Las vacunas CanSino y Covaxin que gestionó Axel Kicillof se esperan para fines de este año y 2022: los detalles de la negociación

Daniel Gollan, Axel Kicillof y Carlos Bianco

Con el contrato firmado con el laboratorio Bharat Biotech por el aprovisionamiento de 10 millones de dosis de la vacuna Covaxin, extendible a 15 millones, y otras 5 millones del laboratorio chino CanSino Biologics INC, el gobierno bonaerense busca stockearse para la segunda etapa de la vacunación ya que por el momento las dosis del laboratorio indio siguen aplicándose fronteras adentro de esa nación.

La semana pasada, Brasil aprobó la Covaxin y hay expectativa de que la ANMAT haga lo propio en los próximos días tal como ocurrió este viernes con la vacuna CanSino, cuando se comunicó la posibilidad de aplicarse en el país justo en el el mismo momento en el que el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunciaba el trato sellado el 4 de junio último.

La confidencialidad que tienen los contratos restringe algunos detalles de las acuerdos. Sin embargo, para la Covaxin, se supo que la dosis vale entre 15 y 20 dólares. El cálculo que hace el gobierno bonaerense es que, de ser necesario, la Covaxin ya pueda aplicarse en el último trimestre del 2021 y durante 2022. El mismo recorrido temporal se traza para CanSino, del cual no trascendió hasta el momento el precio de la dosis.

Son cuatro los factores a destrabarse para que la vacuna Covaxin llegue a suelo bonaerense (y también nacional, porque las dosis quedarán disponibles para la distribución que haga el Gobierno de Alberto Fernández ).

Además de la aprobación de ANMAT y exportación que habilite India, las vacunas están sujetas a la disponibilidad del laboratorio. Cuando tenga disponibilidad las pondrá a disposición de la Provincia y, si existiera una necesidad concreta de parte de la Provincia de comprar vacunas en dicho momento, se entregarán. En ese caso se realiza la orden de compra. Es decir, se paga.

En cuanto a la vacuna de CanSino, el recorrido es casi similar. Sorteada la aprobación de la ANMAT este viernes, lo que resta es que el gobierno chino apruebe el contrato que se firmó la semana pasada . Una vez que eso esté definido, las dosis se encuentren disponibles y tanto la Provincia como la Nación requieran de la vacuna, se cierra la transacción.

En la administración provincial también manejan otro escenario más optimista y es que llegado el momento no sean necesarias esas vacunas. Este martes el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan aclaró que “la reserva es para el caso que hicieran falta”.

La semana pasada la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil, autorizó la importación de Covaxin “en condiciones controladas”. Entre otros puntos significa que todos los lotes a ser destinados a Brasil deben haber sido fabricados luego de las adaptaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) implementadas por el fabricante Bharat Biotech, de acuerdo al informe de acciones correctivas y preventivas (Acción Correctiva y Preventiva - CAPA) presentado a Anvisa; todos los lotes que se envíen a Brasil deben ir acompañados de certificados de análisis que acrediten la realización de la prueba de potencia y de informes de esterilidad microbiológica, la vacuna solo debe usarse para inmunizar a adultos de entre 18 y 60 años y no debe utilizarse en mujeres embarazadas, en posparto, en período de lactancia y en personas con comorbilidades .

Dosis de COVAXIN

Desde el Ministerio de Salud bonaerense están expectantes a la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; como así también en la revista científica The Lancet. En cuanto a la autorización de ANMAT, según supo Infobae, todavía se encuentra en estudio. Según Gollan, la Covaxin “tiene una eficacia comprobada, que va a ser publicada próximamente en la revista The Lancet, del 82%”. Entre las virtudes de esta vacuna de doble dosis de aplicación es que resiste hasta 25 grados de temperatura lo cual favorece su distribución ya que no se precisa de una cadena de frío constante como otras vacunas. La CanSino es monodosis.

Fuentes del gobierno bonaerense explicaron, ante la consulta de Infobae, que por el momento con las partidas que se vienen generando desde el gobierno nacional el ritmo de vacunación se sostiene a buen ritmo. En el marco del plan de vacunación bonaerense ya se encuentra habilitada la vacunación libre en primera dosis sin necesidad de inscripción en personas mayores de 60 y 70 años. Las personas solo tienen que acercarse a un centro de vacunación y reciben la dosis uno. Hasta el momento el récord de aplicaciones en la provincia de Buenos Aires se registró el miércoles último cuando hubo 130.342 inmunizaciones con la primera dosis.

