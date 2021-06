“La Argentina tiene un lugar clave en la región”: Meeks recibe a Massa con elogios en el Capitolio

Un mate de plata, el presente de Sergio Massa al congresista Gregory Meeks durante su visita al Capitolio

Washington DC - Sergio Massa no puede quejarse de lo que escuchó este lunes en el Capitolio: la Argentina tiene un lugar “clave” en la región y la visión política del país es coincidente con la de Estados Unidos y Europa. ¿Quién lo dice? Gregory Meeks, uno de los miembros más veteranos de la Cámara de Representantes y figura clave en la política exterior del país.

La visita del presidente de la Cámara de Diputados a los Estados Unidos, que se extenderá por seis días hasta este viernes, continuó hoy con el paso por el edificio que representa la soberanía popular de los estadounidenses, adonde regresará dos veces este martes para verse, entre otros legisladores, con uno extremadamente influyente: Bob Menéndez, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Meeks, que recibió un mate de plata de regalo, es el primer representante afroamericano en llegar a la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, y trabó una buena relación con Massa. En su biografía oficial se destaca que es un convencido de que los Estados Unidos deben “construir coaliciones en torno a sus intereses y trabajar con otros países para construir un futuro próspero”.

Fuentes de la oficina de Meeks señalaron a Infobae que en la reunión de una hora y media se abordó el tema de la pandemia del covid-19, en la que Estados Unidos está interviniendo a nivel mundial con una decisión e interés que no tenía su antecesor, Donald Trump. El presidente Joe Biden no quiere que China y Rusia ocupen el tablero mundial en soledad a la hora de vender y donar vacunas.

“ Los países no pueden crecer si no tienen vacunas. Y si no crecen no pueden pagar la deuda ”, fue la frase de Meeks durante un encuentro al que asistieron también el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y la diputada Laura Russo, titular del Grupo Parlamentario de Amistad con los Estados Unidos, que Massa impulsa con especial ahínco.

Meeks, de 67 años y representante por el quinto distrito de Nueva York, abordó también el tema de China -”entiendo que Argentina busque otras opciones para comprar vacunas”-, pero, a diferencia de otros países a los que ve con potencial para tomar “decisiones equivocadas”, los movimientos de Buenos Aires no le generan preocupación.

“La democracia tiene que funcionar para la gente de a pie, para ella trabajamos”, fue otro comentario del veterano congresista, que asintió cuando se le pidió apoyo para que lleguen más vacunas a la Argentina, al tiempo que agradeció la invitación de Massa a visitar el país.

