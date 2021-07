Jorge Macri bajó su candidatura en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta le agradeció el gesto político a Jorge Macri

Era el gesto que esperaba el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para terminar de ordenar la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Y como adelantó Infobae, finalmente llegó. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, bajó su candidatura para encabezar la lista de diputados nacionales.

De esta forma, le dejó la vía libre a Diego Santilli para competir contra la UCR y Facundo Manes con un bloque duro unificado, similar al que logró en la ciudad de Buenos Aires.

“He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones. Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo mas grande que cada uno de nosotros. Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo” , expresó Jorge Macri en su cuenta oficial de Twitter.

“De hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única. Porque dividirnos es un error que termina beneficiando al gobierno. Poner en riesgo el futuro del proyecto por algunos nombres en una lista es un costo innecesario. La unidad de Juntos por el cambio no está garantizada. Todos tenemos que trabajar para cuidarla y fortalecerla”, agregó el jefe comunal.

Por último, se refirió a las intenciones de fortalecer a su espacio de cara a 2023: “Hace 17 años fui uno de los fundadores de este espacio. Soy parte del crecimiento de esta fuerza que hoy cuenta con legisladores e intendentes. Como Presidente del PRO tengo la responsabilidad de consolidar nuestro partido y construir una alternativa al kirchnerismo en 2023. A la sociedad tenemos que llevarle soluciones, no problemas. El país está sin rumbo: la plata no alcanza, la pobreza sigue creciendo, no se genera empleo y el futuro es una incógnita. En este contexto, ir a las PASO sería llevarle a la sociedad los problemas de los políticos”.

Por su parte, Rodríguez Larreta le agradeció en la misma red social: “Valoro mucho a @jorgemacri y su decisión es una gran muestra de grandeza y compromiso. Su rol es muy importante para la consolidación del PRO en la Provincia de Buenos Aires y el fortalecimiento de la unidad de @juntoscambioar. Vamos a seguir trabajando juntos en esa dirección” .

Larreta y Macri habían ido acercando posiciones en los últimos días, en simultáneo con las negociaciones del radicalismo para lograr el respaldo de los peronistas Emilio Monzó y Joaquín de la Torre, del GEN de Margarita Stolbizer, y las gestiones iniciadas para sumar el apoyo de Esteban Bullrich.

Actualmente varado en Estados Unidos, el senador, que encabezó la lista bonaerense en las legislativas de 2017 junto a Gladys González, le hizo saber al mandatario porteño su descontento con la forma en que se instaló la candidatura del vicejefe de Gobierno porteño.

Ahora solo falta una foto de unidad para que Santilli inicie su campaña. Hasta ahora, su interacción bonaerense fue a cuentagotas, en actividades organizadas por el grupo de intendentes del PRO como Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), y por el diputado nacional Cristian Ritondo, entre otros, pero desde su entorno aseguran que viene realizando una “recorrida silenciosa” por diferentes distritos del conurbano bonaerense.

Este acuerdo sería el movimiento final para responder a la estrategia del radicalismo, que este martes sumó a Monzó. El ex intendente de Carlos Tejedor aún no arregló qué lugar ocupará en la lista, pero será entre el tercero y el quinto, además de injerencia en las listas a diputados provinciales, aunque un sector del radicalismo presiona para reservar los primeros lugares para los dirigentes propios.

Pichetto se reunió con Larreta y Santilli y respaldó la candidatura del vicejefe de Gobierno porteño

Por otra parte, esta mañana Rodríguez Larreta y Santilli habían compartido el desayuno con Miguel Ángel Pichetto, quien respaldó la candidatura del vicejefe de Gobierno porteño en medio de la definición de la interna opositora bonaerense. El encuentro quedó registrado con una foto de ocasión y desde el entorno de Santilli aseguraron a Infobae que el ex senador “tiene en el interior bastante voto peronista que divide con Florencio Randazzo”.

