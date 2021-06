El tenso cruce entre Leandro Santoro y Fernando Iglesias: “Sos un desastre”

Discutieron en televisión por el manejo de la pandemia y la campaña de vacunación

La grieta entre el kirchnerismo y el macrismo se trasladó por unos minutos a la televisión. El legislador porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro, y el diputado nacional de Juntos Por el Cambio, Fernando Iglesias, mantuvieron un tenso cruce cargado de chicanas cuando discutieron sobre el manejo de la pandemia por parte del Gobierno y la campaña de vacunación.

Ambos dirientes estuvieron de invitados en el programa de TN, A Dos Voces. Cara a cara comenzaron a debatir los temas de actualidad pero la tensión en el ambiente fue en aumento y el diálogo se convirtió en pura discusión.

Santoro comenzó destacando acciones del Gobierno al referise a la regularización del flujo de llegada de vacunas y el compromiso de empresas para producir inoculantes contra el COVID-19 en Argentina. “Digamos la verdad, no podes mostrar un solo logro”, dijo a su turno Iglesias quien enumeró como falencias del Poder Ejecutivo la administración de la pandemia desde el punto de vista sanitario, económico e “institucional”: “Hicieron un desastre”. “Argentina está en la cola de todo, entre los países que peor manejaron la pandemia, entre los que más cerraron las escuelas, entre los que tuvieron una caída del PBI... y en el medio se robaron las vacunas”, declaró.

“Argentina no es ni el peor país del mundo ni el mejor, estamos resolviendo problemas en un contexto de mucha complejidad en una zona del mundo donde la cosa se ha puesto muy fea”, respondió Santoro y le recordó que en sus redes sociales Iglesias publica “tablas mentirosas” para señalar que “es el peor Gobierno de la historia”.

Molesto con la acusación del legislador kirchnerista, el del PRO gritó: “¡Sos un desastre!, no el país, ¡ustedes son un desastre!”

Inmediatamente surgió el tema del acuerdo fallido con Pfizer y la denuncia de Patricia Bullrich, quien semanas atrás habló de un supuesto pedido de coimas por parte de miembros del Gobierno al laboratorio. “La banco y la re banco”, aseguró exaltado Iglesias sobre la ex ministra de Seguridad y sostuvo que “en ningún momento habló de intermediarios, dijo que le pidieron a Pfizer crear un socio local para sacar retornos como lo sacaban de Báez”, arremetió.

“Todo eso lo podés decir si tenés pruebas”, retrucó Santoro: “Mirá Fernando, si vos tenés pruebas de que eso es así... porque el que te desminitó no fue ni Leandro Santoro ni Alberto Fernández, fue el propio laboratorio que saca un comunicado al día siguiente de que Patricia Bullrich dice lo que dice. Les dio verguenza y culpa haber votado esa ley porque se dieron cuenta que estaban haciendo cosas que iban en contra de su estrategia electoral -que es lo único que les importa-”.

“Para hacer una declaración de esa naturaleza, tenes que tener un documento, no podes tirar denuncias libremente”, continuó el legislador del Frente de Todos, a lo que el opositor le respondió con una chicana referida a otro caso de corrupción: “Algo así como los cuadernos (de las coimas)”. “Algo, ni siquiera tuvieron las fotocopias de los cuadernos” , manifestó en el mismo tono Santoro.

Otro de los tensos cruces entre Leandro Santoro y Fernando Iglesias

Luego Fernando Iglesias se refirió a la crisis económica que se profundizó durante la gestión de Alberto Fernández. Santoro argumentó que “veníamos de una recesión del año 2018, ustedes destruyeron el país”; y señaló que a los dos meses de haber asumido la actual gestión sobrevino la pandemia. “Confinamiento, todo el mundo preocupado, venía un virus que nadie sabía y vos agarraste un grupo de ‘intelectuales’ y amigos tuyos y saliste a plantear en mayo que había una ‘infectadura’ y que corría riesgo la democracia como nunca desde 1983; ¡Llevaste gente con consignas berretas a movilizaciones masivas para que la gente se contagie” , lo acusó con bronca el legislador oficialista y asesor de Alberto Fernández.

“Este es un gobierno absurdo y ridículo, parece que la culpa de los muertos es nuestra” , contestó Iglesias. El diputado nacional destacó que estuvo “en todos los banderazos” contra el gobierno “por la república, por Vicentin, por la suelta de presos, por el atropello a la Justicia, por todas las barbaridades que estuvieron haciendo y estoy muy orgulloso”. “Está absolutamente demostrado en todo el mundo que las marchas, si uno toma las preocupaciones, no se contagia nadie; no pueden demostrar ni una correlación entre los banderazos y la gente que se murió, mientras que tu Presidente hacía el velorio de Maradona en la Casa Rosada; 30 gordos en bermudas casi le toman la Casa Rosada al Presidente” , continuó, hasta que lo interrumpió Santoro: “Hiciste siete marchas, no te podes quejar de eso”.

Ya al finalizar el programa, cuando parecía que retornaba la paz y el diálogo entre ambos dirigentes, volvió a tensarse el debate. Santoro resaltó el discurso que brindó Iglesias cuando se discutió la ley del aborto: “Demostraste que podes argumentar desde las ideas y no desde la descalificación personal”. Y llamó a abrir un “canal de diálogo”.

“Empecemos por respetar los fallos de la Constitución y de la Corte Suprema”, respondió Iglesias. “La Constitución se respeta y, lo más importante de todo, no está en juego la democracia, al punto tal que podes decir las cosas que decís y nadie te dice nada”.

Iglesias le recordó que hubo una “denuncia vergonzosa” contra su persona, que un diputado del Frente de Todos lo agredió “físicamente en los pasillos de la Cámara” y que “el Coco Sily me dijo que me iba a cagar a trompadas y al otro día Alberto Fernández -tu presidente- le dio una entrevista”.

“Dice que está en juego la república y me pone como ejemplo que el Coco Sily lo quiso cagar a trompadas, pobre Coco” , ironizó Santoro. “Merecía el repudio del Presidente”, replicó Iglesias cerrando el debate que no llegó a buen puerto.

