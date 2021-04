La emotiva despedida de Sergio Massa por la muerte de Mario Meoni: “No le quedó grande ningún traje”

Visiblemente emocionado, Sergio Massa volvió a recordar a Mario Meoni, el ex ministro de Transporte que murió durante el fin de semana, de manera paradójica, en un accidente de tránsito. “ Tengamos la tranquilidad de que se fue un buen tipo, y la huella que deja es imborrable ”, afirmó el titular de la Cámara de Diputados en un acto, acompañado por el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Los que me conocen saben que soy de palabra fácil, que me animo a dar cualquier desafío de debate político, pero nunca pensé que me iba a tocar hablar un día como hoy. Uno siempre piensa que cuando encara los días duros, difíciles, esos amigos del alma, valientes y audaces, como Mario, están ahí, a la vuelta de la esquina”, comenzó Massa con la voz entrecortada.

“Dialogaba con todos; Mario era diálogo firme, porque no se creía ni más ni menos que nadie. No le quedó grande ningún traje, ni ninguno lo hizo cambiar”, destacó, y recordó también al Meoni padre, intendente, marido, y dirigente político. “ Se animo a dar al lado mío batallas de esas que parecen imposible s”, completó.

Sergio Massa durante el velatorio de Mario Meoni

El funcionario, que tenía 56 años, viajaba solo rumbo a Junín para visitar a su familia, cuando perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el guardarraíl. Fue velado el sábado por la tarde.

Meoni había estado el viernes junto al presidente Alberto Fernández y a otros miembros del Gobierno en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como parte de la agenda del Gabinete Federal. De acuerdo con el primer parte policial, el funcionario viajaba solo en su vehículo oficial Ford Mondeo bajo la lluvia y en sentido a San Andrés de Giles-Carmen de Areco, cuando cerca de las 21:30, a la altura del kilómetro 112 perdió el control y terminó volcado.

Sergio Massa y Mario Meoni

El sábado por la tarde, Massa hizo pública una carta para despedir a Meoni a través de las redes sociales:

Querido amigo:

Ya no estás. El destino te jugó una mala pasada.

Pero andá tranquilo.

Vi a Laura entera y a tus amigos al lado de ella.

Vi a los melli repitiendo tus frases, siempre optimistas respecto a lo que vendrá. Y a los tres les dije que voy a estar como vos estuviste a mi lado.

Recordando aquellas horas que de chiquitos, vos por la UCR yo por el PJ esperábamos sesiones en la legislatura siendo los más jovencitos en ese 2000 bravo.

Quedate tranquilo, voy a acompañar a los tuyos como vos me acompañaste en cada una que encaramos. Batallas ganadas, batallas perdidas. Siempre amigos.

Vi a Junín en la calle llorándote. Podés sentir orgullo.

Sergio Massa en la inhumación de los restos del ministro Mario Meoni.

Vi a tu Sarmiento despedirte. Ese Sarmiento del que me hiciste poner la bufanda. Un día de frío.

Vi respeto. Conmoción. Dolor. Pero vi, sobre todo, gratitud. La vi en el Presidente y tus compañeros de gabinete, porque brillaste. La vi en nuestros compañeros del FR, que lloran que ya no estará tu firmeza y humildad.

La vi en los ojos de esa piba que, en una esquina de tu Junín, en el cortejo me gritó llorando: “se fue uno de los buenos”.

Voy en la ruta, esa que te jugó la mala pasada y sólo me sale llorar y decirte: gracias amigo. Porque fuiste de los leales como amigo de verdad. De los buenos amigos en las malas y de los silenciosos en las buenas.

Chau Mario Andrés, te manda un beso Sergio Tomás.

