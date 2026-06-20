Javier Milei respaldó a Adorni en el Día de la Bandera y reivindicó a Belgrano como el “primer intelectual liberal económico”

El presidente Javier Milei pronuncia un discurso desde un atril durante un acto en la ciudad de Rosario, flanqueado por dos guardias militares. (Captura de transmisión oficial)

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto por el Día de la Bandera en Rosario en un escenario marcado tanto por la conmemoración histórica como por la dinámica política del oficialismo. La jornada en el Monumento a la Bandera reunió a la cúpula del Gobierno nacional, autoridades provinciales y municipales, y estuvo atravesada por gestos protocolares, saludos diferenciados y la ausencia de contacto entre el mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Antes del inicio formal de la ceremonia, Milei saludó a integrantes de su Gabinete y a dirigentes del oficialismo. En las imágenes previas se lo vio abrazarse con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Patricia Bullrich, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También mantuvo un intercambio con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Villarruel, en cambio, permaneció en otro sector del dispositivo institucional y no hubo saludo entre ambos, en un nuevo episodio de distancia dentro de la conducción del Gobierno.

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El clima del acto incluyó además manifestaciones del público durante la llegada del Presidente y el desarrollo de la ceremonia, con cánticos de apoyo de militantes que interrumpieron por momentos la formalidad del protocolo. En ese marco, se escucharon expresiones de respaldo dirigidas al mandatario, que fueron respondidas con gestos de agradecimiento, aunque el propio Milei buscó encauzar el desarrollo del evento hacia la conmemoración oficial.

Durante su discurso, Milei centró su exposición en la figura de Manuel Belgrano y en el proceso histórico de creación de la bandera argentina, con un repaso detallado de los acontecimientos de 1812 en Rosario. Sostuvo que el prócer impulsó la necesidad de diferenciar a los ejércitos revolucionarios mediante símbolos propios y ubicó la creación de la enseña patria el 27 de febrero de ese año, frente al río Paraná, durante la instalación de las baterías Libertad e Independencia.

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En ese marco, retomó un pasaje de una carta atribuida a Belgrano en la que se advertía sobre la persistencia de símbolos ajenos a la causa revolucionaria. “Las banderas de nuestros enemigos son las que hasta ahora hemos usado. Parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”, citó el mandatario, antes de pedir que se detuvieran los cánticos del público para continuar con el eje histórico de su intervención.

Acto por el Día de la Bandera en Rosario

El Presidente también describió el recorrido posterior de la bandera desde Rosario hacia distintas etapas del proceso independentista, incluyendo su presencia en Jujuy, Buenos Aires y el fuerte, y sostuvo que la expansión del símbolo patrio acompañó la consolidación de la ruptura con el orden colonial. En ese tramo, destacó el juramento de las tropas encabezadas por Belgrano y reprodujo el llamado a “jurar vencer a los enemigos interiores y exteriores” en nombre de la independencia.

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En otro segmento de su exposición, Milei incorporó una lectura económica de la figura de Belgrano, a quien definió como un reformista ilustrado y lo presentó como un antecedente del pensamiento liberal en el Río de la Plata. Afirmó que el prócer impulsó la crítica al mercantilismo, promovió la competencia y la propiedad privada, y difundió ideas vinculadas a autores como Adam Smith y los fisiócratas.

El mandatario sostuvo que Belgrano puede ser considerado “el primer intelectual liberal económico argentino” y lo vinculó con una visión en la que el valor de los bienes se relaciona con la circulación monetaria y la percepción del consumidor. En ese pasaje también aludió a nociones asociadas a la inflación y a la formación de precios, en el marco de su interpretación del pensamiento económico del prócer.

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Hacia el cierre, Milei retomó la trayectoria militar y política de Belgrano, desde su participación en la Revolución de Mayo hasta su rol en las batallas de la independencia, y lo describió como una figura que combinó acción militar con producción intelectual. “Fue revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, afirmó, al repasar su paso por el Ejército del Norte y su vínculo con la causa sanmartiniana.

El acto concluyó con un cierre cargado de referencias a la libertad como eje del proceso independentista y con un llamado a sostener los valores atribuidos a la tradición belgraniana, en un escenario donde la dimensión institucional del 20 de junio convivió con la lectura política del presente dentro del propio oficialismo.

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