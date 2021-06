Agustín Rossi: “Gran Bretaña no está en Malvinas para defender a los isleños, sus motivos son otros”

Entrevista a Agustín Rossi - Acto Malvinas

Cumpliendo con lo prometido el pasado 2 de abril en ocasión de conmemorarse el 39° aniversario del desembarco militar en Puerto Argentino, la cartera de Defensa llevó adelante la primera de una serie de ceremonias tendientes a revalorizar la imagen de los ex combatientes.

Bajo el lema “No las hemos de olvidar”, la Plaza de Armas del Edificio Libertador fue el escenario escogido por Rossi para efectuar una serie de afirmaciones entre las que se destacan las referidas a lo que -en su opinión- son los verdaderos motivos por los cuales el Reino Unido ha transformado al archipiélago malvinense en una fortificación militar.

Acompañado por las máximas autoridades militares, Rossi inauguró una lámpara votiva marcando el inicio de la vigilia malvinera de cara al 40º aniversario del desembarco en Malvinas.

No están por los Isleños

Sin lugar a dudas, el punto más fuerte de la alocución ministerial estuvo dado por lo expresado por Rossi al referirse a lo que -según su criterio- son las verdaderas razones por las cuales Gran Bretaña mantiene su presencia en las islas. “Nos permitimos analizar la importancia estratégica y geopolítica que las Islas Malvinas tienen para Gran Bretaña. No están allí para hacer cumplir los deseos o la autodeterminación de los isleños. No están por la explotación de la pesca que permite a los malvinenses tener un status de vida superior. No están por la potencialidad de los recursos petroleros. Todos sabemos que el verdadero interés radica en la importancia militar que para el Reino Unido tiene ese enclave militar en el Atlántico Sur, su proyección a la Antártida y al Estrecho de Magallanes”.

El Jefe de la Armada Vicealmirante Julio Guardia junto a su segundo al mando y al Subjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA

Posteriormente, en su diálogo con Infobae, Agustín Rossi revindicó el rol de los veteranos de guerra, al sostener que la causa Malvinas es un factor de unión de toda la sociedad argentina y que jamás pondría en duda el valor que los ex combatientes tienen para para su gestión y el reconocimiento que en todo momento se les debe dispensar. “Queremos convertir la tradicional vigilia de 24 horas en una vigilia anual. Este acto de hoy constituye un hecho simbólico que viene a compensar el no recibimiento de nuestros veteranos al regresar a casa”, precisó.

Consultado acerca de la contundencia de sus dichos sobre la actitud de Gran Bretaña y sobre como era posible coexistir en el marco de las relaciones bilaterales ante esa postura Rossi señaló. “Es precisamente siendo honestos, diciéndolo. Diciendo lo que pensamos y expresando todo aquello que no nos gusta. Pero definitivamente los intereses británicos en Malvinas no son los que declaman”. Rossi fue más allá al sostener que ”Gran Bretaña no tiene una actitud razonable para con nosotros. Es la misma que ha tenido desde 1982 en adelante. Si bien a ellos les molesta que los tildemos de colonialistas no me voy privar de decir lo que realmente les interesa obtener con su presencia en el Atlántico Sur”.

Si bien la ministra Frederick fue de la partida, no se convocó a veteranos de guerra pertenecientes a las FFSS

Durante la charla con Infobae, el Ministro de Defensa no eludió responder la pregunta acerca de las controvertidas declaraciones efectuadas por el Presidente Alberto Fernández durante la visita del Jefe de Gobierno español Pedro Sánchez. “Creo que la vocación de integración con el resto de América del Sur del Presidente es incuestionable. No podemos soslayar el hecho que fue Alberto Fernández quien le dio cobijo a Evo Morales cuando su vida corría peligro. Se ha hecho un gran escándalo de algo que no era para tanto, ya está”, concluyó.

Un acto con sorpresas

Si bien los preparativos de la ceremonia castrense no tuvieron mayor difusión entre los veteranos ni tampoco puertas adentro de los cuarteles, la idea fue cobrando volumen en las últimas horas lo que determinó que se contara con la presencia de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el titular de Cultura Tristán Bauer y el Secretario de Malvinas y Antártida Daniel Filmus entre otros funcionarios gubernamentales.

“No parece un acto de este gobierno”. Tal vez la frase pronunciada por un oficial superior del Ejército invitado especialmente al acto dada su condición de ex combatiente haya sido la más repetida luego de la finalización del acto. Al decir de los veteranos la ceremonia tuvo la calidez, sobriedad y cercanía que no siempre ha caracterizado a los actos malvineros organizados desde el poder político. “Nos dieron una muy grata sorpresa”, sostuvo un oficial de la Armada que formó parte del desfile.

Tanto la organización y desarrollo del acto como las palabras del Ministro de Defensa fueron bien recibidas por los ex combatientes.

Además de la natural presencia de los Jefes del Estado Mayor Conjunto de las FFAA y de cada una de las instituciones armadas junto a parte de sus planas mayores, la consigna de invitar a diez veteranos por cada una de las fuerzas armadas fue instrumentada a criterio de cada rama de la actividad militar lo que posibilitó la presencia en el lugar de algunos ex altos mandos castrenses de diferentes gestiones gubernamentales e incluso la de personal militar crítico de la actual gestión gubernamental.

Siempre atendiendo a las limitaciones impuestas por la pandemia COVID-19, la intención oficial fue la de poder brindar un reconocimiento público a la mayor cantidad de representantes del colectivo de los VGM como fuera posible. Básicamente a Malvinas fueron destacados Oficiales, Suboficiales y Soldados Conscriptos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como así también personal superior y subalterno de la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. Asimismo más de un millar de civiles compuestos en su mayoría por personal de la Marina Mercante, Aviación Civil, Vialidad Nacional y Correo entre otros. Un dato no menor está dado por la participación de un reducido grupo de mujeres integrado por personal de sanidad de Ejército y Fuerza Aérea y personal de cadetes, oficiales y tripulantes femeninos de la Marina Mercante.

El enojo de las veteranas.

“Es curioso, el lema de la convocatoria dice ‘No las hemos de olvidar. No los hemos de olvidar’ pero de nosotras se olvidaron”. Sostiene Marta, una de las 5 marinas mercantes veteranas de guerra que no fue convocada ni para la grabación del spot conmemorativo ni para ocupar uno de los 30 sillones destinados a los ex combatientes. Tampoco hubo lugar para los mercantes masculinos ni para el personal de Prefectura y Gendarmería. Obviamente el inicio de la frase refiere a las Islas y no las ex combatientes pero al decir de las veteranas “se las dejaron picando y no se iban a perder la oportunidad de resaltarlo”.

No obstante la queja, las marinas aceptaron el convite de Infobae para referirse a la ocasión. “Es muy difícil hablar de la participación de las mujeres pertenecientes a la Marina Mercante en Malvinas, sin poner en contexto, cuál era nuestro rol cuarenta y tantos años atrás. Ingresamos siendo muy jóvenes a la Escuela de Náutica, institución con formación militar, donde se instruye a los futuros oficiales que tripulan los buques mercantes de nuestro país. Fuimos las primeras en ingresar en un Instituto Militar”, sostiene Marcia dejando en clara que habla por todas.

Marcia Marchesotti, Marta Giménez, Olga Cáceres, Doris West y Mariana Soneira son algunas de las "mujeres de Malvinas" Reconocidas oficialmente como Veteranas de Guerra

“Abril de 1982 fue un mes muy especial para nosotras. Nos presentamos “listas y a la orden” a tripular los buques mercantes, cuya misión era ofrecer apoyo logístico a las Fuerzas Armadas. Sabemos lo que somos, lo que hicimos y lo que afrontamos. Ganamos nuestro lugar a puro coraje y orgullosas nos sentimos por ello. Tanto desde la Armada Argentina como desde el Ministerio de Defensa aseguraron a Infobae que este tipo de errores no se han de repetir en el futuro.

