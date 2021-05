La Justicia quiere acceder a los chats de “Verdura”, el narco arrepentido que confesó haber participado de un atentado a un ex funcionario

Sergio "Verdura" Rodriguez

La causa por el espionaje ilegal a políticos, jueces, gremialistas, periodistas y presos durante la gestión macrista nació hace dos años en Lomas de Zamora. Fue un narcotraficante, Sergio “Verdura” Rodríguez, capturado poco tiempo antes después de exitosas fugas, el que dio el testimonio clave para abrir la investigación que sacudió a la política el año pasado, en medio de la pandemia: desde Cristina Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta desfilaron por los tribunales del conurbano en la causa en la que terminaron procesados los ex jefes de la AFI de Mauricio Macri. Según contó el narcotraficante, había sido contactado por agentes de la AFI para cometer un atentado en la casa del entonces secretario de Defensa José Luis Vila, con un artefacto explosivo que nunca llegó a explotar.

Todo ese capítulo, que no forma parte de la causa del espionaje ilegal, se activó ahora. El fiscal Guillermo Marijuan solicitó al juez federal Sebastián Ramos una serie de medidas de prueba para corroborar los dichos de “Verdura” como arrepentido, esclarecer si -efectivamente- él fue la persona que dejó la bomba en la casa de Vila y solicitar exhortos a Estados Unidos para reconstruir las conversaciones de WhatsApp del teléfono de “Verdura”.

Sergio Cristian Rodríguez, alias “Verdura” o “Tomate”, declaró dos veces en indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Una el 27 de febrero del 2020, la otra el 9 de marzo siguiente. En la segunda indagatoria, reveló que un agente de la AFI, el abogado Facundo Melo, le había presentado a otra persona, apodada “El Francés”, quien le encargó la colocación de la bomba en una casa. A cambió le darían una una credencial de la AFI. Eso le iba a facilitar expandir sus negocios de drogas en el sur del Gran Buenos Aires.

José Luis Vila





Fue así que el 6 de julio de 2018 por la noche “el Francés” llevó a “Verdura” en un auto hasta la Recoleta y le mostró una foto en el celular. “Le tenemos que dar un vuelto a este”, dice que le dijo. Fue así que una caja en donde había trotyl, cables y un celular y un cartel con la leyenda “José Luis Vila ladrón”, hecho con recortes de diario, fue dejada en la puerta del edificio -en el que el ex funcionario ya no vivía-.

El explosivo fue neutralizado por la brigada mediante cañón de agua, rompiendo iniciador. Tras desactivarlo, fue secuestrado el material, y se relevaron las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes registraron a la persona que dejó el explosivo. “Verdura” declaró que llevaba jeans, una remera y zapatillas porque ese día no hacía frío. La persona que fue registrada llevaba una campera, pantalón claro y una bufanda que le tapaba la cara.

Según el escrito al que accedió Infobae, Marijuan afirmó que quiere profundizar no sólo su posible participación en el hecho delictual sino también las circunstancias que rodearon “su arrepentimiento”. Por eso reclamó saber “mayores precisiones respecto de Sergio “Verdura” Rodríguez, quien presuntamente habría manifestado en el proceso penal 143177/2018 de trámite ante el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora su participación” en el atentado contra Vila.

Tras solicitar “la totalidad de datos y antecedentes penales” del narcotraficante, Marijuan también exigió que le envíen su fotografía. Es que quiere que se coteje su imagen con las filmaciones que hay en la causa sobre el hombre que dejó la bomba en la calle Callao, en donde vivía el ex funcionario.

Leandro Araque y Facundo Melo junto a su abogado Fernando Sicilia, en Comodoro Py (Maximiliano Luna)

El fiscal también pidió que se detalle si al momento de su detención se le secuestró a “Verdura” algún equipo celular. Quiere saber si hubo pericias sobre el equipo o se resguardó la información allí. También si usaba otro equipo. Asimismo solicitó diligenciar a todas las compañías telefónicas si había más líneas registradas a su nombre. El fiscal busca saber en donde se activaron sus teléfonos durante los días 06 y 07 de julio de 2018.

Marijuan también pidió que le remitan las constancias de la causa del espionaje que aterrizó en Comodoro Py, luego de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que entendió que el caso era competencia de los tribunales de Retiro. El fiscal solicitó “la remisión de copia de las declaraciones testimoniales vertidas por el querellante en estos actuados”. En la causa del espionaje aparecen conversaciones que vincularían al espía Leandro Araque con ese atentado.

Fiscal federal Guillermo Marijuan (Adrian Escandar)

“Sin perjuicio de las diligencias que hasta el momento se fueron ordenado en la pesquisa, es que solicito la producción de la totalidad de las medidas de prueba aquí mencionadas” con “la mayor urgencia posible”, dijo.

Al inicio de la causa por el espionaje ilegal, Marijuan había pedido que esa investigación se anexara a la suya, que era anterior. Al mismo tiempo, el entonces juez Federico Villena le había reclamado al juez Sebastian Ramos que le enviara la causa del atentado de Vila. En ese momento, la Cámara Federal, con la firma Mariano Llorens, rechazaron la pretensión del juez de Lomas de Zamora.

Pero ahora también se instruye en Comodoro Py la causa por el espionaje ilegal en donde están procesados los ex jefes de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto al ex director del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco y espías como Araque y Melo. Después de idas y vueltas, y ante la queja de Cristina Kirchner y otros ex funcionarios kirchneristas, la investigación quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Habrá que definir ahora quién es el fiscal. La semana pasada se aceptó la excusación de intervenir del fiscal Carlos Stornelli, al recordar la operación Puff y el espionaje de las cárceles.

La Cámara Federal deberá revisar ahora los casi 40 procesamientos dictados por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. Allí está con falta de mérito Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, una situación que fue apelada por las querellas.

