvenes, la derogación de la Ley de Alquileres con el fin de “sancionar una nueva para reducir barreras de entrada y que todas las partes intervinientes vean al alquiler como una oportunidad y no como un problema”, y la creación de la Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras, un servicio para facilitar la puesta en marcha y el sostenimiento de proyectos empresariales dirigidos por mujeres.

Por último, un grupo de proyectos de Juntos Podemos Más apuntarán a “terminar con los privilegios”, como impulsar que los salarios de los diputados y senadores tengan subas iguales a la actualización de las jubilaciones, derogar las jubilaciones de privilegio, crear un portal único de transparencia que incluya las declaraciones juradas de funcionarios de los tres poderes del Estado, instrumentar la Ficha Limpia (para que quienes tengan una condena judicial en primera instancia no puedan ser candidatos o autoridades partidarias), la extinción de dominio para que los fondos recuperados por delitos de corrupción puedan ser destinados a emergencias y facilitar las altas jubilatorias con un menor plazo (no más de tres meses) y la actualización, por índice de movilidad del retroactivo acumulado, entre el inicio de trámite y el alta jubilatoria.

