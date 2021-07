Agustín Rossi admitió la tensión interna en el gabinete: “Pensé que los cambios eran por funcionarios que no funcionan y no por participar de una elección”

El presidente Alberto Fernández le pidió al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que acuerde una lista de unidad con el gobernador Omar Perotti. (Presidencia)

La interna del Frente de Todos que está en su punto de mayor efervescencia en Santa Fe tiene su correlato en el gabinete nacional. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó hoy su decisión de integrar una de las listas del Frente de Todos en las PASO para las elecciones legislativas en la provincia, pese a los pedidos oficiales a que decline su candidatura para favorecer la unidad del espacio, según reveló Infobae.

Este miércoles vence el plazo para ratificar las precandidaturas ante la Justicia electoral. La puja interna del oficialismo en Santa Fe provocó malestar entre la Casa Rosada, el gobernador Omar Perotti y Rossi, quien desafía su liderazgo en la provincia con una lista propia en las primarias para competir con la boleta impulsada por el gobernador provincial, que cuenta con el aval tanto del presidente Alberto Fernández como de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Rossi reconoció que en el oficialismo hay diferencias sobre “cómo se terminan decidiendo los procesos y las alternativas políticas en la provincia de Santa Fe”. En ese marco, el ministro de Defensa aseguró en radio Urbana Play que “nadie me pidió nada”, acerca de los rumores de una eventual renuncia a su cargo si no baja su precandidatura. Sin embargo, parafraseando a Cristina Kirchner, ilustró con una descripción el nivel de desacuerdo que hay en la interna: “Siempre pensé que los cambios de Gabiente se daban cuando había ‘funcionarios que no funcionaban’, no cuando un dirigente político -con los años de trayectoria que tengo yo en la provincia de Santa Fe y en todo el país- decide participar electoralmente en su propio distrito”.

Las diferencias en el Frente de Todos santafesino se acrecentaron desde diciembre pasado, cuando Perotti lanzó un espacio en el PJ local con el nombre “Hacemos Santa Fe”, para posicionarse con un liderazgo propio de cara a 2023.

El gobernador ensayó en un comienzo una lista para que se revalide el cargo del senador nacional Roberto Mirabella. En esas conversaciones, el presidente Alberto Fernández, con el respaldo del kirchnerismo, objetaron esa posibilidad y acordaron una lista de consenso integrada por el periodista Marcelo Lewandowski, como primer precandidato a la Cámara Alta del Congreso, y secundado por la actual senadora María de los Ángeles Sacnun, titular del Instituto Patria en Santa Fe y con llegada directa con Cristina Kirchner. Para reforzar esa fórmula, Perotti anotó su nombre como precandidato a senador suplente, mientras que Mirabella pasó a encabezar la lista a diputados nacionales.

La boleta presentada por Rossi, en tanto, lo lleva a él como precandidato a senador nacional, junto a la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas. De esta manera, las lealtades al interior del Frente de Todos quedaron cruzadas. Rossi, como Sacnun, siempre fue leal al proyecto político de Cristina Kirchner, mientras que Rodenas pertenece a la misma estructura del Poder Ejecutivo de Perotti.

Agustín Rossi con su compañera de fórmula en las PASO de Santa Fe, la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Por mandato del presidente Alberto Fernández, el ministro de Defensa hizo tres propuestas para cerrar una lista de unidad . La primera fue encabezar la lista de senadores, la segunda hacer lo mismo con la diputados y la tercera que su socia política, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, sea quien lidere la lista de diputados y él personalmente baje su precandidatura. Perotti descartó todas las opciones .

“El gobernador me dijo taxativamente que yo no esté encabezando la boleta de diputados nacionales, a pesar de que soy el dirigente politico que más mide en las encuestas para estas elecciones. No me gustó, pero seguí intentando”, dijo hoy Rossi en el programa “De acá en Más”. “En realidad, lo que no querían es que participemos. Ahí hay un límite con las políticas y estados de ánimo al interior de la provincia de Santa Fe”, completó.

Con ese nivel de abierto desacuerdo, Agustín Rossi planteó que es un “error” pensar que lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires, donde no hay competencia en las PASO del oficialismo en las precandidaturas nacionales, “es trasladable al resto de las provincias”.

“Santa Fe tiene una tradición en PASO, existen desde 2007 cuando en Nación recién aparecen en 2011. En el 2017 y en 2019 también tuvimos PASO, en la elección que terminó con Perotti como gobernador al enfrentar a María Eugenia Bielsa. Después trabajamos todos juntos y ganamos las elecciones”, recordó el ministro de Defensa. “Cambiemos lleva en Santa Fe cuatro listas; y el Frente Amplio Progresista, dos. Las listas locales de Rosario tienen 10 listas de precandidatos a Concejales. Lo que desde Buenos Aires aparece como disruptivo, en Santa Fe es algo habitual que suceda”, agregó.

El gobernador Omar Perotti junto al presidente Alberto Fernández.

Según su visión, su postulación como precandidato a senador está vinculada a un “par de hechos” que encendieron la alarma en el oficialismo de Santa Fe, entre ellos, la decisión de Perotti de lanzar un espacio propio en el PJ local, imitando el modelo e identidad del armado peronista de Juan Schiaretti en Córdoba. Y planteó que, con la aparición del gobernador en la listas, busca diferenciarse de las políticas del Gobierno nacional.

“Imaginamos que a fin de año (Perotti) va a querer sacar al peronismo del Frente de Todos”, justificó.

Desde su visión, el ministro de Defensa de la Nación tomó nota del malestar que hay en la Casa Rosada por sus aspiraciones electorales. Además, puso en duda que la vicepresidenta Cristina Kirchner apoye abiertamente a la lista de Omar Perotti por la incorporación en el armado de María de los Ángeles Sacnun, otra leal espada K en el Senado. De hecho, atribuyó la presentación de su propia lista a que el gobernador finalmente haya concedido incorporar a la legisladora kirchnerista a sus boletas.

“ Que Cristina esté aliada con Perotti es algo a comprobar y verificar. En el caso de que eso sucediese (un acuerdo entre Perotti y Cristina Kirchner), no hay ningún problema. Simplemente son diferencias en un proceso electoral interno en la provincia de Santa Fe que hay que desdramatizar ”, concluyó Agustín Rossi.

