Milagro Sala: “Mi candidato a presidente en 2023 es Axel Kicillof”

Milagro Sala con Infobae - Parte 1

Milagro Sala está detenida desde 2016 y lleva nueve meses bajo prisión domiciliaria. La dirigente social fundadora de la agrupación Tupac Amaru enfrenta 17 causas en las cuales se la investiga, entre otras cosas, por asociación ilícita, intimidación y fraude a la administración pública. En las últimas horas cumplió dos mil días presa, un hito que impulsó a sus partidarios a instalarse en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con carpas para exigir su libertad.

En una entrevista con Infobae, aseguró que con el gobierno del Frente de Todos está peor que con el de Mauricio Macri porque la siguen “llenando de causas, apretando y basureando”. Aunque fue muy dura con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, su mirada sobre el momento político actual estuvo signado por la decepción y la crítica contenida. Y se mostró muy cauta a la hora de hablar sobre el gobierno de Alberto Fernández. “Cada uno que se haga cargo de lo que está haciendo por los presos políticos de la Argentina”.

—¿El Gobierno le soltó la mano?

— ¿El gobierno nacional? Yo no sé qué es lo que está haciendo, pero lo que pido es que se revisen todas las causas. Te doy un ejemplo de una de las tantas causas por la cual me sentaron cinco días en un banquillo: la causa de las amenazas de las bombachas, de la noche a la mañana, se juntaron tres jueces por orden de Gerardo Morales, y me terminaron dando una sentencia de dos años. ¿Cómo? Si la audiencia había terminado de la noche a la mañana, se juntan tres jueces y me terminan condenando. Esas cosas no se entienden.

—Le vuelvo a preguntar: ¿siente que el Gobierno le soltó la mano?

—Yo siento que ellos están trabajando con la reforma judicial y creo que eso es lo más importante. Yo no siento ni que me han soltado la mano ni que me quieren mucho o que no me quieren, simplemente están trabajando para volver a recuperar la democracia judicial en el país.

Milagro Sala con Infobae - Parte 2

—¿Qué actitud siente que toman el Presidente y la Vicepresidente frente a su situación?

—No quiero responderte porque después no vaya a ser cosa que mañana en los medios nacionales salgan a decir: ”Milagro la quiere o Milagro no la quiere”. Prefiero directamente no opinar, cada uno que se haga cargo de lo que está haciendo por los presos políticos de la Argentina.

—¿Qué opina de la Justicia?

—La veo mal porque hoy la Justicia pareciera que cogobierna en nuestro país. ¿Y por qué digo que cogobierna? Yo siempre me muevo con ejemplos. Por ejemplo, cuando el Gobierno Nacional entra a expropiar Vicentín la Justicia comienza a apretar y dice que no se expropie Vicentín. Y vos decís, pero si ya hay un decreto, ya han avanzado, por qué la Justicia tiene que salir a defender algo que es indefendible. Y así como Vicentín, pasa con muchísimas cosas más,donde comienzan a imputar y a avanzar o siguen hostigando a Cristina con las distintas causas que ella tiene.

—En una entrevista reciente usted dijo que estaba peor con el Gobierno actual que con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Eso lo sigue afirmando?

— Por supuesto que lo sigo confirmando. Porque me siguen llenando de causas. Me siguen apretando. Me siguen basureando. Sigo siendo perseguida. No ha parado la mano.

—¿Cómo es su situación actual?

—Mirá, no la estoy pasando nada bien, porque a medida que pasan los días, los meses, el hostigamiento es mucho más fuerte. Y lo peor es que cada vez que hay elecciones me usan como si fuese el trofeo de Gerardo Morales en Jujuy. ¿Y por qué digo esto? Porque en las elecciones, creo que eso lo hemos visto todos, pasaron hace dos domingos atrás, él salió en los medios nacionales a decir que las elecciones se las ganó a Milagro Sala. ¿Cómo puede decir él que me ganaron a mí si no fui candidata a nada? No estoy en ninguna lista del Frente. Segundo, que el único trofeo que él tiene para mostrar es: “Milagro Sala presa”. Y tercero, si es por competir políticamente, no podemos competir mano a mano, porque yo estoy presa, con prisión domiciliaria, él está libre, maneja la plata del Estado, tiene subsidios nacionales, y quien te habla cada vez está peor.

—¿Qué opina de Gerardo Morales?

—Fijate que en los medios nacionales salió la oposición a decir que quiere ser candidato a presidente de la Nación, porque me sigue teniendo presa. No estoy mintiendo. En todos lados los dirigentes de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, van a decir que él tiene que ser el presidente en el 2023. Y la verdad es que me parece demasiado ridículo, porque no podemos hablar de contrincantes políticos, si él cae tan bajo como está cayendo ahora. Y te reitero, ponerme a mí como ejemplo, como trofeo, para decir que él va a ser el presidente y que me ha ganado la elección a mí… no me ganó ninguna elección, porque no competimos políticamente en nada.

En la imagen el registro de una marcha para pedir la liberación de activista argentina Milagro Sala, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Stringer/Archivo

—Si lo tuviera al gobernador Gerardo Morales frente a frente, ¿qué le diría?

—Que quiero rendición de cuentas como él me las pide a mí. Pero quiero la rendición de cuentas de mano a mano. No de lo que hoy está haciendo, que es llenarme de causas. Hoy tengo diecisiete causas. Considero que Gerardo Morales es misógino, es un maltratador de mujeres y un discriminador. Él me discrimina por la piel. Me discrimina porque nosotros hemos salido a destapar en la provincia, que de la construcción quedó muchísima plata, después de haber construido las viviendas, y demostrado que esa plata no me la llevé a casa, sino que hicimos centros de salud, polideportivos con pileta de natación, escuelas primarias, secundarias, que hoy él reinaugura. Hace seis meses atrás reinauguró la fábrica textil donde iban a hacer barbijos; y esta fábrica la hizo la Túpac Amaru. Nuestras obras se miran y se tocan, pero las obras de Gerardo Morales no se miran ni se tocan. Yo quiero que, de una vez por todas, la prensa de Buenos Aires se saque la venda de los ojos y sepa que Gerardo, siempre y continuamente, le va a mentir a Buenos Aires.

—¿Aprendió algo de su detención?

—Aprendí que a veces cuando uno trabaja incansablemente y por ahí es honesto, no te lo valoran. Y que a veces priorizan las divisiones políticas para terminarte de hundir. Lamentablemente hay veces que la política es sucia y con tal de avanzar, Gerardo Morales, en la política, me ensució y muchísimo. Por supuesto que los primeros cómplices fueron los sectores de la prensa, jueces y fiscales. Y no me voy a cansar de repetirlo nunca. Es muy doloroso lo que pasa en el país y lo que está pasando en Jujuy. Pareciera que el gobierno de Alberto Fernández no gobierna en nuestra provincia. Parece que Jujuy no es parte de la Argentina, porque a nivel nacional el gobierno es nacional y popular, pero en Jujuy tenemos un gobierno dictatorial.

—¿Se siente apoyada por el arco político?

—Vos sabés que yo soy una persona a la que nunca le ha gustado jugar en la medianera. Si hay algo que me ha caracterizado es decir las cosas que siento. Me siento apoyada por varios sectores, por los partidos políticos, por organizaciones sociales, por sindicatos, por mucha gente que quizás a veces uno ni siquiera las tiene en cuenta. Porque en estos últimos tiempos me he dado cuenta de que mucha gente, muchas mujeres, hombres, jóvenes, nos apoyan y piden por nuestra libertad, y digo “nosotros” por todos los presos políticos del país.

—¿A quién ve cómo futuro presidente 2023?

—¿Quién puede llegar a ser presidente? ¿Quién me gustaría que sea? Y, hay varios candidatos que a uno se le cruzan por la cabeza, por ejemplo: Axel, Cristina, Máximo. Hay varios.

Milagro Sala y Cristina Kirchne

—De las tres personas que me nombró, ¿cuál sería su candidato?

—Axel Kicillof.

—¿Habla con Alberto Fernández?

—No me quiero meter por ahí, porque no vaya a ser cosa que mañana algún medio saque: “Milagro Sala chatea con el Presidente”, y salgan a decir “qué horror, Milagro Sala con el Presidente se chatean”.

— ¿Qué le diría al Presidente?

— Que me ayude a salvar vidas. Que le pida rendición de cuentas de todos los préstamos internacionales por los que Gerardo Morales ha comprometido la coparticipación de nuestra provincia. Que venga a ver los hospitales. Que venga a ver las escuelas. Que revise, porque desde que comenzaron las clases a fines de febrero ya murieron 35, entre maestros y profesores. Que venga a ver cómo la gente se muere de dengue. Que venga a ver cómo los hospitales están vacíos. Es la provincia que más plata de la coparticipación ha recibido. Es la provincia que más deuda tiene. Es la provincia que no rinde cuentas nunca de nada. Que venga. Y van a ver si la Milagro Sala es la corrupta o Gerardo Morales.

(Maximiliano Luna)

Denuncias y patrimonio

—¿Qué tiene para decir sobre las acusaciones que afirman que usted es “la jefa de una asociación ilícita” o que cometió “fraude a la administración pública y extorsión”?

—Y, le diría que traten de buscar quiénes son los primeros que me sentenciaron: Clarín, La Nación, TN. Después de ahí, los jueces y los fiscales terminaron llenándome de causas. Lamentablemente el lawfare existe, porque también hay sectores de la prensa que son cómplices de esto, de acusar y sin pedirme explicaciones, porque lamentablemente a mí Clarín, La Nación ni TN nunca me preguntaron si era verdad o mentira lo que decían de mí. Siempre se dejaron llevar por las informaciones que largaba Gerardo Morales y su prensa.

—¿Tiene pruebas para refutar todas esas acusaciones?

—Tengo muchísimas pruebas. En el juicio de los pibes villeros nosotros teníamos 150 testigos, donde solo me aceptaron, los jueces y los fiscales, nueve. A esos nueve, en el transcurso de una semana, fueron a visitarlos a sus casas, los apretaron mal para que no atestigüen a favor mío. Si eso no es parecido a lo que hacía Pepín, ¿qué puedo decir? Considero que en Jujuy sigue esta persecución, sigue el laboratorio intacto y siguen los aprietes, tanto de los jueces como de la policía.

—¿Tiene testaferros?

—¿Testaferros? No tengo nada.

—¿Cuál de los 12 bienes que le adjudican es de su propiedad?

—Tengo esta casa, en donde estoy en este momento, en el barrio de Cuyaya, y una casa en Del Carmen, donde me armaron una suerte de cárcel, en donde viví cerca de ocho meses, un año. No tengo más nada. Yo he trabajado toda la vida, trabajo desde los 16 años. Tercero, no tengo testaferros. No soy Gerardo Morales. No me compré la provincia entera. Me buscaron en todas las cuentas de los bancos internacionales, no encontraron ninguna. Me hicieron siete allanamientos, no encontraron nada. Y no van a encontrar nada, ¿sabés por qué? Porque no tengo nada. No tengo negocios, no tengo empresas de construcción. Yo cuando me siento a comer en la mesa con mi familia puedo mirarla con la frente bien alta porque nunca robé nada.

—¿De qué ingresos vive?

—Mi marido es jubilado. Él me mantiene. Yo, por ejemplo, estoy haciendo radio, estoy con pauta publicitaria. Doy vueltas como sea para sobrevivir.

Ping-pong político

—El papa Francisco.

—El papa Francisco, excelente compañero.

—Alberto Fernández.

—Buen compañero.

—Cristina Kirchner.

—Excelente compañera.

—Máximo Kirchner.

—Excelente compañero.

—Andrés Larroque.

—Excelente compañero.

—Daniel Arroyo.

—Muy buen compañero.

—Juan Grabois.

—Excelente compañero.

—Mauricio Macri.

—Malo.

—Gerardo Morales.

—Muy malo.

—Santiago Cafiero.

—Excelente compañero.

—Axel Kicillof.

—Más que excelente compañero.

