López Murphy se suma a Juntos por el Cambio y competirá en las PASO contra Vidal y Bullrich en la Ciudad

El partido Republicanos Unidos que comanda el ex ministro de la Aliaza Ricardo López Murphhy se sumó a la coalición de Juntos por el Cambio y competirá en la interna para la lista de diputados nacionales.

Así lo acaba de anunciar el economista luego de varias reuniones con Horacio Rodríguez Larreta quién lo invitó a sumarse al bloque que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está conformado por el Pro, la UCR, la Coalición Cívica, Roy Cortina del socialismo porteño y Confianza Pública de Graciela Ocaña.

El lanzamiento de López Murphy se realizará en las próximas horas y lo hará con un spot en redes sociales titulado “Todos tenemos un López”

El video juega con el nombre López y la cantidad que existen en la Argentina. “En la Argentina todos tenemos un López. Es que son realmente muchos. El que yo conozco, es nieto de inmigrantes, que llegaron con la idea de unión, de un lugar común, de encontrar los mejores de distintos mundos para crear uno nuevo. El López que yo conozco creyó tanto en la educación que se convirtió en profesor de 47 camadas de jóvenes”, es parte del spot publicitario.

Con este video López Murphy anuncia que ira a la interna en la Ciudad donde a priori enfrentará a Patricia Bullrich y a María Eugenia Vidal. El video sigue con frases como “este es un López que no tiene prontuario, sino un archivo que resiste más de 40 años. Es momento de que la argentina vuelva a ser un país de ideas y que estas lleguen a donde se convierten en proyectos”.

Con el salto del economista a Juntos por el Cambio el Jefe de Gobierno porteño se asegura que no se le fuguen parte de los votos “por derecha” ya que logra lo que se está buscando en la provincia de Buenos Aires, y es que el sector denominado libertario se sume a la coalición y compita por adentro y no repetir la pérdida de votos que sufrieron en manos de José Luis Espert y de Juan José Gómez Centurión en las elecciones presidenciales de 2019.

De esta manera, el fundador del partido Recrear para el Crecimiento que en las elecciones de 2007 se presentó como candidato a presidente acompañado por el hoy senador del Pro Esteban Bullrich. El resultado en esa oportunidad fue decepcionante por sus seguidores, ya que sólo alcanzó el 1,45 % de los votos y ni siquiera logró ser elegido diputado. Al año siguiente renunció a la presidencia del partido para luego ir a una interna en donde se impuso Bullrich y que terminó sellando el pasaje de Recrear a Compromiso por el Cambio, el primer nombre que tuvo el partido político de Mauricio Macri que en 2008 cambió su nombre a Propuesta Repúblicana (Pro).

En el entorno de López Murphy explican que la decisión de ir a la interna por adentro de Juntos por el Cambio para la lista de diputados y competir contra María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich en el caso de que se presentaran tiene que ver con que el ex ministro de Defensa y de Economía “venía manifestando en reiteradas oportunidades la necesidad de llegar a un acuerdo muy amplio, en donde se diriman las candidaturas en una gran PASO opositora”.

Pero para poder contener la totalidad de ese caudal de votos que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires encuentra mucha receptividad en los sectores más jóvenes, Juntos por el Cambio debería sumar al que hasta ahora se mostrado contrario a esa unión: Javier Milei.

El economista libertario que muestra en particular estilo de peinarse y de discutir las ideas ha repetido en varias oportunidades que no está dispuesto a ir por adentro de Juntos por el Cambio, sector al que también considera de “izquierda” aunque no tanto como el kirchnerismo a quien cataloga como comunista.

