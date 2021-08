Rodríguez Larreta participó de nuevo de una recorrida por territorio bonaerense con Diego Santilli para disputar el voto kirchnerista

Larreta y Santilli durante la reunión con vecinos de Avellaneda

La campaña no se detiene. La estrategia de Diego Santilli es recorrer 43 distritos hasta el 12 de septiembre que es la fecha en la que se desarrollarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y lo hará con la compañía de varios referentes del PRO, del Peronismo Republicano y de la Coalición Cívica. En especial, de Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño volvió a bajar al conurbano bonaerense y esta mañana estuvo de recorrida acompañando a su candidato en la interna contra Facundo Manes. A diferencia de la caminata que compartieron días atrás en Lanús, la tierra del Jefe de campaña del “Colo”, Néstor Grindetti, esta vez lo hicieron en un bastión del kirchnerismo: Avellaneda.

“Vamos a buscar el voto en todos lados pero en especial en aquellos en donde hasta ahora no nos fue muy bien”, explicó a Infobae una fuente del entorno de Santilli. “Horacio Rodríguez Larreta y Santilli tienen un alto conocimiento en la tercera sección y es estratégica en nuestra campaña, creemos que podemos romper el techo de Juntos en esos distritos”, agregó.





Por eso, esta tarde Santilli seguirá de recorrida por el conurbano y también buscará hacer pie en otro distrito esquivo a Juntos y más afín al kirchnerismo como es Lomas de Zamora. Para esto lo acompañará al candidato el líder de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto.

Luego de la caminata y los encuentros en Avellaneda, Santilli hizo referencia al acuerdo interno de Juntos y dijo que “lo más importante es que hay una competencia de ideas y propuestas para las PASO pero el único adversario es el kirchnerismo”.

Respecto a los reclamos, el candidato señaló que lo que le dicen en “todos lados” es que “falta trabajo, la gente tiene miedo a perderlo, la inseguridad es moneda corriente y la educación es el único motor del futuro de los argentinos”. Y añadió: Estuvieron un año y medio sin clases y eso le hizo mucho daño a los bonaerenses, sobre todo cuando ves que en otros lugares hubo clases y presencialidad”.

Pichetto se sumará a una recorrida con Santilli

Por otro lado, volvió a criticar al gobierno nacional y provincial en lo que hace a la política de seguridad. Luego de señalar que “nuestra forma de abordar los temas es hacerse cargo, enfrentarlo y resolverlo” dijo que “la falta de coordinación entre la Nación y la provincia en seguridad está lastimando a la gente”.

Ayer, en su recorrida por San Fernando, el ex vicejefe de Gobierno porteño expresó: “No puede pasar que haya un gobierno nacional y un gobierno de la provincia que no coordinen. Está en juego la seguridad, la salud y la vida de las personas. Lo que hay que hacer es coordinar y trabajar. No liberar a los presos. Coordinar, trabajar, y que la policía esté, que haya patrullaje, que haya planificación y sincronización en la lucha contra el delito”.

Respecto a la centralidad de la elección, Rodríguez Larreta evitó definir si “sin 2021 no hay 2023″ y dijo que cada acto electoral “tiene su importancia”. “En este es para tener una mayor presencia en el Congreso, para frenar leyes del kirchnerismo con las que no estamos de acuerdo, para mejorar la seguridad, para que baje la inflación. Nosotros queremos llevar esas ideas al Congreso”, remarcó.

De la recorrida también participó el ex secretario de Seguridad de la gestión Cambiemos y número quinto en la lista, Gerardo Milman, quien también es oriundo de la ciudad de Avellaneda.

Sobre el final de la conferencia de prensa consultaron a Larreta si el periodista y ex candidato a intendente Luis Otero podría participar del especio teniendo en cuenta que renunció a la UCR por diferencias con el titular del partido en la provincia, Maximiliano Abad: “Tengo una muy buena relación con él, no sé bien los detalles de su renuncia, es un tema partidario y no nos metemos. Hablaré con él en los próximos días”, respondió.

