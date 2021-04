Sergio Berni pidió “tres semanas de verdadera cuarentena”

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense (Adrián Escandar)

Frente al avance de la segunda ola de COVID-19 que comienza a notarse de manera preocupante en el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, consideró que las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional son insuficientes y planteó como “única solución” tres semanas de “verdadera cuarentena”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 19.437 nuevos contagios, de los cuales la mayoría los sigue concentrando el AMBA: 9.535 fueron reportados en territorio bonaerense y 3.358 (la cifra más alta desde el inicio de la pandemia) en Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 60,3% y en el Área Metropolitana del 67,9%. En este contexto, clínicas y sanatorios privados comenzaron a suspender y reprogramar cirugías para liberar camas y poder priorizar a los casos graves de coronavirus.

“Estamos ante las puertas de un colapso sanitario muy importante” , señaló Berni. El funcionario del gobierno de Axel Kicillof se mostró preocupado porque “hoy (por ayer) no había camas (en el sector privado)” en la Capital Federal, y advirtió que “lo que pasa en la Ciudad va a repercutir en el resto del país a partir de la tercera semana”.

El dirigente kirchnerista apuntó contra la oposición y calificó como “una irresponsabilidad” y una “inconsciencia”, “seguir insistiendo con que la Ciudad de Buenos Aires está bien, con que le sobran camas... el sistema sanitario y de enfermería está totalmente agotado en la Ciudad”. “Macri (Mauricio) y Bullrich (Patricia) no tienen ninguna responsabilidad de gestión, por lo tanto lo que le pueda pasar al conjunto de la sociedad le importa poco”, cargó contra el ala dura de Juntos por el Cambio y lo comparó con Horacio Rodríguez Larreta que si bien “tiene responsabilidad de gestión”, la misma “la sigue por encuestas y no por el sentido común”.

Durante los últimos días se suspendieron las cirugías que no revisten gravedad o que no implican riesgo de vida, con el objetivo de desagotar el sistema sanitario para que haya disponibilidad para pacientes con COVID-19 (Foto/EFE)

Frente a la aceleración del ritmo de contagios, planteó que “la visión estratégica de tratamiento de una pandemia como esta requiere de una visión histórica”. “Si el año pasado nosotros con 31 pacientes contagiados por día entramos en una cuarentena, con el 9% de las camas ocupadas, cómo podemos decir hoy -con 15 mil casos diarios- , y con la Cuidad colapsada, que podemos seguir aguantando y viendo cómo evoluciona la economía”, argumentó. “Es faltarle el respeto a los argentinos que durante 250 días estuvieron encerrados en sus casas”, enfatizó.

Consultado sobre cómo el oficialismo puede discutir este escenario y sus posibilidades con la oposición, Berni respondió que “el sentido común no se discute”. “Hay que tener lucidez, la política puede perder cualquier cosa menos el sentido común”.

A tan solo cinco días de entradas en vigencia las nuevas restricciones, el ministro bonaerense sostuvo que “la única solución que existe es profundizar las medidas restrictivas”. Como principal estrategia Nación limitó el horario de libre circulación y reforzó los controles en el transporte público, pero desde la óptica de Berni las determinaciones deben ser más duras: “Tenemos que cerrar tres semanas de verdadera cuarentena”.

“A diferencia del año pasado cuando todos decían ‘un esfuercito más’, nosotros decíamos ‘esto recién empieza’; aquellos que creen que dos días más, una semana más, un esfuercito más, no entienden como funciona la evolución natural de una pandemia”, cuestionó. A diferencia del 2020, sostuvo que pese a que “la situación epidemiológica es mucho peor”, el escenario es “mucho más esperanzador” porque “ya estamos vacunando”. “La vacuna no es una promesa, es un hecho, lo que no hay es disponibilidad, por lo tanto se necesita un cierre completo de tres semanas, tres períodos de incubación” , fundamentó Berni.

SEGUIR LEYENDO: