Se calienta la interna de Juntos por el Cambio y temen que no se acate el “manual de convivencia” durante la campaña

Mesa nacional de Juntos por el Cambio

Las primarias abiertas y obligatorias en Juntos por el Cambio tendrán consecuencias mucho más profundas que la simple confección de la lista final de candidatos para competir contra el Frente de Todos en noviembre por los lugares en el Senado y la Cámara de Diputados.

La coalición está en un proceso de selección de líderes, y se nota. El bloque que conformaron la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO -que soñaba con una alternancia de figuras propias- hoy está en medio de una interna feroz que hace que en 17 de los 24 distritos -16 provincias y Ciudad de Buenos Aires- no se hayan alcanzado listas de unidad.

Sólo se evitarán las internas en Jujuy y Corrientes -donde los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés son oficialismo- y en Neuquén, San Juan, La Rioja, San Luis y Formosa. En el resto la disputa de poder está a flor de piel y pocos creen que el manual de buenas prácticas que preparan Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo termine conteniendo la escalada de tensiones que se vive en los principales distritos.

Facundo Manes, Elisa Carrió y Cristian Ritondo

Tanto en Córdoba como en Santa Fe las discusiones tiene que ver más con los candidatos y sus espacios de poder que con los partidos. Ya que en las listas que compiten están “mezclados” hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical y del PRO. Pero es en la provincia de Buenos Aires donde se juega el Día D para el futuro de la coalición. Tanto para afuera como al interior del armado.

“No están acostumbrados a las internas pero así lo propusieron. Tendrían que haber acompañado a Facundo Manes pero Rodríguez Larreta, que tuvo paciencia para correr a Mauricio Macri, no la tuvo en la Provincia y lo mandó a Diego Santilli. Ahora van a tener que soportar la interna ”, explica un avezado radical de muchas batallas.

“Esta claro que esta elección es, como dice Cornejo, por el equilibrio en el Congreso, pero atrás se esconde la intención cierta y manifiesta del radicalismo de avanzar con fuerza en la estructura de poder de Juntos por el Cambio. Nosotros queremos ser gobierno, no queremos volver a acompañar”, agrega.

Rodríguez Larreta, Vidal y Santilli

En el radicalismo entienden que las posibilidades de ganar en la provincia de Buenos Aires son ciertas y no le teme al que hasta ahora se mantuvo en silencio y alejado, literalmente, de la campaña: Mauricio Macri. “En la provincia no tiene tanto peso, en Córdoba puede ser, pero acá no”, se entusiasman los seguidores de Manes.

“Macri ya había dicho que no se iba a meter en las internas y así lo va a hacer”, asegura una persona que suele hablar muy seguido con el ex presidente. “Aún no tiene fecha de regreso a la Argentina”, agrega. Otras fuentes consultadas afirman que Macri volvería al país entre el 5 y el 7 de agosto. Ahí se sabrá si tendrá un rol activo o no en la estrategia de Juntos.

La tensión entre las dos fracciones ya no se puede esconder. En el PRO intentan no entrar públicamente en la disputa y Santilli solo dice que “es hacerle el juego al kirchnerismo”. Sin embargo, los satelites sí responden, y lo hacen con fuerza.

Mario Negri y Luis juez

Cristina Ritondo, hombre de María Eugenia Vidal y que apoya a Santilli, le escribió un tuit en donde dijo: “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”. Luego, Lilita Carrió lo trató de “mentiroso”.

En el PRO el problema también es interno. La elección servirá para definir a los líderes y la lapicera de Horacio Rodríguez Larreta dejó muchos heridos. A nadie le pasó desapercibido que en el lanzamiento de Santilli, Jorge Macri comenzó su discurso diciendo “bienvenidos a la provincia” y que Bullrich dio un discurso más acorde a una elección nacional que para una disputa provincial. Y hasta hay quienes se animan a decir que el esfuerzo de “la piba” en la Ciudad no será demasiado.

En Córdoba también está en juego una doble interna. Por un lado está la del propio radicalismo: por un lado está Mario Negri y el radicalismo más tradicional de la provincia; por el otro, Martín Lousteau con su línea interna Evolución Radical. El primero terminó jugando para senador junto al candidato de Macri para diputados, el ex ministro Gustavo Santos, y el segundo apoya la lista que lleva a la Cámara baja a Rodrigo De Loredo -radical de Evolución- y a Luis Juez para el Senado.

Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich

Por ahora sólo hubo cruces en las redes sociales pero es sabido que la relación entre el histórico radical y el hombre de cabellera con rulos no es buena. Y en los próximos días la disputa podría elevar el tono ya que Lousteau tiene previsto desembarcar “un par de días” en la provincia para hacer campaña por De Loredo y Juez. “Algo similar a lo que hizo en Santa Fe pero se va a quedar más días”, detallaron desde su entorno.

La provincia del litoral es un rompecabezas de candidatos. El PRO propone a Federico Angelini y a Amalia Granata, mientras que la UCR tiene, por un lado, a Carolina Losada y Dionisio Scarpin y, por el otro, a Maximiliano Pullaro y Carolina Piedrabuena, estos últimos apoyados por el ex ministro de Economía.

La fórmula que tiene como precandidatos a senadores Federico Angelini (PRO) y Amalia Granata (Somos Vida), cuenta con el apoyo institucional del PRO a través de la “bendición” de Mauricio Macri, Patricia Bulrrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Facundo Manes y Martín Lousteau

En Santa Fe también se juegan varias cosas a la vez. Una es la banca que deja el fallecido Carlos Reutemann y otra el nuevo armado de la UCR ya totalmente afuera del frente de gobierno que conformaba con el socialismo que hoy, con la muerte de Miguel Lifschitz, no encuentra un referente de peso

En el medio de las internas radicales queda una lista en donde hay un representante de cada una de las fuerzas que conforman Juntos por el Cambio. El ex intendente de Santa Fe José Corral (UCR) junto a al concejal Roy López Molina (PRO) y a la diputada nacional Lucila Lehmann (Coalición Cívica) participarán el próximo 12 de septiembre en las PASO de la fuerza.

Hoy por la tarde se conocerá el documento con el que Juntos por el Cambio pretende que las luchas en las PASO sean sin sangre o, por lo menos, con la menor posible. “Es un documento con lineamientos, no hay sanciones ni nada, pero lo que buscamos es controlar un poco la discusión porque todos tenemos que entender que la intención ahora es ganarle al kirchnerismo y, en todo caso, después se podrán discutir liderazgo si es que la sangre no llega al río. Por ahora, parece difícil que eso no suceda”, reconocen en la coalición de Juntos por el Cambio.

SEGUIR LEYENDO: