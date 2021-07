La Justicia ratificó para mañana la audiencia de Cristina Kirchner en la causa por el Memorándum con Irán

El Tribunal Oral Federal 8 ratificó que mañana se realizará la audiencia que solicitaron las defensas para reclamar la nulidad de la investigación conocida como Memorándum con Irán. Es que la DAIA y la fiscalía habían reclamado la postergación de la audiencia. La DAIA porque era el acto aniversario por el atentado a la AMIA y el fiscal porque no estaba toda la información que había solicitado sobre las reuniones de dos jueces de Casación con el ex presidente Mauricio Macri, ejes de los planteos que realizará la vicespresidenta Cristina Kirchner.

Sin embargo, el propio Tribunal reportó la complicación de las agendas de los tres jueces para poder cambiar la fecha de la audiencia. Y por eso decidió postergar una hora, en vez de a las 11.30 a las 12.30, la audiencia que será difundida vía YouTube. Además, limitó la intervención de las partes a 45 minutos de exposición por cada defensa.

Precisamente, la Vicepresidenta va a estar presente allí para reclamar la nulidad de la causa. Cuando habló en la causa dólar futuro, se explayó por una hora. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la audiencia está prevista que arranque con la palabra de los abogados solicitaron la audiencia -por orden de llegada-: Alejandro Rúa (representando a Angelina Abbona); Lucía Larrandart (por Andrés Larroque) y Carlos Beraldi (por Cristina Kirchner).

Cristina Kirchner (Comunicación Senado)

Aunque si las propias partes se ponen de acuerdo, la vicepresidenta -que iba a estar presente- podría arrancar con el planteo defensista e incluso tomar el tiempo que pueda cederle el resto. Por lo pronto, como son muchas defensas, el tribunal estimaba que mañana no terminará la exposición y por eso ya convocó a una segunda parte para el próximo 4 de agosto a las 9 de la mañana.

La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado.

Todo sucede en el marco de la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Cuatro días antes de aparecer muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento, el titular de la UFI AMIA acusó a la entonces presidenta, varios de sus funcionarios y personas de su entorno de haber llevado adelante un plan de impunidad para los iraníes acusados de haber organizado la voladura de la mutual judía, de la que el domingo próximo se cumplirán 27 años.

Alberto Nisman

El plan de impunidad, señaló Nisman, se concretó a través de la firma del Memorándum con Irán, sellado en 2013, porque entendía que ese escrito tenía como finalidad hacer caer las alertas rojas de Interpol que impedían a los iraníes circular por el mundo.

Lo cierto es que inicialmente la denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, que rechazó la existencia de delito. La Cámara Federal ratificó su criterio. Pero en 2016 la Cámara Federal de Casación decidió reabrir esa denuncia con prueba que había presentado la comunidad judía. El caso terminó en manos del entonces juez Claudio Bonadio que en diciembre de 2017 ordenó procesamientos y prisiones preventivas para la ya ex presidenta y senadora electa, el ex canciller Héctor Timerman (afectado por una enfermedad que derivó en su fallecimiento), el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini (que no estaba en la denuncia original de Nisman) o el ex piquetero Luis D’Elia, a quien se sindicó como el nexo de las conversaciones con los iraníes.

Todas las prisiones preventivas (salvo la de Fernando Esteche, ex lider de Quebracho, preso por otra causa) cayeron en marzo de 2018 cuando el caso pasó al Tribunal Oral Federal 8. Desde entonces, el caso se prepara llegar a juicio oral. De hecho, el año pasado, los jueces habían fijado la lista de testigos -entre los que estaba el ex espía Antonio Stiuso- para desfilar en el proceso.

Ronald Noble (Télam).

A Ronald Noble, ex titular de Interpol, el Tribunal lo convocó como testigo, como habían solicitados las defensas y la fiscalía, y ante la oposición de los dos familiares de víctimas de la AMIA presentados como víctimas, que sostienen que Noble es un imputado. Noble fue sobreseíido por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, pero el tema fue apelado y la Cámara Federal no revisó aún la decisión porque Noble no tiene abogado. Frente a eso, la querella insiste en que no puede ser oído como testigo. Interpol, mientras tanto, nunca habilitó la declaración de su ex directivo. Noble es uno de los primeros que desmintió la denuncia de Nisman apenas se hizo pública en enero de 2015, al sostener que nunca estuvieron en peligro las alertas rojas.

La revelación de los encuentros que mantuvieron los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos con el presidente Macri, cuando aún estaba en el Ejecutivo, fue la clave para impulsar el pedido de nulidad de esta audiencia que se fijó para mañana. Es que esos dos jueces fueron claves a la hora de la reapertura de la causa que había sido inicialmente cerrada.

Frente a ello, con el aval del fiscal Marcelo Colombo, el TOF llamó a una audiencia a la que no le había puesto fecha. La querella recusó a los jueces y al fiscal. Dijeron que se estaba “inventando” una audiencia no prevista en el Código Procesal y que solo se buscaba un podio para garantizar el cierre de la causa. Los jueces ratificaron su imparcialidad y rechazaron apartarse. Así convocaron a la audiencia que se realizó la semana pasada en donde el fiscal también defendió su objetividad en el caso y defendió la interpretación de un plan de impunidad.

“Somos cuatro magistrados que no somos amigos, apenas nos conocemos, y ¿los cuatro nos pusimos de acuerdo para frustrar el juicio por la celebración de la audiencia ? ¿No es mucho decir eso?”, afirmó. Tras sostener que “la querella arrastra el error de confundir funciones de jueces como fiscales”, Colombo aseguró que en el rol que le confiere el Ministerio Público si se detectan situaciones que violan las garantías constitucionales está obligado a analizarlas, “no a esconderlas debajo de la alfombra”. “Acá no hay coronitas”, añadió.

Inmediatamente después de la ratificación del fiscal Colombo en la causa, que ocurrió el lunes, el TOF convocó a una audiencia para el próximo viernes, a las 11.30. Según se informó, la comunidad judía había organizado el acto conmemorativo para ese día, teniendo en cuenta que el día del aniversario era domingo.

Según admitieron en Infobae fuentes judiciales, los jueces solo contemplaron la agenda de cuando podían compatibilizar el encuentro (porque cada juez integra un tribunal distinto) y aprovechando el “hueco” que había dejado el último previo al receso de feria invernal. No advirtieron la fecha del atentado y no estaban informados, en ese momento, del día del acto.

La DAIA se presentó pidiendo la postergación. Hablaron de “una afrenta a la memoria de las víctimas”. Hoy también se presentaron los querellantes anunciando que no irían a la audiencia.

Por su parte, el fiscal también reclamó la postergación porque “el tribunal aún no ha recibido la respuesta a todas las medidas que para mejor proveer fueron ordenadas”. Es que había solicitado detalles del contenido del celular de Dario Nieto, secretario del ex presidente, informes sobre visitas al ex presidente, las resoluciones dictadas por Casación y su integración, detalles de la causas penales abiertas y la actuación del Consejo de la Magistratura sobre el tema.

La resolución

Tribunales de Comodoro Py (Foto: Franco Fafasuli)

Hoy, los jueces resolvieron ratificar la audiencia, pasando la hora a las 12.30. Tras detallar en varias páginas el cronograma de audiencias del TOF, la resolución señaló: “Téngase presente la certificación actuarial que antecede y habida cuenta, tal como se advierte de su lectura, que resulta fácticamente muy complejo lograr la compatibilización de las respectivas agendas de los tres jueces que integramos el presente juicio -quienes pertenecemos a la sazón a tres tribunales diferentes en los que cada uno se encuentra realizando otros debates ya abiertos o fijados previamente a su vez sincronizados con los otros colegas integrantes de esos juicios-, habremos de estar a la fecha previamente fijada”.

“No obstante lo dispuesto precedentemente, y dada la particular y muy razonable naturaleza de los motivos expresados por la querella en su presentación, a efectos de que pueda compatibilizar de modo armónico todas sus obligaciones institucionales, fíjese como nuevo horario de inicio las 12.30 horas”.

“Asimismo, y también por razones de limitación horaria, el Tribunal dispone, en ejercicio de sus facultades ordenatorias, que las exposiciones de las partes para el día de mañana se limitarán al número de tres. En ese sentido, se establece, también con carácter ordenatorio del proceso, que las partes deberán en la medida de lo posible, limitar su tiempo de exposición a cuarenta y cinco minutos cada una. Finalmente, hágase saber a las partes que deberán informar al Tribunal, con una antelación no inferior a media hora al inicio de la audiencia, el orden de esas exposiciones. Caso contrario, se fijarán de acuerdo a aquél en que fueron arribando las presentaciones escritas que motivaron la convocatoria a la presente audiencia. Por último, y a efectos de poder proceder a la organización de cuanto sea necesario para recibir todas las alocuciones, hágase saber que la audiencia continuará el próximo 4 de agosto a las 9.00 horas”, se añadió.

