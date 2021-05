Casi el 80% de los contagiados por COVID-19 de la provincia de Buenos Aires viven en el AMBA

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollan, siguen muy preocupados por los casos diarios de COVID-19 que se registran en su territorio. Si bien la curva parece estabilizada, el número de infectados sigue superando los 10 mil casos diarios. Un número muy alto que no permite que se descomprima la situación en las unidades de terapia intensiva que tienen sus camas saturadas. Y peor aún, Gollan, alertó que la baja en la ocupación de camas UTI se produjo porque “hubo muchos más fallecimientos que altas de los pacientes que las ocupaban ”.

“Seguimos observando una caída de los casos, aunque se desaceleró en la velocidad de la caída. Tampoco notamos un impacto en la baja de utilización de camas de terapia intensiva”, alertó y remarcó que: “Con el estrés del sistema, un nuevo pico sería dramático”.

La alta tasa de letalidad había sido confirmada por el propio Gollan a Infobae. Casi 7 de cada 10 mayores de 60 años que ingresan a las UTI mueren.

El ministro Daniel Gollan, junto a Daniel Bianco, el jefe de Gabinete, alertó que la baja en la ocupación de camas UTI se produjo porque “hubo muchos más fallecimientos que altas de los pacientes que las ocupaban”. (Prensa PBA)

En la provincia de Buenos Aires se concentra el 43,6% de enfermos del país y el 51,9% de los fallecimientos .

Si se toman en cuenta los 135 municipios que integran el territorio bonaerense, la región del AMBA, compuesta por 40 distritos, concentra el 76,7% de los infectados por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. El 23,3% corresponde al resto de la provincia de Buenos Aires.

Esos datos epidemiológicos no significan que fuera del AMBA la situación este mejor. Hay municipios, como Balcarce, Junín o Tres Arroyos que la ocupación de sus camas de terapia están al 100% y la incidencia de los casos tomando en cuenta su población, los ubica en zona roja, como se puede observar en los cuadros y mapas realizados en base a los datos elaborados por la Unidad de Datos de Infobae, a cargo de Sandra Crucianelli.

En Tres arroyos, por ejemplo, el intendente Carlos Sánchez, reconoció el martes pasado que colapsó su sistema de salud ante el aumento de casos de coronavirus y advirtió que a partir de ese día todos los enfermos de COVID-19 deberán ser internadas en sus domicilios.

“Estoy haciendo un llamado casi desesperado para que la gente cumpla y no salga porque va la vida de cada uno . No pedimos más que eso, no es un antojo. Estén adentro todo lo que puedan”, suplicó el jefe comunal.

La semana pasada, durante la reunión del Comité de Crisis, se abordó la posibilidad de aplicar el “protocolo de la última cama”, esto es tener que elegir a quién cederle una cama de internación cuando existen mucho más casos para atender. Para atender la creciente demanda de contagios de coronavirus, el distrito dispone solo del Centro Municipal de Salud y de la Clínica Hispano. El viernes la disponibilidad de camas UTI se encontraba al tope de su capacidad y el resto al 90%.

Números en rojo, máxima alerta

Solo en un municipio, La Matanza, agrupa casi al 10% de las muertes por coronavirus (3.404) y el mismo porcentaje de casos positivos que trepa a casi 124.000.

Según los registros oficiales del ministerio de Salud bonaerense, a La Matanza le sigue Quilmes, con 64.513 casos confirmados y 1.941 muertes.

Las dos alcaldías forman parte del segundo cordón del conurbano -una parte de La Matanza también ocupa una porción del primer cordón-. El primer y segundo cordón son los que más preocupan a las autoridades bonaerenses porque su red sanitaria es más débil, aunque se la reforzó el año pasado.

En buena parte de esos distritos, sobre todo los 24 que también integran el conurbano bonaerense, como Presidente Perón, Avellaneda, Lanús, Berazategui y José C. Paz, se registran importantes bolsones de pobreza, indigencia y desempleo.

De hecho, el año pasado, después de la cuarentena y aislamiento obligatorio, las autoridades provinciales, municipales y nacionales, reforzaron la entrega de alimentos para los sectores más vulnerables.

La Plata, la ciudad capital de la provincia, con 58.410 casos de coronavirus y 1.679 fallecidos se posiciona en el tercer lugar. La evolución de ocupación de camas de terapia en ese distrito fue dramático, no por la internación de pacientes del municipio, sino por la derivación de enfermos de otras alcaldías. En las tres últimas semanas pasaron del el 65 al 92 por ciento.

El último fallecimiento de una paciente derivada al sistema de salud de ese distrito se conoció el jueves. Se llamaba Noelia Martínez Rodríguez, tenía 38 años, había sudo trasladada de urgencia desde el municipio de Adolfo Gonzales Chaves.

Noelia era policía bonaerense. Trabajaba en esa localidad, lugar donde residía. En esa fuerza de seguridad, la más numerosa del país, apenas fue vacunado el 28% del personal.

El cuarto lugar, siempre según los casos totales y sin tener en cuenta la cantidad de habitantes, se ubica el primer distrito que no forma parte del AMBA, General Pueyrredón. El municipio encabezado por Guillermo Montenegro, y que tiene como cabecera a la ciudad de Mar del Plata. Los contagios llegan a los 58.410 y las muertes llega a 1.731.

Los cinco primeros puestos se completan con el partido de Almirante Brown. Conducido por Mariano Cascallares, registra 50.867 casos positivos y 1.565 muertes.

Rodolfo Velazquez, quien padece coronavirus (COVID-19) patient, descansa en su cama de terapia intensiva en el hospital Dr. Alberto Antranik Eurnekian, en Ezeiza, en los suburbios de Buenos Aires, Argentina. August 21, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Los tres anillos del conurbano

Según los últimos registros de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes que depende del ministerio de Salud provincial, al que tuvo acceso Infobae, se destaca que la mayor concentración de casos, (467.89) corresponden al segundo cordón del conurbano formado por los municipios de: Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, La Matanza (Oeste) y Almirante Brown. Allí viven 6.344.693 personas.

El primer condón, con 393.597 casos positivos se ubica en segundo lugar. Lo integran los distritos de: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Hurlingham, La Matanza (Este), Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro e Ituzaingó. Allí viven 4.919.411 personas.

En el tercer cordón y el resto del AMBA se contabilizan 196.832 casos positivos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia en el país. Lo conforman las alcaldías de: La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Presidente, Perón, Marcos Paz, Gral. Rodríguez, Escobar y Pilar (hasta aqui tercer cordón) y Cañuelas, Brandsen, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Las Heras y Luján. Allí viven 2.366.265 personas.

El ministerio de salud aclara que los casos de coronavirus y la población se distribuyen de la siguiente manera: 55% primer cordón y 45% en el segundo cordón.

La “incidencia” de casos que impacta de manera directa en cada municipio contemplando la población de cada distrito hace que esas posiciones se inviertan y que por esa razón, distritos como Pilar, San Vicente y Berisso, tengan sus camas UTI, casi al cien por cien.

Mayor incidencia por población

Los datos volcados hasta ahora corresponden a los que a diario se vuelcan en la “Sala de Situación” del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y se realiza en base a los casos acumulados desde que se originó la pandemia por el nuevo coronavirus en la Argentina. Por esa razón, cuando se asegura que el partido bonaerense de La Matanza se ubica en el primer puesto de contagios y fallecimientos, su intendente, Fernando Espinoza, suele aclarar que “Matanza no es el peor distrito” en cuanto al manejo de la pandemia.

La Unidad de Datos de Infobae cruzó los datos positivos de coronavirus acumulados con la cantidad de habitantes de cada distrito. Fue así como se obtuvo la gráfica que corresponde a la mayor incidencia en la provincia de Buenos Aires cada 10.000 habitantes. Los resultados son reveladores y explica la razón por la cual varios municipios del interior de la provincia tienen su sistema sanitario colapsado.

La comuna de Balcarce es el que mayor incidencia de infectados por COVID-19 tiene en la provincia de Buenos Aires. Con 6.351 casos confirmados, y una población de 44.966 personas, su incidencia es de 1.412 contagios casa 10.000 habitantes. El distrito administrado por Esteban Reino tiene sus camas UTI en el 100% y por si eso fuera poco, no pueden derivar pacientes con coronavirus a Mar del Plata, como lo venían haciendo porque el municipio de General Pueyrredón también tiene en rojo las camas UTI.

“ Hoy nos están negando esa posibilidad de traslado porque el hospital está a tope y terminamos derivando a los pacientes a Capital Federal o al Conurbano, a 400 kilómetros, Por lo tanto, estamos tratando de resolver con lo que podemos y con lo que tenemos”, indicó el jefe comunal en una entrevista a Lanoticia1.com y agregó: “La compleja situación de Balcarce no escapa a la realidad de todo el resto de la provincia de Buenos Aires”.

A Balcarce le siguen Pinamar, Bolivar, Laprida y Pilar. Este último municipio, que pertenece al Tercer Cordón del conurbano, figura como el de mayor incidencia en casos positivos de COVID-19 en relación a la cantidad de población entre los 40 municipio del AMBA. En Pilar las camas UTI están con una ocupación mayor al 90%. A esas comunas le siguen Roque Pérez, Tandil Lobería, Quilmes y Ensenada (estos dos pertenecen al AMBA), Junín, Campana (AMBA) Colón, y después entre el puesto 15 y 19, los municipios también del Área Metropolitana de Buenos Aires San Isidro, Avellaneda, Luján, San Vicente y Lanús.

General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata, tal como dijo el intendente de Balcarce, también tiene su sistema de salud saturado. Se ubica 30 en el ranking de incidencia. Con unos 800 casos confirmados por día y un total de 58.410 casos positivos desde que comenzó la pandemia.

La Matanza es la alcaldía más populosa de la provincia. Allí viven 1.775.816 personas. Si se cruzan los datos poblacionales, con la cantidad de contagios y se la compara con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, se ubica en el puesto 88.

Si se toma en cuenta a los distritos del AMBA, la alcaldía gobernada por Fernando Espinoza se posiciona en el lugar número 40 o dependiendo el día, en el 38 ¿Esto quiere decir que hay que despreocuparse y que todo esta bajo control? La respuesta es no. Por el contrario, con unos 5.500 casos semanales la ocupación de camas en las unidades intensivas de los hospitales que dependen de provincia, de la municipalidad y del efector privado, varían entre el 76 y el 83 por ciento de ocupación.

El jueves Carla Vizzotti, la ministra de Salud de la Nación, ante un grupo de periodistas de medios gráficos y digitales aseguró que pese al impacto de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, para evitar una mayor circulación viral, “todavía tenemos tensión en el sistema de salud, en el AMBA, el epicentro de la pandemia, y también está aumentando en otras provincias donde la primera ola había sido menor”.





