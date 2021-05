Mauricio Macri volvió a defender a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y remarcó que el Gobierno tiene que explicar la negociación con Pfizer

Mauricio Macri (EFE)

Mauricio Macri volvió a referirse a la situación del principal operador judicial de su gestión, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que pidió asilo político en Uruguay y sobre quien pesa un pedido de extradición de parte de la Justicia argentina en el marco de una causa que lo investiga por ser integrante de una asociación ilícita. El ex presidente también habló sobre las negociaciones del Gobierno con Pfizer luego de que la titular del PRO, Patricia Bullrich, denunciara un pedido de coimas de parte de las autoridades argentinas y que el laboratorio terminó desmintiendo.

Este martes el gobierno de Luis Lacalle Pou informó que no interferirá ni dilatará el trámite de extradición de Rodríguez Simón, quien pidió refugió político a Uruguay hace una semana. El Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno ya recibió la solicitud de detención y extradición del operador judicial del macrismo y se espera que este miércoles asigne una fiscalía para su investigación. Ayer, en declaraciones a la CNN, Macri afirmó que hay “una persecución” hacia su funcionario: “No se puede discutir”. “Está siendo perseguido y juzgado por querer cobrar impuestos de dinero de personas que se apropiaron indebidamente” , opinó.

El ex jefe de Estado considera que él mismo está “sometido a una persecución inédita en la Argentina”. Sin embargo, se muestra “tranquilo”. “A través de diferentes instancias de la Justicia, la justicia llegará”, manifestó.

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, operador judicial del macrismo

Por otra parte Macri se refirió a las sospechas que sembró Patricia Bullrich luego de denunciar un supuesto pedido de coimas de autoridades argentinas al laboratorio Pfizer para la provisión de la vacuna contra el COVID-19. Consultado sobre el tema, respondió: “No tengo precisiones y lamentablemente el gobierno no las ha dado”.

Pese a la desmentida de la empresa farmacéutica, el ex presidente sostuvo que “todavía no hay una explicación que conforme”. “Es increíble que al haber sido el país que hizo los ensayos clínicos más importantes de Pfizer en el mundo, que nos daba derecho a comprar 13 millones de vacunas y este gobierno no las compró y hoy tenemos a menos del 5% de la población vacunada con las dos dosis”, analizó.

“La última mentira que ha dicho el Presidente es que Pfizer dejó de vender al mundo porque se concentró en vender en Estados Unidos, cuando sabemos que Brasil, Uruguay y Chile compraron millones de vacunas Pfizer, de las cuales muchísimas ya han sido entregadas por el laboratorio y nosotros no hemos recibido una. Eso es lo importante: que nos digan por qué no tenemos Johnson, por qué no tenemos Moderna, pero fundamentalmente por qué no tenemos Pfizer, que es la que teníamos garantizada por la colaboración que habíamos tenido con ello” , continuó y arremetió contra el gobierno porque ante la falta de vacunas “hoy estamos de vuelta en la cuarentena después de haber tenido la cuarentena más larga del mundo el año pasado”.

“Sabemos el daño que provoca, es una herramienta muy costosa para la psicología, la salud mental, la salud laboral, la salud física de la población y ahora de vuelta hemos vuelto a tener que caer en una cuarentena extrema por falta de vacunas”, enfatizó. “No nos terminan de explicar que no hay claridad en la administración de esta pandemia, ni siquiera en la compra de vacunas” , cuestionó.

En otro fragmento de la entrevista le recordaron que en febrero de este año había dicho que no se vacunaría contra el COVID-19 “hasta que estuviera vacunado el último de los argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales”. Consultado sobre el cambio de opinión que tuvo al irse a vacunar a Estados Unidos, explicó que viajó a Miami, invitado por el saliente mandatario de Ecuador Lenín Moreno a una conferencia, que se enteró que a pocas cuadras de donde se alojaba inoculaban en una farmacia y apuntó a la “falta de vacunas” que hay en Argentina. “Yo tenía turno en las siguientes semanas, pero consideré que lo mínimo que podía hacer como un aporte era ir y pagar una vacuna en Estados Unidos para liberar a alguien en la Argentina porque van a pasar meses hasta que todos los argentinos se puedan vacunar. Lo vi desde ese lugar y para nada invalida lo que dije” , justificó el actual presidente de la Fundación FIFA.

SEGUIR LEYENDO: