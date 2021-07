Un municipio bonaerense sorteará un auto 0 kilómetro entre los que estén vacunados hasta el 30 de julio

El municipio de Monte Hermoso, en la zona sur del corredor atlántico de la provincia de Buenos Aires, sorteará un auto 0km entre toda la población que ya está vacunada y que reciba su dosis hasta el 30 de julio inclusive . Su intendente, Alejandro Dichiara, explicó a Infobae que la medida tiene dos objetivos: primero conseguir la vacunación de la franja más joven del municipio que ya tiene vacuna libre pero no está asistiendo a inocularse y por el otro a modo de agradecimiento a la población que sí se anotó a la vacunación. En Monte Hermoso, el 98% de las personas anotadas ya recibieron al menos una dosis.

“En el distrito el que no está vacunado es porque está aislado”, aseguró Dichiara en diálogo con Infobae para dar cuenta del ritmo de vacunación contra el coronavirus que alcanzó el distrito que gobierna. Monte Hermoso es uno de los municipios que se encuentran dentro de los 31 que el gobernador Axel Kicillof destacó como “Ciudades Protegidas”.

Sin embargo, el secretario de Salud del distrito, Jorge Busca, notó que -de la población objetiva para recibir la vacuna- hay entre 1.500 y 2.000 personas que aún no fueron vacunadas y corresponden en su mayoría a la franja que va de los 18 a 25 años. “ Por falta de interés o porque creen que no les va a hacer nada, notamos que los más jóvenes no estaban anotando, entonces decidimos sortear un auto para fomentar la vacunación ”, sostuvo Dichiara que milita dentro del Frente de Todos.

El auto en cuestión es un Chevrolet Onix. Se sorteará el lunes 9 de agosto a las 10 de la mañana, a través de un bolillero y con la presencia de un escribano público. Será transmitido por las redes sociales del municipio. Podrán participar quienes recibieron su vacuna hasta el 30 de julio.

“Hicimos la averiguación en el Tribunal de Cuentas, nos dieron el okey y avanzamos. Es preferible entregar plata en un auto porque la gente está vacunada que gastarla en una terapia intensiva porque no se vacunan cuando hay disponibilidad de dosis”, dijo el jefe comunal.

Funcionarios provinciales e intendentes de la costa atlántica en Monte Hermoso

Pese a todavía estar en Fase 2, con las mayores restricciones, Monte Hermoso se encuentra dentro los 31 municipios que pasarán a ser “ciudades seguras” debido a su alto nivel de vacunación. Allí, en su mayoría ciudades con baja población, ya hay vacunación libre a mayores de 18 años. Además de Monte Hermoso son Alberti, Benito Juárez, Carlos Tejedor, Castelli, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Guido, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, Pinto, Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Lezama, Pellegrini, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Salliqueló, San Cayetano, Suipacha, Tapalqué, Tordillo y Tres Lomas.

En Monte Hermoso, de 6 mil inscriptos casi el 100% recibió la primera dosis y un 30% la segunda. En el gobierno creen que el alto nivel de vacunación con al menos una dosis, posiciona al distrito de forma más robustecida en vistas a la temporada de verano 21/22, ya que la localidad es uno de los puntos turísticos fuertes de la Costa Atlántica. Por ejemplo, en las anchas playas de Monte Hermoso se puede ver el amanecer y el atardecer, como una postal diaria e irrepetible.

“Hay distritos donde la vacunación está prácticamente completa. Son distritos que tienen baja cantidad de población en términos relativos”, explicó Kicillof el martes último.

En ese marco, durante la conferencia de prensa con el parte epidemiológico de la Provincia el mandatario explicó que la situación de que haya 31 municipios seguros “obedece a la baja cantidad de población pero además a que el flujo de vacunas ha sido continuo, los lotes no son divisibles, por lo tanto se ha extendido más allá de los grupos priorizados. Arriba del 95% de los inscriptos de todas las edades, con y sin comorbilidad”.

