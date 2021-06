El Gobierno ofreció un emotivo homenaje al valor y el coraje de los veteranos de la Guerra de Malvinas

El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó la ceremonia en reconocimiento al valor y coraje de los veteranos de la Guerra de Malvinas

Al encabezar la ceremonia en reconocimiento al valor y coraje de los veteranos de la Guerra de Malvinas, al cumplirse 39 años de la culminación del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, brindó un emotivo discurso e insistió en el reclamo de soberanía por la vía pacífica y diplomática.

La ceremonia se realizó en la Plaza de Armas del Edificio Libertador y contó con la presencia de los Veteranos de Guerra de Malvinas de las Fuerzas Armadas, además de otras autoridades civiles y militares, muchas de los cuales recordaron momentos de euforia y tristeza que experimentaron durante la contienda armada.

Antes de que algunos de los ex jefes militares tomaran la palabra, hubo un desfile simbólicos de ex combatientes, que fueron especialmente aplaudidos. Luego, se transmitió un video institucional llamado “Llegará”, que fue presentado por la locutora oficial del evento y donde se dejó en claro que el principal objetivo del homenaje es “compartir un mensaje de unidad y esperanza” para que las nuevas generaciones no olviden la lucha que emprendieron estos héroes nacionales.

Jorge Taranto (primero de la izquierda), entre los héroes de Malvinas que desfilaron al participar del acto del Gobierno en homenaje a los veteranos de la Guerra.

El evento apuntó a que todos los ciudadanos nacidos post Malvinas puedan recibir de boca de sus protagonistas información fidedigna acerca de las vivencias y actos de heroísmo que signaron los 74 días del conflicto armado.

Junto a imágenes de mostraban a los soldados emprender el viaje hacia las islas, la Plaza de Mayo llena de gente, fotos de la guerra y del cementerio de Darwin, una voz en off diciendo: “Quisimos recuperarlas y fuimos a la guerra. Llenamos las plazas de himnos y canciones y mientras dejábamos el corazón muchos de ellos dejaban la vida. Verlos fue muy duro y en la confusión nos desencantamos. Tardamos mucho tiempo en abrazarlos, reconocerlos y verlos como héroes”.

“En la vigilia de los 40 años seguimos reclamándolas y exigiéndole a Gran Breteña que las devuelvan. Jamás nos detendremos y golpearemos las puertas del mundo para denunciar la infamia y a los que usurpan y ofenden. Mientras tanto seguiremos recuperando las fuerzas y una nueva estrategia, reclamando lo que tarde o temprano llegará”, concluye el video con un mensaje esperanzador.

Los ministros Agustín Rossi (Defensa) y Sabrina Frederic (Seguridad), junto a la cúpula militar, en el homenaje del Gobierno a los veteranos de Malvinas.

El cierre del acto estuvo a cargo del ministro Rossi, quien volvió a hacer hincapié en que este gobierno “quiere empezar a honrarlos y reconocerlos como dice ese video institucional”.

“Cualquier país que tiene un conflicto bélico reconoce a sus combatientes de guerra. Es la construcción de sentido de una Nación, ellos merecen un lugar. “El 14 de junio de 1892 la Argentina estaba convulsionada, no hubo espacio ni tiempo para ese justo reconocimiento por el comienzo de la democracia”, recordó Rossi, quien reclamó no ser indiferentes ante las vísperas del 40 aniversario de este suceso e insistir en reclamar la soberanía de las Malvinas por la vía diplomática como todos los años.

“En un mundo que tiene tensiones, que no es unipolar, el país ratifica la soberanía sobre Malvinas, independientemente de cualquier otra determinación”, sostuvo Rossi antes de analizar las acciones que lleva adelante el gobierno británico en materia de política defensa en perjuicio de la Argentina.

Veteranos de Malvinas fueron homenajeados a 39 años de la Guerra

“No es inocua la política de Gran Bretaña en materia de defensa. Nos frenan las compras para reequipar las Fuerzas Armadas donde hayan componentes de origen inglés”, aseguró el ministro antes de dar algunos ejemplos. “Nos pasó con los aviones Gripen que incorporó la fuerza brasileña 5 años atrás. Quisimos participar junto con ellos en la operación y Gran Bretaña se opuso”, recordó.

Para luego contar que recientemente sucedió lo mismo con la compra de aviones supersónicos que fabrica Corea y que actualmente están teniendo inconvenientes para recuperar un componente de una corbeta que mandaron a arreglar a Gran Bretaña tiempo atrás: “Pagamos el arreglo y no nos la dejan traer. Encima nos hacen pagar el alquiler del lugar donde está depositada. Y esta no es la política de Gran Bretaña con todos los países del mundo sino solo con la Argentina”.

Durante su discurso, Rossi remarcó que en estos casi 40 años, el gobierno inglés convirtió a las Islas Malvinas en un “enclave militar”, en una isla donde hay tantos isleños como soldado británicos” y donde cada vez se realizan más ejercicios militares. “Eso merece nuestro repudio y crítica permanente”, indicó el Ministro de Defensa.

Agustín Rossi, ministro de Defensa

Antes de finalizar su exposición Rossi dijo que -si la pandemia lo permite- el año que viene su cartera organizará un gran desfile con los veteranos para que tengan su merecido reconocimiento por parte de la sociedad . “Cada uno de los que están hoy acá sentados representan a los cientos de combatientes que estuvieron en Malvinas, los cuales están en cada rincón de la Patria, y a los más de 600 muertos”.

El pasado 2 de abril, el ministro de Defensa anunció el comienzo de la vigilia por los 40 años del desembarco en las Islas Malvinas y, desde entonces, las Fuerzas Armadas y el Ministerio se encuentran trabajando en forma conjunta para llevar adelante actividades en todo el territorio nacional.

