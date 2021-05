Axel Kicillof se plegará a las medidas nacionales y adelantó que no abrirán los comercios no esenciales en la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof

Tal como se esperaba, Axel Kicillof ratificó que la provincia de Buenos Aires se plegará a las restricciones anunciadas para todo el país por Alberto Fernández y adelantó que, a diferencia de la discusión que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en territorio bonaerense no estarán abiertos los comercios no esenciales. Horacio Rodríguez Larreta tenía la intención de permitir que atendieran a la calle, pero aún no confirmó que efectivamente será así.

Al respecto, el mandatario detalló: “ Estarán habilitados solo los comercios esenciales, los comercios con envío y para llevar y solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas o por razones especialmente autorizadas. Esto lo anunció el Presidente y la provincia respeta las leyes y las cumple, un DNU tiene un valor de ley, y se van a cumplir a rajatabla esta serie de medidas de cuidado”.

“Parece que se puede discutir cualquier cosa y de cualquier manera. Cuestionar cada una de las medidas, en medio de una pandemia, que es catástrofe de las más graves de las que haya memoria, eso siembra dudas e incertidumbre”, afirmó Kicillof en clara alusión a la oposición.

Asimismo, el Gobernador adelantó que hasta el 30 de mayo queda suspendido el sistema de Fases por el que se regía PBA y que 126 de los 135 municipios estarán alcanzados por el confinamiento estricto.

“No nos guía ninguna otra idea que cuidarle la vida y la salud a los y las bonaerenses. Estamos en el peor momento de la pandemia, toda nuestra región está afectada. Uruguay debió extender las medidas restrictivas, Chile, Perú y Colombia están al borde del colapso sanitario, Brasil es el tercer país más golpeado por la pandemia con 15 millones de contagios. Toda la región está bajo ataque del virus. Estamos aplicando las mismas medidas que se aplicaron en todo el planeta. A esta altura el virus es conocido”, argumentó el mandatario.

La ocupación de camas de terapia intensiva es una de las mayores preocupaciones en la provincia de Buenos Aires (EFE)

Luego, brindó algunos datos para dar cuenta de la preocupante situación que afronta Buenos Aires: “En Argentina y en la región del AMBA se encuentran las nuevas variantes. El virus original, el de 2020, es minoritario. Es una nueva pandemia porque es un virus modificado, más contagioso. Los mismos cuidados que teníamos durante la primera ola no alcanzan, la explosión de contagios es producto de variantes más contagiosas”.

Y continuó: “46,5% de los ingresos a UTIs corresponde a menores de 60 años. Hoy tenemos 246 menores de 14 años en hospitales o clínicas de la provincia en cuidados mínimos, 34 en cuidados intermedios y 44 en cuidados intensivos. Nadie está exento, el virus es muy peligroso. No alcanza con que no se desborden las camas. No alcanza con que no se nos llenen las terapias, porque sabemos que los contagios, en cierta proporción, terminan en internaciones graves o muertes. Cada 10.000 contagios tenemos 250 muertos aproximadamente”.

Kicillof dedicó grandes tramos de su discurso a criticar a Juntos por el Cambio en general y a Horacio Rodríguez Larreta en particular, aunque sin nombrarlos. Sobre el jefe de Gobierno, recordó lo ocurrido con la educación: “Cuando se resolvió a través de un DNU interrumpir la presencialidad en las escuelas, eso se aplicó en algunos distritos bonaerenses. La segunda medida más efectiva cuando aumentan los contagios es suspender la presencialidad. No hay un solo estudio científico que diga que cuando los contagios suben, no hay ningún lugar seguro, exento de contagios”.

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en la Quinta de Olivos cuando la gestión de la pandemia era en conjunto

Y sentenció, de manera irónica: “Es muy bueno ver el primer gesto de autocrítica del macrismo desde que dejó el Gobierno, y así lo considero al cambio de la Ciudad de Buenos Aires sobre la suspensión de la presencialidad. Llamamos de nuevo a tener responsabilidad, a no joder con la pandemia, siembran más dudas en el marco de una situación muy complicada”.

El Gobernador también se refirió a la campaña de vacunación para enfrentar a la oposición: “La primera ola fue una cosa y esta segunda es distinta, no solo por las nuevas variantes o porque están viniendo las temperaturas invernales, que complican la ventilación. Pero también es otra pandemia porque tenemos la vacuna. Comenzamos a traer vacunas mientras una parte importante de los comunicadores y políticos dijeron que era veneno. También se ha dicho que ha sido mala la gestión para conseguir vacunas, si dejamos de mentir un poco, en cantidad de vacunas conseguidas, Argentina es el país número 21 de 200. Nunca se interrumpió el flujo de llegada de vacunas desde comienzos de este año, y ese flujo se va a incrementar”.

En sintonía con esto, agregó: “La otra buena noticia es la eficacia de las vacunas: en personas entre 70 y 79 años, una dosis evita el 81% de las infecciones y el 93% de las muertes. Estamos avanzando sobre todos los mayores de 60, de los 700 mil inscriptos, tenemos casi al 80% vacunados. Nuestro próximo paso es vacunar a todos los mayores de 60 o mayores de 40 con enfermedad preexistente. Necesitamos que todos estén inscriptos”.

El mandatario bonaerense estuvo acompañado de Carlos Bianco y Daniel Gollán

Y completó: “A grandes problemas, soluciones nuevas. Escuchamos a Biden anunciar un plan de obra pública grande, lo hemos visto hacer medidas que son respuestas ante la pandemia, que no admite el uso de manuales económicos usados para otras oportunidades. Ayer nos enteramos de que el FMI está disponiendo de una ayuda de 50 mil millones de dólares para atender los problemas en todo el planeta, el FMI va a hacer una inversión inmensa entre los países del mundo para ayudarlos con la pandemia. No puedo más que decir que lo que piensa el FMI para todo el planeta es menos que lo que le prestaron a Macri para que se patinara en su campaña electoral, 57 mil millones de dólares. A Macri le dieron más que a todo el mundo en pandemia. La economía está afectada por la pandemia y venía tremendamente afectada y endeudada por el neoliberalismo anterior”.

Al momento de las preguntas, el Gobernador aprovechó para aclarar que “aquellos que tienen turno de vacunación están habilitados para circular a pesar de las restricciones” y volvió a criticar a Macri: “Escuchaba que el ex Presidente se fue a vacunar a otro lado cuando había dicho que iba a esperar su turno, que estaba listo. Se podría tranquilamente haber vacunado en su país”.