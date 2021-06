Nicolás Trotta reconoció que casi un millón de estudiantes tuvieron bajo o nulo vínculo con la escuela en 2020

El drama de un padre: su hija de 34 años está embarazada, se contagió de COVID-19 y está intubada en estado crítico: “Está tratando de sobrevivir”

Paola Nucci transita el quinto mes de gestación, espera a su primer hijo y no posee comorbilidades. “A la noche, no puedo dormir y me quedo temblando: tengo miedo que suene el teléfono y me den una mala noticia”, le dijo a Infobae su padre, Salvador