Vacuna COVID-19 de CanSino: 9 preguntas frecuentes sobre el inoculante que llegará al país

Cansino es una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm REUTERS / José Luis González/ Foto de archivo

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, se fueron aprobando distintas vacunas para su uso de emergencia. El Ministerio de Salud anunció hoy que autorizó, a través de la Resolución 2021-1671, el uso de la vacuna CONVIDECIA de la empresa china CanSino Biologics INC. De está forma avanza con el acuerdo para la compra de 5,4 millones de dosis “en función de su disponibilidad”.

Se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm. La vacuna cuenta con la misma tecnología que la vacuna contra el ébola, que consiste en vectores virales (material genético), y los virus utilizados como vehículos están atenuados.

Aquí 9 preguntas y sus respectivas respuestas para saber todo acerca de esta vacuna.

¿Qué es CanSino?

CanSino es una empresa global de vacunas con base en China, dedicada al desarrollo, producción y comercialización de vacunas innovadoras, de alta calidad y accesibles. La empresa creada en 2009 incorpora en su nombre CAN por CANADA y SINO por China, en honor a la historia profesional de sus cofundadores y las plataformas tecnológicas licenciadas inicialmente al National Research Council of Canada.

La vacuna se produce en Tianjin China en la planta de Cansino Reuters

¿Dónde se produce la vacuna?

La vacuna se produce en Tianjin China en la planta de Cansino, la cual ha recibido la certificación de Calidad de la Union Europea cumpliendo los requerimientos de buenas prácticas de fabricación recomendados por la OMS.

¿Cómo es la vacuna?

Es una vacuna de una sola dosis, de formulación líquida presentada en frascos, requiere conservación en cadena de frío entre 2° y 8°C y está autorizada para su uso en adultos mayores de 18 años.

¿Que tipo de vacuna es?

La vacuna Covid-19 de Cansino se basa en la tecnología de vectores virales , es un adenovirus humano tipo 5 no replicativo que expresa la proteína spike de SARS-COV-2.

Es una vacuna de una sola dosis, de formulación líquida presentada en frascos, requiere conservación en cadena de frío entre 2° y 8°C y está autorizada para su uso en adultos mayores de 18 años REUTERS.

¿Como funcionan las vacunas de vectores virales?

Primero, el vector (no el virus que causa el COVID-19, sino otro virus que es inofensivo) ingresa a una célula dentro de nuestro organismo y usa la maquinaria celular para producir una porción inocua del virus que causa el COVID-19. Esta porción se conoce como proteína Spike y solo está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19.

Luego, la célula despliega la proteína Spike sobre su superficie, y nuestro sistema inmunitario reconoce que no pertenece al sistema. Esto desencadena una respuesta de nuestro sistema inmunitario, que comienza a producir anticuerpos y activar otras células inmunitarias para combatir lo que considera una infección.

“Los vectores virales no pueden causar una infección por COVID-19 ni por el virus utilizado como vector de la vacuna, y no afectan nuestro ADN ni interactúan con él de ninguna forma , ya que el material genético que aporta el vector viral para producir la proteína Spike no se integra al ADN de la persona”, explicaron a Infobae desde el Laboratorio y Fundación Cassará

El estudio de fase III en 42.300 personas realizado en 78 centros de investigación clínica en 5 países incluyendo Argentina, demostró resultados interinos de eficacia del 91% para enfermedad severa y del 65% para casos sintomáticos REUTERS / Edgard Garrido/ Foto de archivo

¿En que se diferencia la vacuna de CanSino de las otras vacunas virales disponibles?

La vacuna de Cansino utiliza una dosis de vector viral adenovirus humano tipo 5, la vacuna de AstraZeneca utiliza dos dosis de vector viral adenovirus de chimpance, la vacuna de Gamaleya utiliza una dosis de adenovirus humano tipo 26 más otra dosis de adenovirus humano tipo 5, la vacuna de Janssen utiliza una dosis de adenovirus humano tipo 26.

¿Que sabemos sobre la seguridad de la vacuna de CanSino?

La vacuna Covid-19 de Cansino ha demostrado ser segura en los estudios clínicos clínicos publicados en The Lancet de fase I en 108 pacientes y de fase II en 500 pacientes. No se han reportado reacciones adversas severas de ningún caso en el estudio clínico de fase III en 42.300 personas así como en su uso fuera de estudios clínicos.

¿Que sabemos sobre la eficacia?

La vacuna de Cansino utiliza una dosis de vector viral adenovirus humano tipo 5 REUTERS/Dado Ruvic

“El estudio de fase III en 42.300 personas realizado en 78 centros de investigación clínica en 5 países incluyendo Argentina, demostró resultados interinos de eficacia del 91% para enfermedad severa y del 65% para casos sintomáticos , desde los 14 días de la primera y única dosis”, explican desde el Laboratorio Cassará. El reporte interino del estudio de fase III ha sido presentado por Cansino a la autoridad sanitaria y se estima será publicado en The Lancet en junio.

¿La vacuna de CanSino puede comercializarse a empresas privadas?

Con el objetivo de ayudar a terminar la pandemia lo antes posible la vacuna solo se comercializa a gobiernos nacionales y provinciales. La vacuna no se comercializa ni distribuye al mercado privado, si un privado ofrece la vacuna debe rechazarse y reportarse a las autoridades sanitarias.

SEGUIR LEYENDO: