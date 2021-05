“Soy la que más lo sufre”, dijo Carla Vizzotti sobre “la foto de unidad” en el acto de Ensenada

“Soy la que más lo sufre”, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre “la foto de unidad” en Ensenada

“Soy la que más lo sufre”, admitió la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sobre “la foto de la unidad” de la que participó el presidente Alberto Fernández junto a los principales integrantes de su gobierno en el cierre de un acto público en Ensenada donde no se respetó el distanciamiento social ni las restricciones que prohíben que no hayan más de 10 personas en una reunión al aire libre.

“Los cuidados, el barbijo y las distancia que se generan cuando se hace el acto, están... Cuando el Presidente se encuentra en actividad eso es claro que sucede, pero luego cuando hay tanta cantidad de gente que se acerca es mucho más difícil, aunque no es un justificativo”, sostuvo la funcionaria al ser consultada por la violación del protocolo que se registró el miércoles pasado durante la presentación de nuevas viviendas sociales.

En el evento al aire libre hubo más de 10 personas (Foto: Presidencia)

En diálogo con CNN Radio, Vizzotti remarcó que “es una cosa que se tiene que trabajar” pero aclaró que estas situaciones no son promovidas por quienes organizan los actos sino que simplemente suceden cuando participa mucha gente. “Los que trabajan en Presidencia se ocupan mucho para que eso no suceda. Hay que seguir trabajando para fortalecerlo ”, sentenció al respecto.

En esa misma línea de pensamiento se expresó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al señalar que lo ocurrido en ese evento “fue un descuido”.

“Todo el acto fue muy cuidado y siempre hay estrictos protocolos, como en todos los actos. La Vicepresidenta se cuida muchísimo, y el Presidente también ha adquirido mucho más hábitos de cuidado desde hace un tiempo”, dijo Cafiero en Radio La Red.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner fueron cuestionados por no respetar lo establecido en el DNU

“Fue un descuido al final del acto. La gente que estaba participando del encuentro se quiso sacar una foto con el Presidente”, agregó. Y, ante las críticas por la falta de distancia social, hizo un mea culpa y recordó que “las normas son para todos”.

Tal como se puede apreciar en la foto, que tuvo mucha repercusión en las redes sociales, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente Alberto Fernández; la vice Cristina Kirchner; y el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, se prestaron para ser retratados en una foto.

Entre el público presente en el acto, algunos no llevaban puesto el barbijo

El que quedó fuera de la imagen oficial fue el anfitrión del evento, el intendente de Ensenada, Mario Secco, que también estuvo en el escenario y pronunció un discurso belicoso contra la oposición.

“Acá hay muchas cámaras, saquen esta foto, sáquenla y no se olviden nunca más. Aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. No va a haber tapa de diario ni sentencia judicial que no nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos; esta es la foto de nuestra unidad”, manifestó Alberto Fernández durante la jornada.

A pesar de que todos los funcionarios que participaron de esa foto tienen barbijo y la actividad formaba parte de la agenda de trabajo, los usuarios de Twitter remarcaron que se los veía amontonados y sin respetar las medidas de prevención.

El Presidente junto sus principales colaboradores participaron de un acto en Ensenada

De fondo, incluso, aparecían trabajadores que formaban parte de la presentación del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas con una inversión de 110 mil millones de pesos.

