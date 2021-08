Tras el cierre del Luna Park, la Ciudad de Buenos Aires abrirá mañana dos vacunatorios nuevos

Se instalaron 16 puestos nuevos de vacunación en el Palacio Lezama, en el barrio de La Boca

Tras el cierre del centro de vacunación que funcionaba en el Luna Park, este lunes 2 de agosto la Ciudad de Buenos Aires abrirá dos vacunatorios nuevos contra el COVID-19. Uno se ubicará en el Palacio Lezama, sede de ministerios, en Avenida Martín García 346, en el barrio de La Boca. Allí ya se instalaron 16 puestos de vacunación. El otro estará en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, en Ayacucho 652, barrio de Balvanera, con 10 puestos de vacunación.

Paralelamente, se incorporan 11 puestos más de vacunación mediante la ampliación de tres vacunatorios ya existentes. Se agregaron 4 puestos en la sede del club River Plate (pasó de 16 a 20 box), 5 en el Corralón Floresta (pasa de 9 a 14 box) y 2 puestos en Parque de la Estación (pasa de 12 a 14).

El objetivo de este redimensionamiento es desconcentrar la demanda que recibía el Luna Park, cuyos 32 puestos de vacunación dejaron de funcionar el jueves, y el club Morán, con otros 5 que fueron desactivados. En total, se incorporarán 47 puestos.

Respecto al avance de las etapas de vacunación, la Ciudad está vacunando a todos los mayores de 18 años en adelante y ya abrió el empadronamiento para que los chicos y adolescentes de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas (como diabetes, obesidad y enfermedad respiratoria crónica, entre otras) puedan vacunarse contra el coronavirus. La inscripción se realiza en buenosaires.gob.ar/vacunacovid, donde también sigue abierto el empadronamiento para quienes integren los grupos contemplados en todas las anteriores etapas de vacunación.

El plan de vacunación cumplió 7 meses la semana pasada desde que empezó, el 29 de diciembre de 2020. Hasta el momento 1.997.865 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik-V, Sinopharm o AstraZeneca . Es decir, más del 80% de los porteños mayores de 18 años ya se administraron al menos una dosis. De ese total, 683.729 personas completaron la inmunización con el segundo componente .

Con la inauguración de los dos nuevos vacunatorios se busca desconcentrar la demanda que tenía el Luna Park y, en menor medida, el club Morán

La situación del Luna Park

Este fin de semana dejó de funcionar el vacunatorio que había sido montado en las instalaciones del mítico estadio porteño. Según informaron fuentes del Ministerio de Salud de CABA, con los nuevos puestos sanitarios el plan de vacunación no verá afectado su ritmo.

Al ser consultadas sobre las razones para el desmantelamiento de la megaposta sanitaria, las autoridades porteñas señalaron que el Luna Park “tiene que ir volviendo a su actividad”. Cabe destacar que el acuerdo firmado el 8 de marzo entre los administradores y el gobierno porteño había sido extendido hasta el 31 de agosto, con la posibilidad de suscribir una nueva prórroga.

Tal como figura en el contrato, el Luna Park pertenece a la Iglesia Católica. “Es una Sociedad de Responsabilidad Limitada cuyas cuotapartes pertenecen, con motivo del legado efectuado por la Sra. Ernestina Devecchi de Lectoure, en un 50% (cincuenta por ciento) a la Asociación Civil Institución Salesiana y en el otro 50% (cincuenta por ciento) a Cáritas Buenos Aires (organismo jurídicamente dependiente del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires). Ambas Instituciones pertenecen a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana (entidad de derecho público comprendida en el art. 33 inciso 3º, del Código Civil y Comercial de la Nación), reconocida por la Secretaría de Culto como entidad religiosa”, señala el acuerdo.

El vacunatorio del Luna Park fue uno de los más importantes del plan de vacunación porteño debido a su importante capacidad operativa y ubicación estratégica en el centro de la ciudad.

No obstante, también fue el centro de una polémica por los problemas organizativos que generaron largas filas y alta concentración de adultos mayores durante los primeros días del operativo de vacunación, en febrero pasado. Las autoridades porteñas reconocieron que no previeron que muchos de los adultos mayores llegarían antes del turno pactado y con acompañantes. Por eso, se generaron las aglomeraciones. La situación fue rápidamente subsanada y durante los meses siguientes no se repitieron los problemas.

