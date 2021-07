Juntos por el Cambio define la lista de diputados para la ciudad de Buenos Aires: quiénes son los primeros integrantes

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal durante el lanzamiento de la ex gobernadora

Superada la interna entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri versus Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires, y con la definición del economista Martín Tetaz como el hombre de la Unión Cívica Radical para ocupar el segundo lugar en la lista, Juntos por el Cambio avanza en las definiciones del resto de los nombres.

Mientras se realizaba el lanzamiento de Tetaz, el resto de los dirigentes radicales porteños conversaban y ya dejaban traslucir cómo es el armado que están terminando de definir en las oficinas de Uspallata.

En el distrito porteño se renovarán 13 escaños, de los cuales Juntos por el Cambio arriesga 10 (se suman Cambiemos y Evolución Radical): 5 corresponden al PRO, 3 a las UCR y 2 a la Coalición Cívica.

Hasta ahora se conoce que el primer lugar en la lista quedó para Vidal seguida por Tetaz y, a partir del tercer puesto, es en donde empieza la danza nombres.

Paula Oliveto

En tercer lugar, teniendo en cuenta el principio de paridad y de un lugar para cada una de las fuerzas que forman Juntos por el Cambio, quedaría para una mujer y de la Coalición Cívica. Ahí es donde aparece el nombre de Paula Oliveto, que termina su mandato el próximo 10 de diciembre por lo que renovaría la banca.

A partir de ese momento aparece una lista de nombres que estarán en el formato final pero que aún no se sabe el orden. Ahí es donde Fernando Iglesias podría ser el que ocupe el cuarto puesto. Iglesias es un hombre resistido por algunos sectores de Juntos por el Cambio, en especial los más cercanos a Vidal -el legislador tuvo fuertes palabras respecto del cambio de distrito de la ex gobernadora que terminó obturando a Bullrich- pero apoyado por otros, como por el de Patricia Bullrich, persona que definió no competir pero que obviamente tiene lugares de su entorno en la lista.

Fernando Iglesias junto a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta cuando oficializó su candidatura en 2017

Siguiendo con la paridad y el reparto para cada fuerza política, el quinto lugar quedaría para la Unión Cívica Radical y ahí la opción sería Ana Carla Carrizo, otra diputada nacional que culmina su mandato en diciembre de este año y que también busca reeditar su actividad en la Cámara de Diputados de la Nación.

El sexto lugar está reservado para un hombre de la Coalición Cívica: el que más suena es Fernando Sánchez. El ex secretario de Fortalecimiento Institucional del Gobierno Nacional en la gestión Cambiemos fue el hombre de Elisa “Lilita” Carrió dentro de la Casa Rosada en época de Mauricio Macri y Marcos Peña.

Parte de este esquema se podría modificar después de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya que la lista de Vidal competirá con la de Ricardo López Murphy, que se presentará a la interna de Juntos por el Cambio con su partido Republicanos Unidos. Si el ex ministro de la Alianza supera un piso de 15% tendrá posibilidades de integrar la lista final de Juntos por el Cambio y su cantidad de votos definirá el lugar en la boleta. Esto podría modificar el esquema por la cantidad de votos o por la paridad, ya que podría entrar y correr a alguno de los hombres que conforma la lista.

Pero, mientras se termina de definir esto, se discute quién ocupará número 7 en la lista. Hasta ahora Horacio Rodríguez Larreta solo puso a la cabeza de lista y, por más que busca una boleta de consenso, es su distrito y quiere poner por lo menos dos de los tres legislador que el PRO busca renovar.

