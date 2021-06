Arde la interna: “No nos ayuda que Vidal compita en la Capital Federal”, aseguró Patricia Bullrich

Bullrich y Vidal, dos figuras de peso en el PRO que ya no ocultan sus diferencias

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó sin pelos en la lengua la indefinición electoral de María Eugenia Vidal en medio de los rumores que indican que la ex gobernadora podría presentarse finalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“ Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos ”, introdujo ante una consulta de Luis Novaresio en radio La Red.

Y cuestionó: “ Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar ”.

El enojo de Bullrich con Vidal tiene una explicación política. La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri tiene decidido que competirá por una banca en la Cámara de Diputados en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vidal emerge como candidata porteña para las legislativas de este año patrocinada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que encarna un ala moderada frente al avance de Bullrich en la interna del PRO.

Por el peso de ambas dirigentes y por su diferencias políticas, parece difícil una lista de unidad. Entonces, si Vidal decide ir a CABA -donde fue ministra y vicejefa de Gobierno- tendrá que competir en elecciones Primarias contra Bullrich, en una interna que a varios meses de las elecciones surge como muy atractiva.

Rodríguez Larreta y Vidal juntos, ayer en Tigre

Rodríguez Larreta no esconde su alianza política con Vidal. Ayer fueron juntos a Tigre. Se reunieron con dirigentes de la organización “La Territorial”. Pese a que ambos apuntan desde lo discursivo a sumar votantes desencantados con la grieta, esta vez radicalizaron el mensaje: “Tenemos que ganar porque si no vamos a ser Venezuela”.

Ambos sueñan además con ser presidentes en 2023, aunque no sería descabellado que terminen confluyendo en una propuesta conjunta.

Bullrich no duda tanto y ya avisó que va a jugar. Tiene el aval de Mauricio Macri, actualmente recluido en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. “Acá hay una decisión de Juntos por el Cambio de que queremos ser protagonistas de la historia y volver a ser Gobierno. No podemos estar a la espera de si alguien se decide o no. Nosotros estamos en marcha. Yo voy a ocupar el lugar que tengo que ocupar y mi lugar es la Ciudad de Buenos Aires ”, aseguró durante el reportaje de esta mañana.

Hay una tercera pata política del gobierno porteño que por ahora no ingresó al debate público sobre candidaturas. Se trata del radical Martín Lousteau, aliado de Rodríguez Larreta desde 2019. El ex ministro de Economía sueña con gobernar la Capital en 2023 y disputará espacios de poder en las listas de este año.

Con Bullrich y Vidal en la Capital Federal, Diego Santilli y Jorge Macri surgen como principales aspirantes a competir en la provincia de Buenos Aires a la espera de la decisión que adopta Elisa Carrió.

“Lilita” renunció el año pasado al Congreso y se “retiró” de la política. Pero recientemente levantó el perfil, dejó en claro que está otra vez en el barro y con ganas de jugar.

Seguir leyendo: