Memorándum con Irán: la DAIA pidió postergar la audiencia en la que iba a hablar Cristina Kirchner porque coincide con el acto aniversario por el atentado

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), querellante en la causa conocida como Memorándum con Irán, solicitó al Tribunal Oral Federal 8 la postergación de la audiencia fijada para el próximo viernes, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner planea pedir junto a otras defensas la nulidad de toda la causa que se originó en la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

Es que el TOF fijó la audiencia -a ser transmitida online- para el próximo viernes a las 11.30. Pero según informaron las autoridades de la comunidad judía esa misma mañana tendrá lugar el acto para conmemorar los 27 años del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, en donde murieron 85 personas.

Para la DAIA “resulta absolutamente impertinente e irrespetuoso con la memoria de las víctimas” la realización de una audiencia “jurídicamente cuestionable el mismo día del acto” por la tragedia. Por eso solicitaron la postergación. Así surge del escrito que presentó Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, junto a su abogado, ante los jueces del TOF y al que accedió Infobae.

“Sin perjuicio de los evidentes cuestionamientos jurídicos que podrán oportunamente realizarse a la audiencia fijada por el Tribunal para el día 16 de julio de 2021 (aún no se resolvió en forma definitiva la recusación del tribunal, la resolución de fecha 18 de junio de 2021 no adquirió firmeza pues queda pendiente de resolución un recurso de queja por casación denegada, y además aún no se produjo toda la prueba dispuesta sobre la que las partes deberíamos expedirnos), vengo a solicitar la postergación de dicha audiencia en virtud de que ese mismo día se realizará el acto central que conmemorará un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de la AMIA-DAIA”, se sostuvo.

Tras recordar que la DAIA es “co-organizadora” del acto, la querella sostuvo que la entidad, “representación política de la comunidad judía argentina y víctima directa del atentado terrorista, considera una afrenta a la memoria de las víctimas la eventual realización de dicha audiencia el mismo día en el que se realizará acto”.

“Recordar, año tras año, aquel trágico hecho es para la sociedad argentina una obligación moral. Creemos que no puede haber nada más importante ni trascendente que recordar a las 85 personas asesinadas por el terrorismo. Por ello, y entendiendo que todas las partes del proceso estarán conformes con lo que se peticiona, es que se solicita la urgente postergación de la audiencia fijada para el día 16 de julio de 2021”, se indicó.

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA

El planteo será evaluado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini. Los tres pertenecen a distintos tribunales y tienen previstos distintos juicios; por eso, según indicaron fuentes judiciales, hubo que coordinar agendas para pautar la audiencia del próximo viernes, último día antes de que comience la feria judicial de invierno (receso que durará dos semanas).

Dos familiares de víctimas que están presentados como querellantes, Jorge Averbuch y Luis Czyzewski, habían planteado a través de sus abogados -Juan José Avila y Tomás Farini Duggan- la recusación de los tres jueces del TOF y del fiscal Colombo por haber autorizado esta audiencia previa al juicio. Aseguran que se trata de una escenario inventado para hacer caer el juicio oral que tiene entre sus acusados a la vicepresidenta, como ocurrió con dólar futuro.

Los jueces del TOF rechazaron los argumentos de la querella que entendía que estaba comprometida su imparcialidad. Luego, citaron a una audiencia -también pública- en donde escucharon el pedido de apartamiento para el fiscal Colombo y la respuesta del Ministerio Público, que resaltó la necesidad de ser transparente en esta causa que tiene gravedad institucional.

Cristina Kirchner

El lunes último, el TOF rechazó la recusación del fiscal Colombo al sostener que no se vio comprometido su deber de objetividad. La querella insiste en que el TOF aún no tiene resuelta su recusación (que deben definir otros jueces pares) y por eso afirman que la audiencia no puede hacerse. En esa línea es que la DAIA habló de los cuestionamientos, pero hizo hincapié en el pedido del cambio de fecha teniendo en cuenta el acto aniversario.

La audiencia que promovieron las defensas busca que se dicte la nulidad de la causa por el Memorándum que nació en enero de 2015 con la acusación del fiscal Alberto Nisman. Allí se asegura que ese Pacto con Irán, firmado en 2013, fue un ardid para hacer caer las alertas rojas que pesan sobre un grupo de iraníes que están imputados como ideólogos del ataque a la AMIA. Esos iraníes nunca aceptaron comparecer ante la Justicia argentina y por eso la causa se vio virtualmente paralizada.

Las defensas apuntaban a escuchar a Ronald Noble, ex directivo de Interpol, que públicamente salió en enero de 2015 a desmentir la acusación de Nisman. Esa declaración, en la causa, nunca se concretó. La querella de los familiares pidieron tomarle declaración indagatoria, como sospechoso, luego de que en diciembre de 2017 la Cámara Federal porteña confirmaran los procesamientos con prisión preventiva de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini o el piquetero Luis D’Elia, entre otros.

Cuando la causa pasó a juicio oral, el TOF hizo lugar a los pedidos de excarcelación de los que estaban arrestados. Y el año pasado aceptó convocar, previo al debate, a Ronald Noble, una apuesta de las defensas para jaquear la acusación. Interpol nunca habilitó hasta ahora ese trámite.

La revelación de encuentros del ex presidente Mauricio Macri con dos jueces de Casación -Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- claves a la hora de reabrir la investigación de Nisman -inicialmente desestimada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito- activaron el pedido de una audiencia pública, previa al inicio del juicio, para reclamar la nulidad de todo lo actuado.

