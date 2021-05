El kirchnerismo buscará aprobar hoy en el Senado el proyecto que condiciona el accionar de Martín Guzmán en medio de la negociación con el FMI

La sesión fue convocada para hoy a las 14 (Foto: Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado)

La Cámara de Senadores de la Nación sesionará este jueves con el objetivo de aprobar el proyecto que insta al Ministerio de Economía a gastar los USD 4.350 millones que entrarían al país del Fondo Monetario Internacional por Derechos Especiales de Giro en combatir la pobreza, en lugar de usar ese dinero para pagar deuda.

La iniciativa del Frente de Todos será discutida en la Cámara Alta mientras Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentran en Europa estableciendo negociaciones con los países de mayor peso en el FMI. Desde Juntos Por el Cambio señalaron que podría “entorpecer” el diálogo con el organismo multilateral de crédito.

El FMI emitirá este año el equivalente a USD 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda del Fondo) para inyectar capital a sus países miembro en medio de la pandemia de COVID-19. Como la Argentina tiene una participación equivalente a algo menos de USD 0,7% del capital del organismo, recibirá en torno a USD 4.350 millones de esa emisión y los fondos casi coinciden con los pagos que tiene que hacer el país este año.

En este contexto, fue el senador Oscar Parrilli quien presentó el proyecto que insta al Palacio de Hacienda a destinar los fondos que aportará el Fondo en agosto para ayuda social en medio de la pandemia.

“Los diferentes operadores a través de los medios están intentando imponer la idea de que como la Argentina tiene deudas tiene que utilizar esos fondos para pagarla. Frente a esto, nosotros -por los senadores- nos referimos al Fondo Monetario y le pedimos que sea coherente respecto de los destinos que se le tiene que dar a los fondos”, manifestó la semana pasada Parrilli en la discusión en comisión.

El hombre, de estrecha confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, aseguró: “Si nosotros utilizamos los derechos de giro para pagar la deuda que tenemos vamos a terminar ampliando la desigualdad con el resto de los países que van a recibir fondos y, además, van a recibir lo que nosotros paguemos”.

Reunion remota de la Comision de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nacion, el 6 de mayo (Fotos: Gabriel Cano/ Comunicación Senado)

Desde la oposición señalaron que la iniciativa del kirchnerismo pretende condicionar al ministro de Economía en medio de la interna con el subsecretario de Energía, Federico Basualdo. La senadora de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez expresó que “llama la atención que el bloque oficialista le diga al ministro Guzmán en qué debería usar los fondos”.

El senador radical Julio Martínez fue en la misma línea y sostuvo que “si este proyecto no es para marcarle la cancha al ministro Guzmán es innecesario porque el propio Fondo establece que ese préstamo no es para pagar deuda”. “Cuando uno lee el proyecto que presentaron no es un proyecto que apunte al Fondo Monetario sino que le dice al ministro Guzmán qué es lo que tiene que hacer”, sentenció el riojano días atrás.

“Lo que estamos previendo es ayudar a nuestro gobierno para que tenga todos los elementos a su favor para que cuando se siente a negociar, negocie pensando además de en el equilibrio fiscal, comercial y pagando las deudas, piense en el equilibrio social”, explicó Parrilli.

La sesión fue convocada para hoy a las 14. Previamente los legisladores respaldarán el decreto parlamentario para que el Senado continúe sesionando de manera mixta durante los próximos dos meses.

La senadora de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez expresó que “llama la atención que el bloque oficialista le diga al ministro Guzmán en qué debería usar los fondos” (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En el temario también fue incluido un proyecto de Declaración presentado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, que rechaza una sentencia judicial que exhortó al Congreso a que sancione, en un plazo perentorio, una ley que permita regular la imposición de restricciones a derechos como la libre circulación en el marco de la pandemia.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal hizo lugar a un hábeas corpus contra un DNU del presidente Fernández argumentando que el Poder Ejecutivo se excedió en la emisión de esos instrumentos y ordenó que el Congreso se aboque a legislar sobre las limitaciones que impone la emergencia sanitaria.

En la lista de asuntos a debatir este jueves figura además un proyecto de Ley de Educación Ambiental que propone incorporar contenidos de medio ambiente en la currícula escolar y establece el derecho a la instrucción sobre esta problemática como una política pública nacional.

Además los senadores se abocarán a debatir la validez de los últimos DNU de Fernández por la Emergencia Sanitaria, entre los que figura el que clausura las clases presenciales en el AMBA, que recibió un fallo en contra por parte de la Corte Suprema.

