El Gobierno sube la presión sobre Rossi: la foto de los candidatos en Santa Fe avalados por Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Los principales candidatos de la lista de Santa Fe que fue avalada por el gobierno nacional

Las horas se caen del reloj y, por el momento, el presidente Alberto Fernández no pudo concretar su cometido de lograr que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, baje su candidatura a senador nacional en la provincia de Santa Fe y quede en pie la lista que fue avalada por él, Cristina Kirchner y el gobernador santafecino Omar Perotti.

Este miércoles vence el plazo para ratificar las precandidaturas ante la Justicia y en el rossismo dan por descartado que van a competir en las PASO. Según reveló Infobae ayer, en el Gobierno asumen que podrían forzar a Rossi a una renuncia si no cumple el pedido del Presidente. Consideran que es una desautorización a la autoridad de Fernández.

En ese contexto, el ministro de Defensa marcó la cancha este miércoles con una frase dirigida al gobierno nacional. “Pensé que los cambios eran por funcionarios que no funcionan y no por participar de una elección”, dijo, parafraseando a Cristina Kirchner, durante una entrevista. Fue un claro mensaje para defenderse frente a una posible avanzada desde la Casa Rosada para desplazarlo del cargo.

Alberto Fernández llegará mañana a la Argentina y deberá decidir cómo resolver la interna en Santa Fe (Presidencia)

“Que Cristina esté aliada con Perotti es algo a comprobar y verificar. En el caso de que eso sucediese (un acuerdo entre Perotti y Cristina Kirchner), no hay ningún problema. Simplemente son diferencias en un proceso electoral interno en la provincia de Santa Fe que hay que desdramatizar”, amplió Rossi durante la entrevista. El mensaje, esta vez, fue para la Vicepresidenta, que cerró la lista con Perotti.

En una rueda de prensa que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindó este mediodía durante un acto en Almirante Brown, buscó bajar el nivel de tensión en las negociaciones que él mismo lleva adelante con el ministro de Defensa para que deponga su actitud de participar en los comicios con una lista paralela a la que tuvo el aval del Gobierno.

Consultado sobre hasta qué momento continuarían en sus cargos Rossi y Daniel Arroyo, los dos ministros candidatos en esta elección, respondió: “Son dos ministros ejemplares. No hay ningún tipo de definición. Son definiciones que el Presidente va a tomar en su medida y en su tiempo. Hoy no hay nada definido”.

El Jefe de Gabinete buscó este miércoles bajarle el tenor al conflicto que se generó en el Frente de Todos por la interna en Santa Fe (Foto: Pablo Duberti/prensa jefatura de gabinete)

Pocas horas después trascendió una foto de los candidatos que tiene la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos: Marcelo Lewandowski, María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella. No parece una casualidad en medio de una negociación que tiene altibajos y que tiene dos miradas diferentes. En el rossismo la dan por terminada, mientras que en el Gobierno consideran que sigue abierta.

La imagen fue un mensaje en si mismo. Trascendió desde el Gobierno cuando faltan pocas horas para que culmine el plazo para ratificar las candidaturas. “Esta es la lista de Alberto, Cristina y Perotti” , aseguraron desde el entorno de la Vicepresidenta. No hubo lugar para Rossi en esa foto.

Alberto Fernández no tomará ninguna decisión hasta que no regrese de Perú. Recién arribará mañana. Después se sentará a analizar cómo sigue el conflicto que se le generó por la interna no resuelta en Santa Fe. Desde hace 48 horas que espera que Rossi de un paso al costado pero no lo logra.

En definitiva, deberá resolver si hace pesar su liderazgo y desplaza a Rossi por no haber cumplido con su pedido de bajar la candidatura, o si lo deja competir en la interna y lo mantiene en el cargo. Quizás la aventura del ministro culmine en las mismas PASO y el Gobierno, bajando el perfil del conflicto, evite desplazar a un ministro del Gabinete.

