María Eugenia Vidal reconoció que de cara a las elecciones Mauricio Macri le pidió que compita en la provincia de Buenos Aires

A pocos meses de las próximas elecciones legislativas, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal reconoció este jueves que el ex presidente Mauricio Macri le pidió que compita nuevamente por un cargo en la provincia de Buenos Aires , aunque por el momento ella evitó confirmar si se va a presentar o no en los comicios.

“Yo no le quiero decir a la gente que tiene que esperar dos años y medio a que gane mi partido para que esté mejor, eso es mucho tiempo, pero a mí no me van a escuchar hablar de candidaturas. Justamente todo lo contrario, todo el tiempo me preguntan si voy a ser candidata y yo les digo que esa hoy no es la prioridad, que la prioridad es lo que está pasando: la pandemia, la situación social, la economía”, aclaró.

En medio de la interna de Juntos por el Cambio, Vidal le restó importancia a las reuniones paralelas que, por un lado, mantuvo ella con la ex diputada Lilita Carrió y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y, por el otro, Macri con la actual titular del PRO, Patricia Bullrich, y varios dirigentes de Salta.

Al ser consultado por esto en el programa Verdad-Consecuencia de TN, la ex mandataria provincial respondió: esas “son dos escenas que suceden muy seguido” y remarcó que “también podría haber fotos” de ella “con Mauricio, o de Lilita con Patricia, que se vieron durante el verano”.

En este sentido, la dirigente opositora aseguró que este tipo de encuentros son “algo más simple de lo que se quiere leer o de lo que parece” y “no deberían llamar la atención”, porque todos ellos son “compañeros de espacio hace muchos años”.

Fue entonces cuando reveló una charla que tuvo con el ex jefe de Estado: “Yo lo fui a escuchar en este proceso de decisión, que no es fácil para mí, porque si no ya la hubiera tomado, pero por supuesto que quiero escuchar a todos. Lo consulté, porque lo respeto, y él cree que lo mejor es que yo vaya a la provincia de Buenos Aires , explicó.

Reunión de Mauricio Macri con Patricia Bullrich y dirigentes de Salta

Y agregó: “Todos tienen derecho a opinar y a decir lo que creen que es mejor para el espacio. Después, yo no siento la urgencia de la candidatura. Hoy hay problemas más grandes”.

Sobre las próximas elecciones legislativas, Vidal confió en que “Juntos por el Cambio puede ganar en todo el país, porque hoy es la única oposición en la Argentina, es la única alternativa real a lo que el Frente de Todos ofrece y le puede dar un mejor camino a la gente, más allá de los nombres y apellidos

Por otra parte, cuestionó al Gobierno y recordó que “hace un año y medio” que Alberto Fernández está al frente de la Casa Rosada y aún no se cumplió lo que “prometió de que íbamos a llenar la heladera, que iba a volver el asado, que iba a haber menos pobreza, que el hambre se iba a terminar”.

“Así como en un momento convocó para tratar la pandemia, el Presidente tiene que dejar de dividir, convocar a la oposición y plantear acuerdos sobre dos o tres líneas básicas que duren 10 años. Así va a ser la única manera de que trascienda a un Gobierno y que se pueda resolver esto”, subrayó.

María Eugenia Vidal reconoció que Mauricio Macri le pidió que sea candidata en la provincia de Buenos Aires

Al respecto, aclaró que “en lo que hay que ponerse de acuerdo no es en qué le vamos a decir al Fondo, sino sobre cómo vamos a hacer para que la Argentina crezca” y que “eso le garantice a la gente que va a tener un trabajo, que la inflación va a bajar y que va a poder vivir en un país normal”.

“El problema por el cual todavía no hay acuerdo con el FMI o con el Club de París es porque la Argentina, que es un deudor serial, no le dice al mundo cómo va a hacer para enfrentar el problema y no nos ponemos de acuerdo. Quien gobierna es quien tiene que convocar. Ganó con el 48% de los votos; hay un 41 por ciento de los argentinos que votaron otra alternativa. El Presidente está a tiempo de convocar a todos nuestros expertos”, insistió.

Además, resaltó que Alberto Fernández “no se puede dar el lujo de enojarse” con la oposición, porque “la situación es lo suficientemente grave” y los ciudadanos “no pueden esperar a que la política deje de pelearse”.

“Creo que, a veces, desde la soberbia, desde la polarización, desde la división y desde tratar de ganar una elección buscando culpables, en lugar de encontrar respuestas, se llega a este punto. La convocatoria es desde el trabajo concreto, no desde el discurso”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: