Los empleados judiciales tendrán un plus salarial por los gastos de trabajar de manera remota

El Palacio de Tribunales (Foto NA: Hugo Villalobos)

Los empleados del Poder Judicial de la Nación tendrán una compensación salarial de casi 2.000 pesos por mes por los gastos de internet, celular y servicios públicos que les genera el teletrabajo por la pandemia del coronavirus. La medida está prevista que sea aprobada el jueves por el Consejo de la Magistratura de la Nación en donde hay consenso entre los sectores para avanzar pero con algunas diferencias de hasta qué categoría debe alcanzar el plus. Una propuesta en minoría busca que llegue hasta los jueces.

El proyecto establece el pago mensual de 1.917,04 pesos mientras dure la pandemia para 7.715 trabajadores, lo que alcanza a un presupuesto total por mes de casi 15 millones de pesos. Quienes podrán cobrarlo son aquellos que tengan una VPN, que es la red virtual a la que ingresan para trabajar, ya que de esa manera se hará el control. Se cobrará a partir de su aprobación y no será retroactivo. Así, el Poder Judicial será el primero del estado nacional en tener un reconocimiento mensual por los gastos del teletrabajo.

El pedido fue hecho por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU) que plantearon que con la pandemia del coronavirus los empleados deben costearse los gastos que le genera trabajar desde sus casas.

La consejera y diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, también referente de SITRAJU, impulsó la iniciativa. El proyecto, al que accedió Infobae, establece que en el Poder Judicial “se ven ahorros directos en las cuentas de luz, gas, telefonía (entre otros), que son trasladados a los hogares de los trabajadores judiciales al realizar esta nueva modalidad de trabajo a distancia”.

La Dirección General de Tecnología del Consejo calculó los gastos de servicios promedios de un hogar para determinar lo que cada trabajador utiliza en un mínimo de seis horas diarias en 20 días laborales por mes son: 288,25 pesos de internet; 350 de luz; 395,46 de gas; 188,33 de celular; 200 de mobiliario (notebook, monitor, teclado, mouse); 500 por arreglos.

Julio Piumato, titular de la UEJN, uno de los gremios que pidió el plus salarial (Adrián Escandar)

El proyecto fue discutido a principio de mes en una reunión conjunta de las comisiones de Reglamentación y de Administración Financiera del Consejo. Allí, Siley explicó que la compensación alcanza a todos los empleados (son 12 categorías) y a los prosecretarios administrativos, el primer escalafón de los funcionarios. En el Poder Judicial las escalas laborales se dividen en empleados, funcionarios y jueces. Según los últimos datos publicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación un empleado que ingresa cobra en el escalafón más bajo 80.298 pesos y en el más alto 154.113. A eso hay que sumar la antigüedad, un rubro que eleva el salario un 1% por año de trabajo en la carrera judicial. Lo mismo se aplica para funcionarios y jueces con sueldos iniciales de 180 mil hasta 500 mil pesos.

Los abogados Carlos Materson y Diego Marías plantearon que la compensación solo debe ser para los empleados porque incluir la primera categoría de los funcionarios es inequitativo para el resto. El diputado del PRO Pablo Tonelli se sumó a esa propuesta.

Por su parte, el juez Juan Culotta pidió que la compensación sea para todos los que hagan teletrabajo: empleados, funcionarios y magistrados. “Este tipo de gastos no distingue categorías ni cargos, todos incurrimos en gastos extras. Todos contribuimos indirectamente al ahorro en las dependencias judiciales a través del trabajo virtual. No veo motivo para discriminar categorías. Si pongo que sea voluntario, si alguno no quiere pedir este beneficio que no lo haga. Pero no corresponde por el principio de igualdad excluir ninguna categoría de algún agente del Poder Judicial”, planteó, lo que fue compartido por la senadora de la UCR Silvia Giacoppo.

Culotta también planteó como alternativa compensar a los funcionarios y jueces que justifiquen que por cuestiones de salud o de edad ante el coronavirus no pueden ir a trabajar de manera presencial.

El Consejo de la Magistratura aprobará el jueves el proyecto

Tonelli se opuso a que los jueces cobren por los gastos del teletrabajo. “Aquí no hay principio de igualdad aplicable porque las remuneraciones de los magistrados y de los empleados son totalmente diferentes, como lo son las responsabilidades. Para los jueces la percepción de ese suplemento sería una verdadera exageración, un verdadero abuso. Los funcionarios y jueces son privilegiados comparados con el resto de los trabajadores estatales. Perciben la remuneración más alta que paga el estado; tienen las vacaciones más largas del estado, 45 días al año; están exentos en su mayoría del impuesto a las ganancias y los pocos que lo pagan tributan mucho menos que el común de los trabajadores del estado”, señaló el diputado.

Por su parte, el también juez Alberto Lugones pidió que la compensación sea para todos los funcionarios. “Hay que tener en cuenta que se le reconozca esta situación especial a ciertos funcionarios. No puede funcionar el Poder Judicial sin el importante esfuerzo que prestan, especialmente los funcionarios que por algún motivo especial no pueden tener presencialidad por su salud”, explicó.

Las comisiones aprobaron la iniciativa y quedó para definirse en el plenario del jueves hasta qué categoría llega la compensación por el teletrabajo.

