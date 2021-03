La defensa de Coco Sily sobre su amenaza a Fernando Iglesias: “No me arrepiento porque así soy yo, y así moriré”

Coco Silly habló sobre su amenaza a Fernando Iglesias (Audio: "Fuerte al medio")

Este martes, Coco Sily se vio envuelto en una polémica por la amenaza que le hizo al diputado Fernando Iglesias luego de que en una sesión, el diputado hiciera referencia a Estela de Carlotto.

“Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora es un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a quien fuera. Una representante de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, no pide que haya un tribunal, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena?”, había dicho el diputado, dando lugar a la reacción del actor y conductor.

“Le pueden decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas de donde salgas, porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”, dijo contundente en su programa de radio Fuerte al Medio.

Esta amenaza fue muy criticada en las redes sociales e incluso Horacio Cabak ayer se mostró disgustado en Polémica en el Bar. “¿Vos avalás la violencia? ¿Hebe de Bonafini es una provocadora?”, preguntó el ex modelo y luego de que todos asintieran, siguió: “¿Hay que cagarla a trompadas?”. A lo que Azzaro respondió: “Estás hablando de una mujer grande, tenés que tener un poco de criterio. ¡¿Cómo dice que le quiere pegar a una vieja?!”.

Coco Sily y Fernando Iglesias

Con la polémica instalada, Sily no pudo evitar hacer referencia este miércoles en su ciclo radial, donde siguió firme en su postura. “Puede ser que haya sido un exabrupto, yo hablo así, soy así y no me voy a arrepentir en lo más mínimo porque así soy yo y así moriré. Pero lo que a mí me saca es cuando se meten con mi familia, que está compuesta por mis hijos, la madre de mis hijos, mi hermano, que es la sangre, pero mi familia también son mis amigos, la gente que yo respeto. Entonces imaginen con Estela de Carlotto, que para mí es una mujer que es mi mamá, mi abuela, entonces cuando alguien le falta el respeto, minimizándola, tratándola irónicamente...”, comenzó explicando.

Y agregó, defendiendo su postura: “Vos podés estar en contra de lo que ella piensa, pero no podés negar la historia. Quién es Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini, quiénes son las madres, sobre todo Hebe. Yo estoy en las antípodas de muchos pensamientos que puede tener Hebe, lo que jamás voy a negar bajo ningún concepto es a alguien que se jugó la vida, como se la jugaron estas mujeres en el peor momento, porque hoy es tan fácil. Que hoy yo pueda decir lo que digo de Fernando Iglesias o de quien sea, es fácil porque ellas conquistaron la posibilidad de que hoy digamos lo que queremos decir. Esa libertad fue una conquista de esas mujeres, que hicieron reaccionar al mundo respecto a lo que pasaba en Argentina. Después podés disentir, claro, pero cuando jugás con la ironía, la estás forreando. Y yo cuando forreás a alguien de mi familia, siempre me vas a encontrar, con mi lenguaje, con mi manera, yo hablo así. Y si yo me tengo que cagar a trompadas, me cago a trompadas”.

Por último, dejó una reflexión para aquellos que lo critican: “Ahora, yo soy un animal porque hago eso, y en este país se llevan 60 mi millones de dólares de guita que es de los hospitales, del transporte, y el animal soy yo que digo que voy a defender a trompadas mis ideales. Yo no pienso que sea así”.





SEGUIR LEYENDO: