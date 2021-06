Santa Fe: instalaron una cámara frigorífica al lado de un hospital por temor a que colapse la morgue en pleno pico de fallecimientos por COVID-19

La cámara frigorífica que fue instalada en un hospital santafesino (Gentileza Vía Santa Fe)

El sistema sanitario de la la provincia de Santa Fe comenzó a prepararse para cualquier tipo de escenario ante el frenético avance del coronavirus. Es por eso las autoridades provinciales decidieron instalar una cámara frigorífica al lado del Hospital “José María Cullen”, el más importante de la capital, por temor a que colapse la morgue del nosocomio.

La noticia fue confirmada a Infobae por una fuente del ministerio provincial. “Como hay dos hospitales con morgue en la ciudad, es una medida más para anticiparnos ante el alto estrés que tienen los efectores. Y para seguir, como siempre, dándole a todos los pacientes la atención y el respeto q merecen”, explicaron.

Un video que comenzó a circular por las redes sociales alertó a la comunidad tras afirmar que la instalación del equipo se debía a que la morgue ya estaba colapsada. La noticia fue desmentida por las autoridades del hospital, quienes aseguraron que la cámara frigorífica aún no fue encendida y reiteraron que se encuentra ubicada allí de modo precautorio.

El video que circuló en las redes sociales y alertó a los santafesinos

“El sistema sanitario está esforzándose al máximo. Desde hace 15 meses nos venimos preparando y hoy la pandemia nos está poniendo en jaque a todo el sistema en el aumento de casos y en la ocupación de camas , no solo críticas sino también de las generales y seguimos estirándolo lo más posible”, indicó el pasado lunes el director del Hospital Cullen, Juan Pablo Polletti.

En diálogo con Aire de Santa Fe, remarcó que a pesar de que “ la provincia ya atraviesa una situación difícil, puede ser peor y se espera el pico para el 15 y 18 de junio. Sin embargo, a causa de las secuelas graves que deja la enfermedad, esperan que todo el mes la ocupación esté al 100%”.

“Somos el hospital más grande de la provincia. Tenemos 1.800 empleados que, salvo 10 personas que no quisieron vacunarse, están todos vacunados con las dos dosis; y no tuvimos ningún agente que requirió internación. Sí tuvimos contagiados de Covid, pero no requirieron internación. Sí vemos, a diferencia del año pasado, que tuvimos menos internaciones de pacientes mayores de 60 años que hoy están vacunados con una dosis inclusive. Seguimos creyendo que la vacunación, junto con los cierres temporarios para no romper la economía, sería la mejor estrategia. Mientras cerramos hay que aprovechar para vacunar lo máximo posible”, destacó Polletti.

También indicó que “ desde hace 10 días las camas críticas están entre un 95% y un 100% de ocupación. Todo esto hace que la dinámica de la cama crítica se base en que se desocupan dos o tres camas que quedan libres pero que se ocupan rápidamente”.

El Hospital Cullen es el más grande de la capital santafesina

Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación informó que Santa Fe registró 3.665 nuevos contagios y 34 muertes por coronavirus. Desde que comenzó la pandemia 352.064 santafesinos contrajeron el virus.

Polletti reveló que en el hospital -además de atender a los pacientes contagiados de COVID-19- únicamente se mantienen los turnos oncológicos y los quirófanos permanecen habilitados para las cirugías oncológicas o para aquellas que requieren no dejar una pseudoartrósis o una limitación funcional.

“Todo eso se hace en la semana en un sector del hospital. Tuvimos que hacer dos hospitales en uno. El año pasado con esta pandemia en su mayor pico utilizamos cuatro salas del hospital para atender la patología Covid y este año ya llevamos siete salas Covid más cinco terapias intensivas, es decir casi el triple”, manifestó en diálogo con La Nación +.

