Mauricio Macri se sumó a la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires

El ex presidente Mauricio Macri se sumó a la campaña del precandidato a diputado nacional, Diego Santilli y se reunieron esta mañana en Tres de Febrero con la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación.

En la localidad de Ciudad Jardín estuvieron junto a padres, alumnos, docentes e integrantes del Grupo “Padres Organizados de Tres de Febrero” para analizar la situación educativa que atraviesa la provincia, el impacto de la suspensión de las clases presenciales y la importancia de volver a reinsertar a los 500.000 chicos que dejaron las clases durante la pandemia y la cuarenta.

En el encuentro estuvieron presentes el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela y el precandidato a diputado nacional Hernán Lombardi.

El jueves 19 de agosto, a través de la cuenta de Twitter oficial @padres_tres, los integrantes de la Red solicitaron una reunión urgente con los precandidatos para conocer sus propuestas de campaña relacionadas a la educación.

Desde el comando electoral de Santilli, se pusieron en contacto para organizar la reunión y presentarles las propuestas. Los padres y docentes plantearon los dilemas actuales por la falta de presencialidad integral en la provincia, enumerando las dificultades y efectos negativos que esto genera en sus hijos tanto en el aprendizaje como en lo social y emocional.

Los padres detallaron la ambigüedad que tiene la normativa actual, la que impide el funcionamiento en burbujas de todos los alumnos.

A su turno, Santilli detalló las propuestas en materia educativa que presentarán en el Congreso de la Nación. “Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a los pibes que dejaron la escuela. Proponemos que haya una ley para que el Estado rinda cuenta de los chicos que dejaron la escuela y explique cómo va a ir a buscarlos para que vuelvan a las aulas. Hay 500.000 chicos que tienen que reinsertarse en el sistema educativo”, sostuvo.

“Tenemos que saber dónde estamos parados. Vamos a proponer una ley de Evaluación Educativa Obligatoria, porque medir lo que pasa en las escuelas no puede quedar a discreción del Gobierno de turno. La evaluación no es para marcar el error, sino para corregirlo”, afirmó el ex vicejefe del gobierno porteño.

Macri recordó que desde su gestión se impulsaron las evaluaciones y mediciones educativas. “En octubre del 2016 lanzamos la Evaluación Nacional Aprender, con el objetivo de evaluar y medir el aprendizaje de nuestros chicos. Este gobierno suspendió por segundo año consecutivo las pruebas Aprender. Recién el año que viene, supuestamente, vamos a saber lo que nos dejó la pandemia educativa”, indicó.

En esa línea, resaltó: “Mientras tanto seguimos con muchas localidades de la provincia de Buenos Aires sin clases presenciales, o bajo esquemas bimodales. La presencialidad es vital. La provincia tiene enormes dificultades en términos de conectividad”.

Además, agregó: “Tiene que volver con urgencia la presencialidad plena, cumpliendo los protocolos correspondientes, pero con las aulas abiertas todas las semanas, de mañana a la tarde”, concluyó el ex presidente y dirigente nacional de Juntos por el Cambio.

Santilli retomó el comentario del ex presidente, y explicó el tercer proyecto educativo que llevará a la Cámara de Diputados. “Necesitamos una ley de Emergencia Educativa para mejorar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad en todas las escuelas del país, y en mi caso personal, poniendo el foco en las escuelas del Conurbano. Tenemos que lograr, de forma gradual pero continua, que no haya un aula sin wifi en la Argentina”.

“Un país que no invierte en educación abandona su futuro. Este es un Gobierno que le sacó a los chicos el derecho de estudiar. No podemos resignarnos a que hipotequen el futuro de nuestros hijos”, concluyó el precandidato del PRO.

