Un estudio revela cómo el calor extremo pone en riesgo la salud de los sobrevivientes de cáncer

Una investigación de la Universidad de Miami identificó que el calor extremo en el sur de Florida afecta la salud y la vida social de los sobrevivientes de cáncer. (Photo by Giorgio Viera / AFP)

Una investigación reciente identificó que las altas temperaturas en el sur de Florida afectan la salud y la vida social de personas que han superado el cáncer, aumentando el riesgo de complicaciones y aislamiento, según datos publicados el 18 de junio de 2026. El fenómeno, que impacta principalmente a residentes de Miami-Dade y Broward, motivó el análisis por parte de especialistas en salud y clima.

De acuerdo con Miami Herald, el estudio estuvo dirigido por la profesora asistente Kilan Ashad-Bishop y publicado en la revista científica Environmental Research: Climate. La investigación detalla cómo la exposición al calor extremo lleva a los sobrevivientes de cáncer a permanecer dentro de sus hogares y a modificar su rutina diaria para evitar descompensaciones. Según la propia universidad, las consecuencias van desde fatiga hasta emergencias médicas.

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El estudio se desarrolla en un contexto de cambio climático que ha incrementado la frecuencia y duración de las olas de calor en Florida, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. El Departamento de Salud Pública del estado ha señalado que las personas inmunocomprometidas, como quienes han tenido cáncer, forman parte del grupo de riesgo frente a los eventos climáticos extremos.

¿Cómo afecta el calor a los pacientes con cáncer en Florida?

El informe de la Universidad de Miami, titulado “When it comes to heat, I retreat” (“Cuando se trata de calor, me retiro”), analizó las experiencias de 20 residentes de Miami-Dade y Broward con antecedentes oncológicos. Según la investigación, quienes han superado el cáncer dependen del aire acondicionado para evitar el malestar que provoca la temperatura, reorganizan su vida cotidiana y evitan salir durante las horas con mayor temperatura.

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El 100% de los entrevistados manifestó que limita las salidas al exterior a menos de una hora diaria. Varios participantes reportaron que, tras 30 a 45 minutos al aire libre, experimentan confusión mental, agotamiento y otros síntomas físicos, lo que los obliga a permanecer en el interior el resto del día. Una de las frases recogidas fue: “El sol me absorve la vida”, expresión citada en el reporte académico.

La investigación también documenta episodios de gravedad, como el caso de una participante identificada como “Anita”, quien fue hospitalizada tras una convulsión relacionada con el calor. “No puedo tener exposición al calor tomando estos medicamentos”, declaró la paciente, de acuerdo con el reporte de la universidad.

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El estudio sobre Miami-Dade y Broward señaló que las altas temperaturas obligan a personas con antecedentes oncológicos a permanecer en sus hogares y cambiar su rutina diaria. (Opy Morales)

¿Qué riesgos médicos y sociales genera la exposición al calor extremo?

Según el informe de la Universidad de Miami, los medicamentos oncológicos pueden reducir la tolerancia al calor y aumentar la susceptibilidad a los efectos adversos de las altas temperaturas. Aunque los oncólogos conocen estos riesgos, aún existe incertidumbre sobre el impacto de tratamientos intensivos como la quimioterapia o la radioterapia en la regulación de la temperatura corporal.

La mayoría de los participantes en el estudio realiza diligencias esenciales temprano en la mañana o al final de la tarde. “Lo más importante era mantenerse cómodo, mantenerse fresco, y eso supone quedarse en casa”, afirmó la investigadora principal Kilan Ashad-Bishop en declaraciones recogidas por Miami Herald. Esta adaptación también implica posponer o cancelar citas médicas, lo que puede afectar la continuidad de los tratamientos.

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¿Por qué los sobrevivientes de cáncer se aíslan durante las olas de calor?

El aislamiento social aparece como una de las principales consecuencias del calor extremo. El estudio señala que el tiempo prolongado en el hogar reduce la interacción social, lo que puede agravar problemas de salud mental. Según la coinvestigadora Felicia Casanova, los pacientes con antecedentes oncológicos suelen interactuar con muchos profesionales de la salud, pero raramente se abordan los riesgos que representa el calor.

“A menudo pasa desapercibido o se diagnostica mal, y creo que hay un peligro en eso”, advirtió Casanova, quien participó en la investigación. La experta remarcó la necesidad de que los pacientes pregunten a los médicos sobre cómo las condiciones ambientales pueden interactuar con los tratamientos médicos.

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La investigación registró síntomas como confusión mental, agotamiento y fatiga, y documentó una hospitalización por una convulsión relacionada con el calor. (Opy Morales)

¿Qué dice la evidencia oficial sobre el aumento del calor en Florida?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informa que el sur de Florida ha registrado un incremento sostenido de días con temperaturas superiores a 32°C (90°F) en la última década. Las noches cálidas, que antes ofrecían alivio, ahora mantienen temperaturas elevadas, lo que incrementa el riesgo para quienes presentan enfermedades crónicas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha alertado que el cambio climático incrementa la frecuencia y la intensidad de eventos extremos en la región. Las autoridades locales recomiendan medidas preventivas para reducir la exposición al calor y garantizar el acceso a sistemas de refrigeración, aunque no existen estrategias específicas para quienes han superado el cáncer.

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¿Qué barreras económicas enfrentan los pacientes con cáncer ante el calor?

El costo de la energía es un obstáculo adicional para muchos pacientes. El informe de la Universidad de Miami señala que las facturas médicas elevadas, sumadas al gasto en aire acondicionado, dificultan mantener un ambiente seguro. Algunos programas estatales de asistencia energética están disponibles, pero los investigadores sugieren que se necesitan más recursos para atender adecuadamente a esta población.

¿Qué medidas proponen los expertos para proteger a los pacientes con cáncer?

Los autores del estudio recomiendan incorporar la evaluación del riesgo por calor en las consultas médicas para quienes han superado el cáncer. Proponen también campañas de educación pública y la ampliación de los programas de ayuda energética. Según declaraciones institucionales recogidas por Miami Herald, el equipo de investigación continuará recopilando datos para fortalecer la evidencia y respaldar cambios en la atención médica.

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Investigadores y autoridades coinciden en que la integración de factores ambientales en el seguimiento clínico puede mejorar la calidad de vida de los afectados. La vigilancia de los efectos del calor en la salud oncológica se presenta como una prioridad para las autoridades sanitarias de la región.

¿Qué impacto tiene el calor extremo en la vida cotidiana de los sobrevivientes de cáncer?

La información recabada indica que el incremento de las temperaturas en Florida obliga a quienes han superado el cáncer a modificar sus rutinas, priorizar el uso de aire acondicionado y limitar sus actividades sociales y físicas. Este fenómeno, documentado por la Universidad de Miami, refleja la necesidad de adaptar tanto los sistemas de salud como las políticas públicas a los desafíos derivados del cambio climático.

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El seguimiento clínico y la investigación sobre los efectos del calor en pacientes oncológicos continúan en curso, con el objetivo de mejorar la atención y reducir los riesgos en el futuro cercano.