Eduardo Duhalde: “Lo que llaman alianza de gobierno en realidad es una alianza de dos: Cristina Kirchner y Sergio Massa”

El ex presidente Eduardo Duhalde criticó la coalición del Frente de Todos (DyN)

“Alberto no está bien, no está para decidir cosas”, dijo el ex presidente Eduardo Duhalde en una entrevista radial durante la cual se explayó sobre la coyuntura política y criticó las internas del Frente de Todos que se evidenciaron en los últimos días con la pulseada entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

El referente justicialista señaló como un error “armar lo que ellos (por el oficialismo) llaman una coalición, que en realidad no es una coalición”. “Cuando hablamos de lo que llaman alianza de gobierno en la actualidad, en realidad es una alianza de dos: el cristinismo y el massismo, porque Alberto nunca tuvo un partido” , dijo en una entrevista con Radio Mitre.

Y amplió: “Hubo una unión de dos dirigentes que piensan de modo diametralmente opuesto como Cristina Kirchner y Sergio Massa. Nadie me va a convencer de lo contrario. Massa no tiene una tendencia de llevar a la Argentina hacia la izquierda. Y Cristina tiene un carácter fuertísimo y es muy difícil que cambie”.

En este contexto, subrayó la necesidad de lograr acuerdos entre los diferentes espacios que conforman el Frente de Todos y también con los opositores: “Las cosas así no pueden marchar. Por eso tenemos que buscar la manera de unirnos”.

“Estamos en la crisis más compleja y por eso requiere más que nunca lo que hicimos en 2001: hay que gobernar todos juntos. Es la única manera para salir de esto, no hay otra forma”, insistió.

Al ser consultado respecto de si el Presidente podría estar “pagando una inexperiencia de gestión” al momento de tomar decisiones, más allá de su labor como jefe de Gabinete entre 2003 y 2008, respondió rotundamente: “Obviamente. Además, no fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, era secretario privado. Néstor decidía todo ”.

Duhalde junto al presidente Alberto Fernández (@alferdez)

Durante la charla, Duhalde además se refirió a las consecuencias del poder en la salud de los mandatarios. Puntualizó la mirada sobre Alberto Fernández y sostuvo que, tras más de 500 días de gestión, el jefe de Estado “no está bien” y, en esa condición, “no puede tomar decisiones”.

“Alberto no está bien, no está para decidir cosas. Porque ningún Presidente, en momentos de crisis, puede soportar 15, 20 impactos psíquicos todos los días y estar bien” , indicó.

En esa línea, recordó su experiencia personal, durante su mandato que se extendió entre el 2 de enero de 2002 y el 25 de mayo de 2003: “Es lo que también me pasó a mí, cuando veía cosas que no existían, por ejemplo un río en Olivos, con pescados saltando. El ser humano tiene sus limitaciones”.

“Él no entiende que no está bien. Quizás el viaje a Europa le haga bien y se recupere”, agregó Duhalde, aludiendo a la gira por Portugal, España, Francia e Italia que Alberto Fernández hará desde mañana y en la que se reunirá con los mandatarios de esos países y también con el Papa Francisco en el Vaticano.

